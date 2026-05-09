Două zile libere pentru elevi la început de iunie. Câte săptămâni de cursuri mai sunt până la vacanța de vară

Elevii și profesorii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Prima săptămână a lunii aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul minivacanței de Rusalii și al Zilei Învățătorului, în timp ce liceenii și absolvenții claselor terminale vor intra mai devreme în vacanță, odată cu finalizarea programului de studiu și începutul pregătirilor pentru examenele naționale.

Totodată, minivacanța de Rusalii din 2026 aduce un weekend prelungit de trei zile pentru angajați, în perioada 30 mai -1 iunie.

Zile libere pentru elevi și profesori în iunie 2026

Prima zi liberă va fi luni, 1 iunie 2026, când sunt celebrate atât Ziua Copilului, cât și a doua zi de Rusalii. Data este declarată zi liberă legală în România și va crea un weekend prelungit pentru elevi și angajați.

(Conform prevederilor Codului Muncii (Legea nr. 53/2003), data de 1 iunie, alături de prima și a doua zi de Rusalii, face parte din lista zilelor declarate nelucrătoare prin lege.)

A doua zi fără cursuri va fi vineri, 5 iunie, de Ziua Învățătorului. Aceasta este inclusă în Contractul Colectiv de Muncă din învățământul preuniversitar și este considerată zi nelucrătoare pentru cadrele didactice și elevi.

Astfel, în prima săptămână completă din iunie, elevii vor merge la cursuri doar trei zile, între 2 și 4 iunie.

Câte săptămâni de școală mai sunt până la vacanța de vară

Potrivit structurii oficiale a anului școlar 2025-2026, cursurile pentru majoritatea elevilor se încheie vineri, 19 iunie 2026, iar vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie. După revenirea din vacanța de Paște, elevii au intrat în ultimul modul de învățare al anului școlar, desfășurat în perioada 15 aprilie – 19 iunie 2026. În acest interval sunt programate evaluările finale, recapitulările și încheierea mediilor.

Excepții: Cine intră mai devreme în vacanța mare

Pentru elevii din clasele terminale, anul școlar se încheie mai devreme, în funcție de calendarul examenelor naționale.

Clasele a VIII-a : Cursurile se finalizează, de regulă, cu aproximativ o săptămână înainte, pentru a permite pregătirea și susținerea Evaluării Naționale - anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026;

: Cursurile se finalizează, de regulă, cu aproximativ o săptămână înainte, pentru a permite pregătirea și susținerea Evaluării Naționale - anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026; Clasele a XII-a și a XIII-a : termină școala mai devreme, la începutului lunii iunie, pentru pregătirea examenului de Bacalaureat - anul educațional are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026;

: termină școala mai devreme, la începutului lunii iunie, pentru pregătirea examenului de Bacalaureat - anul educațional are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026; Învățământul profesional și tehnic: poate avea un calendar diferit, adaptat specificului practicii - pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional - anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026.

Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027.

