Directorul Colegiului I. L. Caragiale, Andreia Bodea, a declarat, la Digi24, că „începe să aibă niște rezerve în ceea ce privește continuarea grevei profesorilor”, adăugând că „pare că niște oameni știu niște lucruri pe care ei nu le știu”. Ea a mai explicat că „sunt niște nuanțe” pe care le sesizează în discursul lui Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație, care a declarat marți că președintele Klaus Iohannis a simpatizat cu profesorii.

„Nu îmi place foarte mult ce am înțeles, nu știu dacă am înțeles corect, am senzația că este ceva ce mie îmi scapă. Sunt niște nuanțe pe care le sesisez și în discursul domnului Nistor, care nu existau zilele trecute, dar poate mă înșel. Dacă înainte de a auzi aceste lucruri mă gândeam dacă mă îngrijorează cât vor mai putea profesorii, mai ales cei care sunt singuri și nu dau meditații, să reziste, acum încep să mă întreb dacă fisura nu va veni cumva chiar de unde nu ne așteptam, și anume de la liderii de sindicat. Nu mi s-a pare că a fost un pas înainte. Sigur, salut și eu disponibilitatea președintelui de a sta de vorbă cu liderii de sindicat și elevii. Sunt numai vorbe în continuare. Domnul președinte sunt convinsă că era de mai multe zile la curent cu tot ceea ce se în tâmplă în învățământ. M-aș fi așteptat să fi prezentat o perspectivă mai concretă liderilor de sindicat. Un acord, nu știm ce conține acel acord, continuăm o grevă în baza a ce? Până la urmă eu ce le spun în această seară părinților și elevilor, pentru că ei nu vin și mâine la școală, pentru că ne aflăm exact în aceeași situație, dar încep să am niște rezerve în ceea ce privește continuarea acestei greve. Pare că niște oameni știu niște lucruri pe care noi nu le știm. Pare că toată lumea se așteaptă ca un lucru iminent să fie oprirea grevei pe data de 8 iunie, dată pe 9 iunie vom fi la școală să încheiem mediile. Este ceva ce mie îmi scapă și cu siguranță nu îmi place”, a mai spus directorul.

Andreia Bodea a mai explicat că la ieșirea liderilor de sindicat de la discuția cu Klaus Iohannis să aștepta la niște declarații, care au întârziat.

„Lumea a devenit un pic îngrijorată și agitată. Aș vrea să știu ce mai așteptăm, că tot ne întâlnim, tot vorbim, tot discutăm, tot amânăm, facem niște scenarii. Scepticismul meu văd că se adâncește în ceea ce privește perspectiva, dar sunt perfect de acord cu ceea ce s-a spus în ultimele zile, că dacă această ieșire masivă a profesorilor, care văd că s-a bucurat de simpatia unor părinți și elevi și a unor personalități, eșuează lamentabil dintr-un motiv sau altul, categoric șansa pe termen mediu ca învățământul să se redreseze se prăbușește definitiv. Aceste mii de oameni imaginați-vă că se întorc de la catedră cu capul plecat, fără să obțină mai nimic din ceea ce cereau pentru demnitatea lor și încep să predea. Aveți această imagine cu această masă de oameni care se întorc la catedră umiliți, dezamăgiți. Nu cred că vor mai ieși vreodată în stradă”, a mai spus ea.

Întrebată care sunt dorințele profesorilor, ea a răspuns că au nevoie „de un motiv pentru care după 30 de ani, să-i creadă pe guvernanți că i-au băgat în seamă, în sfârșit” și să aibă loc o mărire decentă a salariilor.

„Profesorii, în toată lumea, nu au fost niciodată plătiți foarte bine și cu toate astea și-au făcut treaba de-a lungul zecilor de ani. Profesorii nu sunt niște lacomi și nu sunt niște oameni bogați. Nu le trebuie foarte mult și nu le-a trebuit niciodată, pentru că au iubit această meserie și pe asta s-a și bazat această situație care ne-a dus până în a fi tratați cu o totală nepăsare, dar cred că ceva care să nu arate a firimitură și să fie oferit ca reparație, nu e vorba de o sumă mare, ci de o reparație, de o intenție, de un guvern întreg, care se oprește pentru o oră, o jumătate de zi din treburi foarte importante, nu contest asta, și să ne facă cadou această jumătate de zi în care să se gândească realmente să ofere ceva, nu să arunce ceva”, a conchis directorul.

Peste 10.000 de profesori, personal auxiliar, elevi, părinți au protestat în Piața Victoriei, în fața Guvernului. Mulți au sosit din provincie pentru a solicita autorităților creșteri salariale.

După negocierile de la Guvern, liderii de sindicat au transmis că au primit aceeași ofertă, care este inacceptabilă, așa că greva va continua. Din Piața Victoriei, cadrele didactice au plecat în marș spre Cotroceni. Protestatarii au cerut intervenția lui Klaus Iohannis. Reprezentanții lor au fost primiți la discuții de către președinte.

La finalul întâlnirii, liderii de sindicat au anunțat că preşedintele le-a promis protestatarilor că se oferă să gireze şi să garanteze un acord între guvernanţi şi sindicalişti, acord privind revendicările acestora.

