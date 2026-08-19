Directoarea Colegiului Național „I.L. Caragiale” din București, Andreia Bodea, a declarat miercuri, în direct la Digi24, că modul în care este prevăzută schimbarea admiterii la liceu ridică „mari suspiciuni” și poate alimenta temerile privind frauda. Ea a anunțat că, dacă forma actuală va fi menținută, „Colegiul Caragiale nu va organiza acest examen”.

Andreia Bodea a criticat modul în care este prevăzută organizarea examenului de admitere la liceu și a spus că acesta ridică suspiciuni, în condițiile în care supravegherea și evaluarea ar urma să fie făcute la nivelul liceelor.

„Modul de organizare este neadecvat, nepotrivit, ridică mari suspiciuni. (...) Nu vorbim despre oportunitatea lui, vorbim despre modul de organizare. În momentul în care de ani de zile examenele naționale, de orice natură ar fi ele, se organizează cu supraveghere audio-video, cu anonimizarea lucrărilor și cu evaluare din afara școlii, deodată apare acest examen în care sălile nu au supraveghere audio-video, lucrările nu sunt anonimizate, subiectele, deși unice și elaborate de minister, potențialii elevi vor fi supravegheați de profesorii școlilor, liceelor respective, iar corectura, evaluarea va fi realizată tot de profesorii colegiilor respective”, a spus Bodea.

Directoarea de la „I.L. Caragiale” consideră că tocmai acest mod de organizare alimentează temerile privind frauda și meditațiile.

„Era absolut de așteptat o reacție extrem de vehementă legată de meditații, legată de fraudă, pentru că acest mod de a organiza acest examen, dincolo de oportunitatea unui asemenea examen la anul, modul în care s-ar desfășura dă foc pur și simplu liceelor și colegiilor, chiar și în situația în care, sunt convinsă că există profesori de bună credință, chiar și așa suspiciunea va fi uriașă”, a afirmat ea.

Întrebată dacă examenul poate fi fraudat ușor, Andreia Bodea a răspuns afirmativ și a susținut că, fără garanții de corectitudine, acesta nu ar trebui organizat.

„Cât nu poți asigura corectitudine absolută, în momentul în care tu tragi o linie între clasa a 8-a și clasa a 9-a, mai bine nu-l organizezi”, a afirmat ea.

„Dacă va rămâne pentru viitorul an școlar, Colegiul Caragiale nu va organiza acest examen”

Andreia Bodea a anunțat că, dacă examenul va rămâne în forma propusă, Colegiul „I.L. Caragiale” nu îl va organiza în 2027: „În ceea ce mă privește, dacă el va rămâne pentru viitorul an școlar, Colegiul Caragiale nu va organiza acest examen”.

Decizia va fi luată de consiliul de administrație, după consultarea consiliului profesoral.

„Din ce discuții am avut eu cu colegii mei, nu doresc nici măcar un procent mic să organizeze în 2027, sub această formă, acest examen”, a declarat ea.

Bodea a precizat că atât ea, cât și colegii săi, susțin selecția bazată pe merit, dar consideră că Evaluarea Națională ar trebui, la rândul ei, schimbată, fără ca soluția să fie introducerea unui examen care generează suspiciuni.

„Nici forma în care este Evaluarea Națională în acest moment nu este absolut deloc ceea ce trebuie. Nouă și altor licee ne intră elevi cu medii foarte mari, care nu susțin notele pe care le-au luat la Evaluarea Națională.

Deci că Evaluarea Națională trebuie schimbată și trebuia schimbată de mult este clar, dar nu adăugând o probă care va ridica foarte, foarte multe suspiciuni”, a mai afirmat Bodea.

Editor : C.S.