Live TV

Două zile libere pentru elevi la început de iunie. Câte săptămâni de cursuri mai sunt până la vacanța de vară

Data publicării:
Zile libere pentru elevi. Foto Getty Images
Zile libere pentru elevi. Foto Getty Images
Din articol
Zile libere pentru elevi și profesori în iunie 2026 Câte săptămâni de școală mai sunt până la vacanța de vară

Elevii și profesorii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Prima săptămână a lunii aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul minivacanței de Rusalii și al Zilei Învățătorului, în timp ce liceenii și absolvenții claselor terminale vor intra mai devreme în vacanță, odată cu finalizarea programului de studiu și începutul pregătirilor pentru examenele naționale.

Totodată, minivacanța de Rusalii din 2026 aduce un weekend prelungit de trei zile pentru angajați, în perioada 30 mai -1 iunie.

Zile libere pentru elevi și profesori în iunie 2026

Prima zi liberă va fi luni, 1 iunie 2026, când sunt celebrate atât Ziua Copilului, cât și a doua zi de Rusalii. Data este declarată zi liberă legală în România și va crea un weekend prelungit pentru elevi și angajați.

  • (Conform prevederilor Codului Muncii (Legea nr. 53/2003), data de 1 iunie, alături de prima și a doua zi de Rusalii, face parte din lista zilelor declarate nelucrătoare prin lege.)

A doua zi fără cursuri va fi vineri, 5 iunie, de Ziua Învățătorului. Aceasta este inclusă în Contractul Colectiv de Muncă din învățământul preuniversitar și este considerată zi nelucrătoare pentru cadrele didactice și elevi.

Astfel, în prima săptămână completă din iunie, elevii vor merge la cursuri doar trei zile, între 2 și 4 iunie.

Câte săptămâni de școală mai sunt până la vacanța de vară

Potrivit structurii oficiale a anului școlar 2025-2026, cursurile pentru majoritatea elevilor se încheie vineri, 19 iunie 2026, iar vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie. După revenirea din vacanța de Paște, elevii au intrat în ultimul modul de învățare al anului școlar, desfășurat în perioada 15 aprilie – 19 iunie 2026. În acest interval sunt programate evaluările finale, recapitulările și încheierea mediilor.

Excepții: Cine intră mai devreme în vacanța mare

Pentru elevii din clasele terminale, anul școlar se încheie mai devreme, în funcție de calendarul examenelor naționale.

  • Clasele a VIII-a: Cursurile se finalizează, de regulă, cu aproximativ o săptămână înainte, pentru a permite pregătirea și susținerea Evaluării Naționale - anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026;
  • Clasele a XII-a și a XIII-a: termină școala mai devreme, la începutului lunii iunie, pentru pregătirea examenului de Bacalaureat - anul educațional are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026;
  • Învățământul profesional și tehnic: poate avea un calendar diferit, adaptat specificului practicii - pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional - anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026.

Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
petru-avram captura recorder
1
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele...
nicusor si fritz
2
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu...
nicusor si maia
3
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Deciziile se luaseră în alte birouri.” Ilie Bolojan, mesaj pentru liberali: le-a amintit...
Când toată lumea credea că l-a iertat pe Pique, Shakira a "lovit" din nou
Digi Sport
Când toată lumea credea că l-a iertat pe Pique, Shakira a "lovit" din nou
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
protest germania
Zeci de mii de elevi au protestat împotriva reintroducerii serviciului militar obligatoriu în Germania
copii care mănâncă mere
Peste 540.000 de elevi și preșcolari vor primi masă caldă sau pachet alimentar. Guvernul a aprobat finanțarea programului
Bacalaureat, sesiunea specială. Foto Getty Images
Ce elevi se pot înscrie la sesiunea specială de Bacalaureat 2026. Examenele încep din 18 mai
Calculatoare pentru elevi 2026. Foto Getty Images
Elevii și studenții pot primi bani pentru calculatoare în 2026: Venitul eligibil a fost majorat. Până când se depun cererile
copil cu ghiozdan in spate cu un parinte de mana pe strada
Alocația pentru copii ar putea fi împărțită în două. Suma totată va fi mai mare, dar este condiționată de prezența la școală
Recomandările redacţiei
FED DECLARATII NICUSOR ZELENSKI 120326 CTR1_90408
Mesajul președintelui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Europei: Pentru...
Victory Day Parade In Moscow
Paradă la Moscova, în Piața Roșie. „Victoria a fost și va fi...
fulger, furtuna
Alertă meteo: Cod galben furtuni și ploi torențiale în 17 județe...
ID335856_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan, de Ziua Europei: În România a supravieţuit un mecanism...
Ultimele știri
Concluziile lui Nicușor Dan după primele întâlniri cu liderii politici: Există niște scenarii pe care ne vom concentra
Armistițiul propus de Trump îi oferă lui Putin o cale de ieșire din presiunea legată de paradă, afirmă un fost diplomat american
Sorin Grindeanu: Europa înseamnă „muncă şi rezultat, nu discursuri sterile”. Liderul PSD vorbește despre piedicile puse României
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cinci zodii primesc sprijin special de la Univers până pe 20 mai. Ce spun astrologii despre energia acestei...
Cancan
Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile HALUCINANTE făcute de bărbatul de 39 de ani
Fanatik.ro
Daniel Pancu pleacă de la CFR Cluj la Rapid! Antrenorul face curăţenie în Giuleşti: jucătorii de pe lista...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
„Offside!” Andrei Cordea, ironie maximă pe internet după controversa de la CFR Cluj – Universitatea Craiova...
Adevărul
Cum îți treci casa pe numele copilului fără să îți pierzi dreptul de a locui în ea
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Cât costă rucsacul lui Nicușor Dan și de ce nu renunță la el. A devenit un simbol al stilului său
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
N-au stat la discuții! ITF și-a anunțat decizia, imediat după comentariile făcute de Aryna Sabalenka despre...
Pro FM
Mama lui Miley Cyrus, confesiuni despre divorțul de Billy Ray: "Nu era deloc în planurile mele". Cum a reușit...
Film Now
S-a iubit cu Sebastian Stan, acum e soția unui alt frumușel de la Hollywood. Alejandra s-a măritat după numai...
Adevarul
Locul de pe malul Mureșului unde mii de soldați români au murit în Al Doilea Război Mondial
Newsweek
Senatul respinge un ajutor important la pensie. O categorie de români ar fi muncit mai puțin
Digi FM
David Attenborough, supranumit „vocea naturii”, împlineşte 100 de ani. Povestea naturalistului care a mişcat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Salma Hayek, apariție magnetică la Veneția alături de fiicele sale. Eleganță în negru la o gală de lux în...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă