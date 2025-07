Cei care nu au reușit să facă liceul la timp, dar au înțeles importanța studiilor după ce au avut dificultăți la angajare, se întorc în băncile școlii la maturitate. Sunt oameni care vor să studieze chiar și după 20-25 de ani de când au abandonat școala. Credeau atunci că diploma de Bacalaureat nu le folosește, dar acum văd altfel lucrurile. Toți aceștia se pot înscrie la cursuri la seral.

Cătălina are 42 de ani și este dintr-o comună din Iași. A renunțat la studii la jumătatea liceului, acum 25 de ani.

Cătălina Lupu: Am întrerupt studiile în clasa a unsprezecea. M-am căsătorit, am făcut o fetiță. Mi-am dorit din totdeauna să am un liceu terminat, asta a fost visul meu. Dacă se poate, să merg să dau și Bacalaureatul.

Este asistent maternal pentru doi copii abandonați, iar, acum, a decis să se înscrie la seral. Are emoții pentru unele materii.

Cătălina Lupu: La matematică am avut dintotdeauna, cu toate că fata a fost olimpică la matematică. O să fie un pic mai greu după atâția ani de zile, dar acum sunt tot felul - este internetul, mai sunt copiii, te mai ajută.

În județul Iași vor fi, din toamnă, patru clase de seral. Iar doritori sunt din ce în ce mai mulți.

„Vă alegeți a doua opțiune, pe care ați dori să o aveți, din ceea ce este afișat pe această ofertă”, explică un reprezentant al școlii.

Bărbat: Am considerat că o să mă ajute mai mult în viață, am nevoie. Din păcate, am terminat doar 10 clase, în 2010 am renunțat. Am plecat în Spania să câștig și eu niște bani mai mulți. M-am lovit de problema asta, în momentul angajării. Angajatorul mă întreba ce studii am.

Ioana Naum: Vreau să mă angajez cumva pe Ambulanță sau la SMURD și trebuie să termin studiile. Toate colegele mele de la muncă sunt la facultate.

Cu toții fac acest efort să-și termine studiile, pentru că își doresc locuri de muncă mai bune.

Irina Savin, director adjunct Colegiul Tehnic „I.C. Ștefănescu” din Iași: De la 18 ani până la 50 și de ani, deci aproape de pensionare, pentru că îi ajută foarte mult la locul de muncă. Încearcă toți să fie prezenți la ore, chiar dacă au servicii, care lucrează în ture, chiar dacă au copii, că sunt foarte multe mame care vin să își continue studiile.

În funcție de numărul de clase terminate deja, cei care vor fi admiși vor studia între 3 și 5 ani, pentru a-și completa studiile liceale.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia