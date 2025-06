Daniel David a vorbit vineri, în exclusivitate la Digi24, despre bursele din învățământ. Ministrul Educației a spus că situația bugetară este foarte gravă, și din această cauză a propus o regândire a burselor. Deciziile se vor lua săptămâna viitoare, precizează acesta. În ceea ce privește bursele studenților, David a spus că „păstrăm o creștere cu 25% față de 2023, să fie una tranzitorie până când țara se stabilizează financiar, dar vor fi sigur discuții până vom ajunge la o concluzie finală”.

„Situația bugetară a țării este foarte gravă. Așa cum știm, deficitul este uriaș, și dacă nu facem ce trebuie să facem pe termen scurt, practic o să blocăm țara. La un moment dat, spunea premierul și acest lucru, n-o să putem să plătim lucrurile importante și de bază, ca să spun așa”, a declarat Daniel David la Digi24.

„Încă avem discuții, așa cum a spus premierul, abia săptămâna viitoare se vor stabili formele finale ale măsurilor în Educație. Așa cum a spus, bursele au atras atenția experților din zona financiară, fiscală și a trebuit să explic că ce se întâmplă și ce s-a întâmplat, deși n-am fost implicat direct în aceste creșteri spectaculoase din 2021-2022 până astăzi, eu am propus o variantă. O consider corectă, adică pentru 2026 am propus în cazul elevilor, o sumă care reprezintă față de anul 2023, care este anul reper, după care au explodat, ca să spun așa, costurile cu bursele”, a continuat acesta.

O creștere totuși o voi menține. O creștere de 200%, altfel spus, țin să păstrăm bursele sociale la nivelul pe care l-am avut și în acest an, și în anul 2024, dar astfel încât toți copiii care au nevoie de suport social pentru a participa la școală să obțină acest suport social.

„Deci tot ce-i nevoie să primească suportul. Iar în zona meritului am propus o regândire, să reducem acel procent de 30% la 15%, astfel încât meritul să fie merit. În același timp, zona burselor de excelență olimpică, internațională și națională am propus ca premiul pe care îl primesc copiii să fie un pic mai mare față de ce primesc acum, ca să nu mai dăm și o bursă în fiecare lună, pentru că un olimpic bun ar trebui să poată accesa o bursă de merit. În plus, oricine dorește să susțină prin diverse contribuții, prin diverse mecanisme școala, va avea în mine un partener pentru a crea acele mecanisme legislative care să ajute acest proces. Uite, spre exemplu, bursele tehnologice, în mintea mea, ar trebui să fie acoperite în primul rând de companiile care se implică în specializarea respectivă, copiii de la tehnologic beneficiind exact ca ceilalți de suport social, dacă au nevoie de suportul social sau pot accesa bursele”, a spus ministrul Educației.

„Conform legii și conform normelor pe care le avem, noi trebuie să lucrăm la metodologie și s-ar aplica din noul an școlar, dar încă este o discuție, și aici deciziile finale se vor lua săptămâna viitoare, unde încerc să nuanțez un pic lucrurile, dar iarăși va fi o discuție cu cei de la Finanțe, cu premierul”, a subliniat Dabid.

„În cazul burselor studenților, i-am văzut și pe ei protestând alături de elevi. Dar trebuie să recunoaștem că față de bursele elevilor, la bursele studenților creșterea n-a fost atât de spectaculoasă, cu 260%, ci a fost o creștere cu 75%, astfel încât aici aș fi tentat să văd dacă nu putem obține ca această modificare pe care o facem pentru anul viitor, în care oricum păstrăm o creștere cu 25% față de 2023, să fie una tranzitorie, până când țara se stabilizează financiar, dar vor fi sigur discuții până vom ajunge la o concluzie finală” a adăugat axcesta.

„Voi încerca să aduc acest lucru în discuție”

Întrebat dacă s-ar putea reveni la un moment dat la situația actuală, ministrul Educației a spus că nu știe acest lucru, dar va încerca să aducă acest lucru în discuție, în cadrul Guvernului.

„Nu știu, nu știu. Voi încerca să aduc acest lucru în discuție, și în urma discuțiilor pe care le-am avut astăzi, nu eu, colegii mei, că eu fiind în Cluj colegii mei s-au întâlnit la minister cu studenții, voi aduce pe masa Guvernului această propunere. Repet, în condițiile în care creșterea în cazul burselor studenților n-a fost atât de spectaculoasă ca în cazul elevilor”, a precizat Daniel David.

„Este și un mecanism psihologic, și un mecanism ticălos în același timp, și o combinație între ele, pentru că și premierul a vorbit despre burse mai spre sfârșit. N-a început cu Educația și cu bursele. Sistemul nostru este un sistem mare de milioane de oameni și familiile lor. Când spui ceva în Educație și pozitiv se mișcă țara. După cum atunci când se întâmplă ceva negativ, se mișcă aproape toată țara. Într-un fel sau altul, aproape toți românii au legătură cu educația și cercetarea prin copii, copii care au familii, rude și așa mai departe. Ăsta este mecanismul psihologic corect, și mai este un mecanism ticălos, fiindcă cei care nu înțeleg situațiile în care suntem și că trebuie să facem unele eficientizări și în domeniul nostru, încearcă să împingă în față aceste idei, că guvernul Bolojan taie de la copii și taie bursele”, a adăugat ministrul.

Cumva, la intimidare suntem. Dacă ați ști câte mesaje de intimidare, și premierul, și și eu și probabil și alții din zonă primim, cred că unii cred pur și simplu s-ar opri să facă ce trebuie pentru țară. Deci sunt două mecanisme - unul psihologic, corect, și unul care merge pe intimidare.

„Se fac foarte multe schimbări și reforme. Nu este vorba doar despre burse, dar v-am spus, este acest mecanism, incorect după mine, scoatem în față copiii de multe ori, sunt scoși în față de cei care vor să-și protejeze alte privilegii personale, pentru a atrage, ca să spun așa, suportul social mai larg și a intimida autoritățile care trebuie să ia decizii. Repet, încă o dată, sau spun a treia oară - bursele pe 2026 vor fi de cel puțin trei ori fondul față de 2023, adică cu doi ani în urmă. Doar că nu putem duce fondul de burse din 2024 și 2025, unde creșterile au fost spectaculoase și nesustenabile, mai ales acum în situația de criză. Acesta este adevărul simplu și direct spus”, a declarat în încheiere Daniel David.

Editor : Liviu Cojan