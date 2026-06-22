Deficit de meseriași pe piața muncii. Nici măcar salariile mari nu-i mai atrag pe tineri spre meserii precum sudura, de exemplu. Un sudor debutant poate câștiga chiar și 7.000 de lei. În lipsa școlilor profesionale, o firmă din Buzău a ajuns să-și facă propria școală de sudură, unde școlarizează viitorii angajați.

Firmele românești găsesc cu greu meseriași. Sudorii, spre exemplu, sunt la mare căutare, doar că puțini se mai îndreaptă spre o astfel de meserie.

„Compania noastră are nevoie, în general, de două-trei tipologii de muncitori calificați. Cea mai importantă, după cum vedeți și în spate, cea a sudorilor, de toate tipurile”, spune Radu Ungureanu, managerul unei firme din Buzău.

„Din cauză că școlile profesionale s-au desființat, ne-am înființat propria școală de sudură. Am selectat elevii fără experiență din licee și i-am școlarizat intern”, completează directorul departamentului de producție, Ionuț Albu.

Un elev din Buzău a fost selectat la o competiție internațională de sudură. Adrian Leață are 19 ani, urmează cursurile la seral și deja practică meseria pe care spune că a ales-o datorită tatălui.

„Urmează să fac o sudură cap la cap, pe o tablă de 10 milimetri, cu procedura MIG-MAG, CO2, argon”, explică Adrian.

„Pornind de la materia primă, de la semifabricate, realizarea elementelor componente ale produsului finit conform desenului tehnic, deci operații de prelucrare la rece și apoi la cald”, spune Lucica Stănculescu, directoarea Lieului Tehnologic „Dimitrie Filipescu” din Buzău.

Anual, de pe băncile liceelor din Buzău se specializează ca sudori doar 15-25 de absolvenți, dintr-un total al absolvenților de 3.400.

„Iau în calcul să fiu sudor, deoarce mi se pare o meserie de viitor, greu de înlocuit”, e de părere un tânăr.

„Am văzut că este bănoasă, că se câștigă foarte bine și am zis să încerc și această meserie și chiar îmi place!”, spune entuziasmat un alt tânăr.

Salariul unui sudor debutant ajunge și la 7.000 de lei.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia