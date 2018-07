De ce Olimpiada Internaţională de Matematică are loc la Cluj, şi nu la Bucureşti

Clujul găzduieşte cel mai important eveniment legat de educaţie care se desfăşoară în România cu ocazia Centenarului – Olimpiada Internaţională de Matematică. La eveniment participă 615 tineri matematicieni de top din 110 ţări, printre care şi fiul preşedintelui Siriei.

Pentru cele 12 zile în care la Cluj are loc Olimpiada Internaţională de Matematică se vor cheltui circa 1 milion de euro.

Organizarea evenimentului a început în urmă cu 12 luni.

Care a fost motivul principal pentru care a fost ales Clujul?

“Iniţial nu a fost ales Clujul. În urmă cu 5 ani, când România a primit acordul bordului de la Londra a fost ales Bucureştiul. În 2016, Bucureştiul a trimis Ministerului o adresă prin care spunea că nu are capacitatea logistică şi organizatorică pentru aşa ceva. Moment în care s-a căutat o altă soluţie şi au fost în discuţie Alba Iulia, Clujul şi Iaşiul parcă. S-au făcut evaluări, Alba Iulia îşi dorea foarte tare, Primăria din Alba îşi dorea foarte tare, dar board-ul a zis: «pas» pentru că sunt nişte condiţii care se pun: în primul rând nu aveau sală de concurs. Toi cei 615 copii trebuie să fie într-o singură sală, apoi hotelurile, pentru că discutăm despre 1.200, 1.300 de oameni pe care trebuie să-i cazezi în condiţii de 3-4-5 stele. Aici vorbim doar de delegaţiile oficiale, dar dacă ne gândim şi la familii şi alţi însoţitori, numărul este incomparabil mai mare. Mulţi dintre universitarii care vin în comisii vin cu familiile. Noi am luat 8 hoteluri, tot ce e mare am luat”, a declarat Valentin Cuibus, șeful Inspectoratului Școlar Județean Cluj, citat de adevărul.ro.

