DOCUMENT. Ce prevede OUG pregătită de Guvern pentru criza din Educație

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru a anunțat duminică, într-o declarație de presă, că Executivul a pregătit o ordonanță de urgență care va asigura majorări ale salariilor din învățământ.

Dan Cărbunaru a explicat că este vorba despre un „efort bugetar care depășește suma de 700 de milioane de lei”.

El a afirmat că vor beneficia de aceste majorări de venit peste 270.000 de persoane.

Potrivit acestuia, toţi angajaţii din Educaţie vor primi majorări de venituri, însă în „mod diferenţiat”.

„Practic, toţi angajaţii din sistemul de învăţământ, care vor primi în mod diferenţiat - mă voi referi aici la ceea ce se va aloca personalului didactic şi didactic auxiliar, respectiv personalului nedidactic - următoarele sume: cei 2.500 de lei, care reprezintă măsuri de susţinere, fie sub formă de primă de carieră didactică, fie sub formă de primă de compensare salarială, care va asigura un regim tranzitoriu până la adoptarea noii grile de salarizare, acoperirea parţială a costurilor generate de rata inflaţiei şi tranziţia spre noua grilă de salarizare; pentru personalul didactic şi didactic auxiliar şi alte sume, în total, 1.000 de lei pentru personalul nedidactic, care vor primi aceşti aceşti bani în iunie şi în septembrie, în timp ce personalul didactic şi didactic auxiliar va primi 1.000 de lei în luna iunie şi, practic, în săptămânile care urmează şi 1.500 de lei în luna octombrie, aşa cum am anunţat”, a susţinut Cărbunaru.

În ordonanță se specifică faptul că „acordarea primelor de carieră didactică reprezintă o măsură care susține dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic în vederea creșterii calității și echității sistemului educațional și generează performanță pe termen lung în activitatea educațională, fiind un pilon important în susținerea serviciului public de educație”.

Proiectul de Ordonanță poate fi citit integral aici:

OUG prima de cariera didactica si prima de compensare salariala

Prima de carieră didactică

Potrivit actului normativ, prima de carieră didactică are o valoare nominală de 1.500 lei, care se decontează din fonduri externe nerambursabile pentru următoarele categorii principale de cheltuieli:

cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională precum şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

cheltuieli pentru echipamente IT şi alte echipamente didactice de tehnologia informaţiei asimilate;

cheltuieli privind cărţi de specialitate precum şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi personale ale cadrelor didactice;

De asemenea, prima de carieră didactică se acordă într-o singură tranşă, respectiv în luna octombrie 2023 şi va putea fi utilizată în anul şcolar 2023 -2024.

Mai mult, în ordonanţa de urgenţă se precizează că prima de carieră didactică se poate acorda şi pentru următorii ani şcolari/universitari pentru a susţine cariera didactică a personalului didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat în conformitate cu obiectivele Programului Educaţie şi Ocupare 2021-2027 şi în limita fondurilor disponibile existente cu această destinaţie.

De asemenea, prima de carieră didactică acordată pentru personalul din învăţământul preuniversitar, respectiv cadrele didactice, didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar de stat, aflate în activitate, în anul şcolar 2022-2023 precum şi prima de carieră didactică pentru personalul de învăţământul universitar cu grad didactic de şef de lucrări/lector sau asistent universitar au ca sursă de finanţare Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027 şi cheltuielile se efectuează, în limita bugetului disponibil pentru această măsură, în conformitate cu regulile de eligibilitate.

Ordonanţa de urgenţă mai prevede că personalul nedidactic auxiliar beneficiază de cursuri de pregătire profesională necesare pentru a susţine activitatea didactică atât din sistemul de învăţământ universitar cât şi din sistemul de învăţământ preuniversitar în limita unui plafon anual de 200 lei/an şcolar suportate din Programul Educaţie şi Ocupare, perioada de programare 2021-2027, în limita bugetului disponibil pentru această categorie de măsură şi în coformitate cu regulile de eligibilitate ale programului operaţional.

Plafonul de 200 lei/an şcolar este valabil pentru anul şcolar 2023-2024.

OUG prevede şi măsuri pentru acodarea primei de compensare salarială

OUG prevede şi măsuri pentru acodarea primei de compensare salarială.

„Până la intrarea în vigoare a noi grile salariale potrivit legii salarizării unice, respectiv până la data de 01 ianurie 2024, personalul personalul didactic şi didactic auxiliar din învaţământul preuniversitar de stat precum şi personalul nedidactic din sistemul de învăţământ universitar beneficiază de o primă de compensare salarială care are drept scop: acoperirea parţială a creşterilor de preţ generate de evoluţia ratei inflaţiei; acoperirea parţială a creşterilor salariale determinate de trecerea de la grila de salarizare prevăzute de lege la noua grilă de salarizare prin legea salarizării unitare prevăzute în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României”, se mai arată în document.

Astfel, în anul 2023, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învaţământul preuniversitar de stat, aflat în activitate în anul şcolar 2022-2023, se acordă o primă de compensare salarială în cuantum net de 1000 lei. Prima de compensare salarială se acordă în luna iunie 2023.

Totodată, în acest an, pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, aflat în activitate în anul şcolar/universitar 2022-2023 se acordă o primă de compensare salarială în valoare de 1000 lei. Prima de compensare salarială se acordă în două tranşe egale, respectiv în lunile iunie 2023 şi septembrie 2023.

