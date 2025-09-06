Live TV

Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții, nemulțumiți de lipsa spațiului pentru școlarizare

parinti si copii langa scoala
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Situație excepțională la Școala 195 „Hamburg”, din sectorul 3 al Capitalei. Conducerea școlii, cea mai mare din Capitală, cu peste 2.000 de elevi, și-a prezentat demisia în bloc, cu două zile înainte de începerea oficială a școlii, care oricum este sub semnul întrebării. Părinții vorbesc despre haos, căci, din cauza spațiilor insuficiente, elevii vor trebui să învețe în trei schimburi.

Directoarea școlii, Ștefania Voicu, a confirmat sâmbătă pentru Edupedu.ro directoarea Ștefania Voicu. Decizia vine cu doar două zile înainte de începerea cursurilor, programate pentru luni, 8 septembrie.

„Sistem haotic, abuziv și ilegal”

În paralel, peste 230 de părinți ai elevilor de clasa a III-a care ar urma să facă ore zilnic de la 11 la 14 au depus sesizări și au amenințat că vor merge în instanță, acuzând că elevii lor sunt obligați să învețe într-un sistem „haotic, abuziv și ilegal”.

Părinții reclamă că școala a intrat într-un amplu proces de renovare și extindere, iar organizarea procesului de învățământ a fost lăsată pe ultima sută de metri, pentru aproximativ 2.000 de elevi. La dispoziție rămân doar două corpuri active și containere „amplasate efectiv pe trotuar, în parcare, în ciuda faptului că școala oricum este supraaglomerată, în total fiind aproximativ 86 de clase”.

La fel de nemulțumiți sunt și părinții elevilor de clasa a VIII-a, care își doresc ca elevii să învețe dimineața, pentru că, fiind într-un an complicat, cu pregătire pentru Evaluarea Națională, au nevoie de timp pentru aceasta.

„Programul școlar care este preopus acum este unul provizoriu. Am depus demersuri pentru programul de dimineață, pentru că acești copii au acest stres al Evaluării Naționale și au nevoie să meargă de dimineață la școală. Clasa a opta ar trebui să învețe dimineața alături de clasele primare. Din păcate, nu există spațiu suficient, deși, în aprilie au fost multe discuții cu primăria și li s-a promis că se aduc containere, că se va amenaja spațiul. Acum conducerea ar trebui să găsească tot felul de soluții și compromisuri, astfel încât acești copii să învețe totuși în două schimburi. Nu există spațiu locativ suficient în această școală. Mai mult decât atât, din cauza acestui impediment, al lipsei de spațiu, acele pregătiri pentru elevii de clasa a opta, prevăzute a fi susținute de către profesori suplimentar pentru Evaluarea Națională nu se pot realiza, ne-au informat profesorii, pentru că  nu există spațiul necesar”, a declarat, pentru Digi 24, mama unuia dintre elevii de la Școala Gimnazială 195 din București.

Petiții ale colectivelor de părinți

„În acest moment sunt mai multe plângeri și petiții colective din partea colectivelor de părinți, nu o acțiune propriu-zisă în instanță”, a adăugat aceasta.

Potrivit părinților, vineri, pe 5 septembrie, în ajunul începerii școlii, conducerea le-a comunicat un „program provizoriu, program haotic, ilegal, deoarece maschează un învățământ în trei schimburi, deși această formă de organizare este ilegală, cum de altfel au declarat recent atât Ministerul Educației, cât și Inspectorul școlar general”, scrie și edupedu.ro.

Edupedu.ro a relatat pe 27 august că, la doar două săptămâni înainte de începerea școlii, elevii de la nr. 195 nu știau în ce schimb vor învăța și de la ce oră vor începe cursurile. Situația era cauzată de șantierul de extindere și modernizare, cu termen de finalizare septembrie 2026, potrivit primarului Robert Negoiță.

Părinții primiseră atunci un formular online cu trei variante de program, inclusiv una care propunea reducerea orelor la 45 de minute și rotația claselor, fără să se precizeze frecvența acestei alternări. Conducerea școlii declara atunci pentru Edupedu.ro că „se analizează organizarea programului în două schimburi” și că va solicita aprobarea Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru eventualele modificări.

Ministrul Educației, Daniel David, a avertizat în martie 2025 că, din anul școlar 2025-2026, nu mai este legal ca elevii să învețe în trei schimburi. 

 

 

