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Exclusiv Deficit de profesori în școli. Min. Educației spune care sunt materiile unde nu se găsesc dascăli. Fizica, printre acestea

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
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 Ministrul Mihai Dimian a declarat, la Interviurile digi24.ro, că deși numărul profesorilor înscriși la titularizare este unul mare, de 4 persoane pe loc, la materii precum fizica, informatica, sau pentru școlile de meserii nu se găsesc dascăli.

„Este un sistem complex. În sistemul educațional preuniversitar și universitar avem 300.000 de angajați. Este normal să existe o fluctuație a angajaților, fie că unii părăsesc sistemul, doresc un alt loc de muncă, fie că ies la pensie. Ce constatăm este că scoatem în fiecare an alt număr de posturi la concurs și o să observați că numărul de candidați este de patru-cinci ori mai mare decât numărul de posturi scoase.

Vorbim de un deficit de personal, dar avem 40.000 de candidați înscriși la acest concurs de titularizare în fiecare an, fiind mai puțin de 10.000 de posturi. Deci avem patru candidați pe loc”, a explicat ministrul.

Mihai Dimian susține că la materii precum fizica, sau disciplinele din zona tehnologică, unde e nevoie de maiștri, există în continuare deficit.

„În ce sens vorbim de deficit. Pot să vă dau exemplu fizica sau anumite zone - maiștri, în zona tehnologică, unde nu se ocupă posturile scoase la concurs și atunci se apelează la alte persoane, pensionari.

Acum, nu este o problemă care ne confruntăm numai noi. Veți vedea peste tot astfel de situații, dar sigur că noi avem, cred că anumite limitări, care îngreunează situația. (…)

Deci vorbim de zona tehnică, zona de maiștri, inclusiv zona de informatică. Mă aștept ca acum, existând această stagnare în domeniul IT, în ce privește angajările, să existe solicitări mai multe și să reușim să acoperim mai bine necesarul cu personal calificat.

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