De ce profesorii nu pot anunța notele elevilor în fața clasei ori în ședințele cu părinții. Rezultatele se comunică doar individual

Conform metodologiei privind organizarea și desfășurarea evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, pentru anul școlar 2025-2026, rezultatele individuale obținute de elevi nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Măsura se bazează pe prevederile Legii Învățământului preuniversitar, care garantează dreptul elevilor la protecția datelor personale, la respectarea demnității și a imaginii proprii, precum și la un tratament nediscriminatoriu din partea profesorilor și colegilor.

Profesorii nu vor mai anunța notele elevilor în fața clasei sau în cadrul ședințelor cu toți părinții prezenți, potrivit reglementări adoptate de Ministerul Educației. Rezultatele nu pot fi afișate pe holuri, pe panouri sau pe orice spațiu accesibil publicului larg. Astfel, notele devin informații confidențiale, menite să asigure o evaluare corectă, obiectivă și lipsită de presiune publică.

Rezultatele individuale ale elevilor trebuie tratate cu confidențialitate

Potrivit metodologiei din 23 septembrie 2025 (aprobată prin Ordinul nr. 6.405) de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a pentru anul școlar 2025-2026:

Rezultatele individuale obținute la EN-II-IV-VI nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei.

Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului/părintelui/reprezentantului legal al elevului, punctajele obținute se pot echivala în calificative/note și pot fi trecute în catalog.

Testele de la EN-II-IV-VI se evaluează în cadrul unității de învățământ de către cadrele didactice din respectiva unitate. Fiecare test de la EN II și EN IV este evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar de la clasă.

Pentru EN VI, testele care vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Matematică și Științe ale naturii“ sunt evaluate de echipe formate din trei cadre didactice, unul cu specialitatea matematică, al doilea cu specialitatea fizică, al treilea cu specialitatea biologie.

Încărcarea rezultatelor (de către informaticianul unității de învățământ/secretar) obținute de elevi în urma EN-II-IV-VI se realizează individual, pentru fiecare elev în parte, în funcție de clasă și de testul susținut, respectând strict numărul de itemi din fiecare test, precum și punctajele aferente itemilor, conform instrucțiunilor din caietele cadrului didactic și din fișele de evaluare.

Legea Învățământului preuniversitar

La Capitolul VIII din Legea Învățământului preuniversitar 198/2023 - Drepturile și obligațiile beneficiarilor sistemului de învățământ (Art.106) este menționat:

În calitate de membri ai comunității școlare, beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar au, printre altele, și următoarele drepturi:

dreptul de a fi protejați împotriva discriminărilor. În acest sens beneficiarii primari beneficiază de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic și din partea altor elevi din cadrul unității de învățământ;

dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii;

dreptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;

dreptul la evaluare obiectivă și corectă, cu posibilitatea contestării rezultatelor evaluării lucrărilor scrise.

Drepturile și îndatoririle elevilor sunt prevăzute în Statutul elevului, aprobat prin ordin al ministrului educației, în urma consultării Consiliului Național al Elevilor și a altor asociații reprezentative la nivel național ale elevilor. (Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului)

Digi24 a obținut un punct de vedere din partea Ministerului Educației și Cercetării

„Prevederile privind modalitatea de comunicare a rezultatelor la EN II, IV și VI au făcut parte și din metodologiile anterioare și au atât rațiuni legislative (Legea 198/2023, art. 106, alin. 1, lit. f), cât și rațiuni de ordin pedagogic. De asemenea, acest tip/set de date este protejat de legislația europeană în materie (GDPR), pe care România o respectă și drept urmare o aplică în legislația cu specific educațional.”

Feedback personalizat către elev, părinte și către comunitatea educațională

Potrivit comunicatului din partea Ministerului Educației și Cercetării: „În anul școlar 2025 - 2026, în cadrul acestor evaluări (EN II - IV - VI), în vederea realizării cerințelor vizând aplicabilitatea în viața de zi cu zi a elevilor, se pilotează itemi care vizează competențe de alfabetizare funcțională cu aplicații practice, inclusiv din alte arii curriculare.

În acest mod, evaluările vor reflecta noua abordare curriculară prin care subiectele vizează și aspectele concrete ale aplicării în viața elevilor de zi cu zi a cunoștințelor, deprinderilor, atitudinilor și valorilor construite în procesul de învățare.

Extinderea, prin evaluare/testare a competențelor evaluate, în direcția noii logici a învățării, cu focalizare pe aplicare și transfer în contexte noi a cunoștințelor, pe mobilizarea cunoștințelor pentru rezolvare de situații-problemă, pe formulare de opinii și argumentare ca antrenare a gândirii critice aplicate și dincolo de disciplinele școlare, în învățarea pentru viață, va furniza date, informații obiective atât profesorilor de la clasă, cât și unității de învățământ, fundamentând feedbackul personalizat către elev, către părinte și către comunitatea educațională.”

Elementele de noutate în raport cu anii anteriori sunt reprezentate de:

cerința ca sarcinile de evaluare/itemii testelor ce vor fi administrate elevilor aflați la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a să vizeze mai accentuat aspecte concrete (cunoștințe, deprinderi, atitudini, valori), aplicabile, conectate la viața de zi cu zi a elevilor;

posibilitatea de a extinde competențele evaluate pentru o relevanță curriculară mai mare.

Cum ar trebui să funcționeze concret comunicarea rezultatelor

Potrivit metodologiei, pașii practici de urmat ar fi:

Rezultatele individuale la EN-II-IV-VI cuprinse în fișele de evaluare sunt supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic, respectiv profesorii de biologie, fizică și matematică pentru EN VI - proba Matematică și Științe ale naturii și de către colectivul de catedră din fiecare unitate școlară.

Directorul unității de învățământ monitorizează încărcarea rezultatelor testelor în aplicația informatică dedicată și dispune secretariatului comisiei de organizare și de administrare a EN-II-IV-VI din unitatea de învățământ să transmită fișele de evaluare și testele către cadrele didactice de la clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a, în vederea analizării rezultatelor împreună cu elevii și părinții/reprezentanții legali ai elevului.

Planurile individualizate de învățare ale elevilor sunt comunicate părinților/reprezentanților legali ai acestora.

După informarea părinților/reprezentanților legali ai elevului se întocmește un proces-verbal, în care aceștia semnează pentru luarea la cunoștință a informațiilor referitoare la rezultatele elevului la EN-II-IV-VI și la măsurile prevăzute în planul individualizat de învățare.

Comisia de organizare și de administrare a EN-II-IV-VI din unitatea de învățământ urmărește procesul de informare a elevilor și a părinților/ reprezentanților legali ai elevului, în condiții de asigurare a confidențialității datelor și a informațiilor pe durata întregului proces, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR)

