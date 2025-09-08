Live TV

Daniel David: Trebuie regândit bugetul educației pe anul viitor, trebuie să fim atenţi la comasări. Plata cu ora merită regândită

Daniel David. Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a spus luni că trebuie regândit bugetul pentru educație pe anul viitor și că toate comasările din sistemul de învățământ trebuie verificate, deoarece unele „s-ar putea să nu fi fost idei bune”. El a mai spus că plata cu ora merită regândită, după ce situația bugetară a țării se stabilizează.

„Am fost un ministru de criză, pus într-o situaţie foarte complicată, fiindcă, practic, fiecare actor din sistem a fost afectat cu ceva. Eu n-am avut un partener sau cu cineva cu care să pot să am o pace în măcar două sau trei săptămâni, că au fost afectaţi elevii, au fost afectaţi studenţi, au fost afectaţi profesori, au fost afectaţi, evident, indirect şi părinţii. Şi mesajul meu tot ăsta era, înţeleg disconfortul, înţelegeţi că sunt măsuri de reformă, nimeni nu are nimic cu educaţia, dar trebuie să ne salvăm în acest an şi construim pentru la anul”, a afirmat spus Educaţiei la Europa FM, potrivit News.ro.

Daniel David a spus că este optimist, pentru că, în toată această perioadă, în învăţământ s-a încheiat Evaluarea Naţională, al doilea Bacalaureat, definitivatul, titularizarea.

„Sunt optimist, pentru că am văzut în această perioadă catastrofe peste catastrofe anunţate începând din luna iunie. Şi cu toate astea, să ştiţi că oamenii, supăraţi aşa cum sunt, şi-au făcut datoria. Noi am dus în această perioadă, am încheiat Evaluarea Naţională, al doilea Bacalaureat, definitivatul, titularizarea. Uite că anul şcolar a început, fără multe festivităţi, dar a început. Deci, cred că este zona asta proeuropeană care este supărată, dar are o supărare care cred că poate fi dusă într-o manieră de înţelepciune, cum am spus astăzi, şi anume să construim pe ea, nu să ne blocăm unii pe alţii”, a declarat ministrul. David a dat ca exemplu participarea de astăzi la protestul din educaţie.

„Aţi văzut, au fost şi oameni la protest, 10.000, un număr rezonabil, pe mine şi când văd unul sau doi oameni ai educaţiei supăraţi, mă deranjează, 10.000 este un număr mare, chiar dacă nu se apropie de, nu ştiu, 30.000 sau cât aşteptau sindicatele, (..) dar am avut şi oameni în şcoală, oameni care au primit copiii în şcoală. Le-am dus pe amândouă, ca să spunem aşa”, a menţionat ministrul.

Daniel David a menţionat că a filtrat aplicaţiile sau influenţele fiscal-bugetare şi condiţiile sale au fost: „Nu dăm oameni afară. Educaţia are nevoie de profesori, nu avem de ce să disponibilizăm oameni. Nu tăiem salarii şi foarte important, orice măsură care se ia, chiar dacă nu corespunde unor celor mai bune practice europene, trebuie să se regăsească, într-o formă sau alta, într-o practică educaţională, dintr-o ţară vestică”.

Ministrul Educaţiei a prezentat ce se poate face mai mult pentru viitor.

„Trebuie regândit bugetul pe anul viitor, trebuie să fim atenţi la comasări. Unele comasări sunt de succes, altele s-ar putea să nu fi fost idei bune, să vedem ce funcţionează, ce nu funcţionează şi să modificăm lucrurile pentru următorul an şcolar. Cred că plata cu ora merită regândită, pe măsură ce ne stabilizăm fiscal-bugetar, să o diferenţiem în funcţie de zone, acolo unde ştim că nu prea merg profesorii să ai un indicator, spre exemplu, prin care valoarea să crească într-o oarecare măsură”, a precizat ministrul Educaţiei.

