De ce s-a retras din viața publică fostul ministru al educației Daniel Funeriu?

De ce să stai într-un loc în care dacă furi e de bine, nu pățești nimic, dacă ești șmecher o duci mai bine decât unul care e capabil? Foarte mulți oameni sunt descurajați, spune fostul ministru al educației Daniel Funeriu. El însuși trăieşte de mai mulți ani în străinătate. Invitat la Digi24, la emisiunea „În fața ta”, el a vorbit despre activitatea sa de ministru, între 2009 și 2012, spunând că nu regretă nicio decizie, și a explicat de ce s-a retras din viața publică. Ultima sa apariție la o emisiune televizată fusese în 2014.

Daniel Funeriu ocupă în prezent un post diplomatic al Uniunii Europene pe lângă Guvernul Republicii Moldova. El este însă ministrul educației care a introdus în România camerele de luat vederi la examenele de Bacalaureat, ceea ce a adus schimbări radicale în societatea și în învățământul românesc. Au fost premisele unui Bac corect, ceea ce a făcut ca elevii și profesorii să ia mai în serios studiul și asta s-a văzut și la testele PISA. În 2012, rezultatele au fost simțitor mai bune la nivel de țară decât în 2009, a explicat la Digi24 ministrul Daniel Funeriu.

„Nu regret deloc, n-am nenorocit pe nimeni, cum să regret că am curățat o tumoră din învățământul românesc, care era frauda?” spune Daniel Funeriu. El a trecut în revistă câteva dintre reformele mandatului său de ministru: clasa pregătitoare, Bacalaureatul, învățământul profesional, laserul de la Măgurele. „Cred că toată lumea a auzit despre plagiat acum în România”, a mai spus Funeriu, făcând aluzie la dezbaterea pe această temă iscată în societate odată cu declanșarea „cruciadei” sale anti-plagiat.

„Copiii ajungeau să fraudeze Bacalaureatul pentru că majoritatea miniștrilor și politicienilor aveau interes să fie cât mai mulți copii cu Bacalaureat, ca să populeze universitățile private, care dădeau o groază de bani politicienilor, direct ori indirect. Asta era ecuația. Am preluat universitățile private cu vreo 500.000 de studenți și le-am lăsat cu vreo 70.000. Asta înseamnă 360 de milioane de euro anual pierdere pentru fabricile de diplome din România. Cui i-a convenit că am scos la iveală toate plagiatele șmecherilor de prin Parlament sau din politică, care se dădeau mari doctori, dar ei n-aveau nimic în spate?” a declarat Daniel Funeriu la Digi24.

Cu această ocazie, el a negat că ar fi trimis personal la revista „Nature” informațiile despre plagiatul lui Victor Ponta și că ar fi fost astfel „sursa” prin care acest scandal a devenit cunoscut dincolo de granițele României,

„Familia mea locuia deja în străinătate, eu am ajuns ministru fiind la Universitatea Tehnică din Munchen, având un laborator acolo. Acolo mi-a fost rostul, să zic așa. Am ieșit din viața publică pentru că în mod evident am aparținut a ceea ce se numește generic „epoca Băsescu”, numele meu a fost asociat cu epoca Băsescu, care s-a încheiat odată cu încetarea mandatului președintelui Băsescu și mi s-a părut că era absolut firesc să lași locul altora, care poate vor duce țara în altă direcție. Mi s-a părut un act de decență, atâta tot”, a explicat Daniel Funeriu.

Plecarea românilor din țară, în special a tinerilor, este o decizie bună la nivel individual, proastă la nivel de țară, spune fostul ministru, precizând că la rândul lui a plecat din România la 17 ani, în plin comunism, ca să-i fie mai bine. S-a întors din convingerea că poate schimba ceva în țară. „Acum, oamenii nu mai pleacă din disperare de bani, nu mai pleacă de foame, nu mai pleacă din motive pentru care plecau înainte. Pleacă pentru că nu văd oportunității de viitor, este o ambianță foarte toxică. De ce să stai într-un loc în care dacă furi e de bine, nu pățești nimic, dacă ești șmecher o duci mai bine decât unul care e capabil? Foarte mulți oameni sunt descurajați”, spune Daniel Funeriu. El personal, ca și alte milioane de români, se simte „în inadecvare” cu ceea ce au votat compatrioții. „Eu cred că în viața publică trebuie să fii un om decent. Am venit, am făcut, oamenii nu m-au votat. Pleci, nu trebuie să te agăți cu orice preț de funcția asta”, a punctat Funeriu.

Epoca Dragnea sau epoca Iohannis?

Acum, în educație, se diluează totul, tot ce ține de etică, de formarea cadrelor didactice, de arhitectura sistemului, nu cred că se întâmplă lucruri foarte bune, spune Funeriu.

Întrebat dacă acum e epoca Dragnea sau epoca Iohannis, fostul ministru s-a recunoscut încurcat de întrebare și a spus că n-ar putea să dea un răspuns. „Clar Dragnea domină Guvernul, pe plan internațional, însă, și președintele poate să facă multe lucruri și este un om respectat în afară. La nivelul mentalului colectiv, cred că lumea îl vede pe Dragnea ca fiind principalul om care trage sforile și cred că dl. președinte Iohannis e văzut ca un fel de ultimă speranță în fața acestui tăvălug pe care îl rostogolește Dragnea, zi de zi, de zi”, a declarat Daniel Funeriu.

Cum l-a privit pe Traian Băsescu schimbându-se, după plecarea de la Cotroceni?

Daniel Funeriu spune că îl respectă în continuare pe fostul președinte Traian Băsescu. „Cred că un președinte de țară trebuie judecat prin prisma mandatului său. Eu personal nu pot să spun că am o relație cu omul Traian Băsescu, eu am avut o relație de lucru cu președintele Traian Băsescu. Nu știu ce să vă spun despre pozițiile lui, poate are date pe care eu nu le am. Legătura mea a fost cu mandatul președintelui Traian Băsescu, de care n-o să mă disociez niciodată, cred că a fost un mandat necesar pentru România, cred că a fost un lucru foarte bun, pozițiile lui pe justiție, atunci a apărut lupta anticorupție, aceasta este realitatea. Poate că și această luptă anticorupție a dus la situații care au tensionat foarte mult societatea. Nu aș vrea să comentez ce a făcut președintele după mandat”, a spus Daniel Funeriu.

Există statul paralel? Ce influență a avut Elena Udrea?

Întrebat despre statul paralel, Funeriu a negat cu vehemență că l-ar fi „văzut” în jurul său. „Niciodată nu am primit telefoane, sugestii, nimic altceva ce să fie în afara cadrului instituțional. Am convingerea că dacă așa ceva s-ar fi întâmplat, ar fi ajuns și la nivelul meu. Nu, nu am cunoștință de așa ceva”, a declarat fostul ministru. El a mai spus că nu a avut în sânge „ADN-ul de partid” și că a ajuns în funcție nu parcurgând ierarhii în partid, ci datorită experienței sale, iar dacă cineva ar fi avut tentative de corupere a lui, s-ar fi dus direct la DNA. Nici în ceea ce o privește pe Elena Udrea nu a fost martorul vreunui act de corupție.

Industria meditațiilor: Cine își imaginează că școala e unicul loc al învățării greșește

O firmă de meditaţii din Franţa poate ajunge, într-un singur an, la o cifră de afaceri de sute de milioane de euro. În România, datele nu se cunosc, pentru că profesorii nu îşi declară acest tip de venituri şi nu există o lege care să îi oblige. Un fel de „furt al căciulii”, după cum spune fostul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu.

- În România, meditațiile sunt considerate o a doua școală, ce este de făcut?

- Nimic. Nu sunt cinic, sunt cinstit. Căutați pe net acadomia.fr , o firmă de meditații din Franța, care face cifră de afaceri de câteva milioane de euro pe an. Problema nu e reprezentată de meditații. Dacă cineva își imaginează că școala este unicul loc al învățării greșește. Este nevoie ca un copil să aibă un loc al învățării și acasă. Problema în România este legată de două lucruri: banii ăștia trebuie scoși la suprafață. 2. Ne furăm căciula. De multe ori profesorul la clasă dă o muncă mai grea pentru a genera nevoia de meditație. Asta este incorect! spune fostul ministru al educației.

