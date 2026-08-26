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Video Decizia în scandalul admiterii la liceu se amână. Senatorii din Comisia pentru învățământ nu au ajuns la un acord

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Cu doar două săptămâni înainte de începerea noului an școlar, scandalul modificărilor legale privind admiterea la liceu pare să nu-și găsească rezolvarea. Deputații din Comisia de învățământ au adoptat o formulă care prevede atât amânarea, cât și eliminarea măsurii, iar senatorii nu au reușit să ajungă la un acord. Dezbaterile din Senat au fost suspendate.

Discuțiile au durat aproximativ două ore, însă senatorii prezenți nu s-au putut înțelege asupra amendamentelor care urmau să fie supuse votului. Ședința a fost suspendată deoarece începea plenul, iar, potrivit regulamentului, cele două nu puteau avea loc în același timp.

Dezbaterile urmează cel mai probabil să fie reluate, iar senatorii vor trebui să ajungă la o concluzie. În acest moment există mai multe variante.

Una dintre ele este amânarea, respectiv prorogarea implementării concursului de admitere la liceu. O altă variantă este anularea acestuia, lucru pe care îl cer organizațiile nonguvernamentale care au participat la discuții, precum și părinții și elevii care și-au exprimat punctul de vedere.

Mai există și varianta în care senatorii nu ajung la nicio concluzie. În acest caz, prorogarea nu ar mai putea fi luată în calcul, pentru că nu ar mai rămâne timp pentru parcurgerea procedurilor legislative, iar singura variantă ar fi abrogarea măsurii în perioada următoare.

Ministrul Educației s-a pronunțat mai degrabă pentru prorogarea măsurii, întrucât trebuie să apară modificări cu privire la examenul de Evaluare Națională. Aceste modificări sunt prevăzute de noua lege a educației.

În spațiul public, reacțiile privind examenul de admitere la liceu, care ar reprezenta o a doua rută, pe lângă Evaluarea Națională, nu au fost însă de susținere.

 

Editor : C.S.

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