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Drepturi financiare pentru copiii și elevii cu CES în anul școlar 2026-2027. Cât este alocația de hrană și până când se depun cererile

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Ce drepturi financiare au copiii și elevii cu CES. Sursă Foto Getty Images
Ce drepturi financiare au copiii și elevii cu CES. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Cine poate primi drepturile financiare pentru CES Ce cheltuieli sunt acoperite Câți bani se acordă anual pentru îmbrăcăminte, rechizite și cazarmament Până când se depune cererea în anul școlar 2026-2027 Cine finanțează drepturile copiilor cu CES

Copiii și elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) pot primi, în anul școlar 2026-2027, alocație zilnică de hrană și sume destinate rechizitelor, îmbrăcămintei, încălțămintei și altor cheltuieli prevăzute de lege. Pentru acordarea acestor drepturi, părinții, reprezentanții legali sau beneficiarii majori trebuie să depună o cerere în perioada 1-30 septembrie.

Drepturile sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 564/2017 și se acordă pe baza unei cereri depuse la unitatea de învățământ la care este înscris copilul.

Cine poate primi drepturile financiare pentru CES

Sprijinul se acordă copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale care sunt școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar și dețin un certificat de orientare școlară și profesională eliberat de centrul județean de resurse și asistență educațională sau de Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.

Pot beneficia atât cei înscriși în învățământul special, cât și copiii integrați în unități de masă. Reglementările includ, de asemenea, beneficiarii școlarizați la domiciliu și pe cei pentru care sunt organizate grupe sau clase în unitățile sanitare unde se află internați.

Drepturile sunt acordate pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională. Ministerul Educației precizează că măsurile se aplică și copiilor cu CES înscriși în unități de învățământ confesional sau particular, în condițiile legii.

  • Cadrul legal este stabilit, printre alte acte normative, prin Hotărârea Guvernului nr. 564/2017, care reglementează drepturile copiilor și elevilor cu cerințe educaționale speciale, precum și condițiile și procedura prin care acestea pot fi acordate.

Ce cheltuieli sunt acoperite

Copiii cu CES beneficiază de alocație zilnică de hrană și de sume pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte. În categoria cheltuielilor anuale intră și materialele igienico-sanitare, manualele, jucăriile, transportul și materialele cultural-sportive.

Aceste beneficii sunt distincte de găzduirea gratuită în internatele unităților de învățământ special sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor de asistență socială și protecția copilului, prevăzută de legislația din domeniul educației.

Cât este alocația zilnică de hrană în 2026

Începând cu 1 februarie 2026, cuantumul alocației zilnice de hrană este de 32 de lei. Valoarea a fost majorată prin Hotărârea Guvernului nr. 6/2026, care a actualizat suma aplicabilă categoriilor de beneficiari prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Alocația se calculează lunar în funcție de numărul zilelor de școlarizare și de prezența beneficiarului la cursuri, indiferent de câte ore participă într-o zi. Nu sunt plătite zilele în care copilul a absentat nemotivat, sâmbetele, duminicile, sărbătorile legale și perioadele de vacanță.

De la condiția prezenței sunt exceptați copiii cu CES școlarizați la domiciliu și cei internați în unități sanitare. Alocația nu se acordă nici în situațiile în care hrana este asigurată de unitatea de învățământ sau prin sistemul de protecție specială.

Când ajunge alocația de hrană la beneficiari

Plata se efectuează în primele zece zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru perioadele precedente. Unitatea de învățământ stabilește suma datorată pe baza situației școlare, prin luarea în calcul a zilelor în care copilul a fost prezent sau a absentat motivat.

Valoarea totală diferă astfel de la o lună la alta, în funcție de structura anului școlar, numărul zilelor de curs și situația prezenței. Cuantumul de 32 de lei reprezintă suma aferentă unei zile, nu o indemnizație lunară fixă.

Câți bani se acordă anual pentru îmbrăcăminte, rechizite și cazarmament

Pe lângă sprijinul pentru hrană, beneficiarii primesc anual sume destinate îmbrăcămintei, încălțămintei, materialelor igienico-sanitare, rechizitelor și manualelor, jucăriilor, transportului și activităților cultural-sportive. Limitele minime sunt diferențiate în funcție de vârstă.

Pentru copiii de până la 2 ani inclusiv este prevăzută suma de 580 de lei pe an. Cei cu vârste între 3 și 6 ani inclusiv pot primi 789 de lei, iar pentru intervalul 7-13 ani limita minimă anuală este de 968 de lei. Cuantumul ajunge la 1.195 de lei pentru beneficiarii cu vârste între 14 și 17 ani inclusiv. Tinerilor între 18 și 26 de ani inclusiv le este alocată suma de 1.338 de lei pe an.

Drepturile se pot majora dacă elevul are și certificat de handicap 

Legea nr. 272/2004 prevede o majorare de 50% pentru copiii cu CES școlarizați în unitățile de învățământ de masă, dacă aceștia sunt încadrați și într-un grad de handicap.

Până când se depune cererea în anul școlar 2026-2027

Cererea se depune la unitatea de învățământ unde este înscris copilul, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar. Documentul poate fi prezentat de beneficiarul major, de unul dintre părinți sau de reprezentantul legal. (Model cerere)

Pentru copiii care obțin certificatul de orientare școlară și profesională după 30 septembrie, solicitarea poate fi înregistrată ulterior eliberării documentului, până la data de 15 a fiecărei luni. Drepturile vor fi finanțate începând cu luna sau tranșa imediat următoare, după caz.

Ce documente trebuie depuse la școală

Cererea trebuie însoțită de copia certificatului de naștere al beneficiarului și, dacă este cazul, de actul său de identitate. Dosarul mai cuprinde documentul de identitate al părintelui ori al reprezentantului legal și certificatul de orientare școlară și profesională emis de CJRAE sau CMBRAE.

Solicitantul depune și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că beneficiarul nu primește aceleași drepturi în urma stabilirii unei măsuri de protecție specială. Este necesară, de asemenea, o declarație privind folosirea sumelor exclusiv pentru destinațiile prevăzute de lege.

Modelele acestor declarații sunt cuprinse în anexele Hotărârii Guvernului nr. 564/2017. Părinții pot solicita formularele actualizate direct de la unitatea de învățământ.

Cine finanțează drepturile copiilor cu CES

Pentru copiii și elevii integrați în învățământul de masă, care urmează curriculumul acestuia, finanțarea este asigurată din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale.

În cazul beneficiarilor din învățământul special și al celor integrați în clase sau grupe speciale organizate în unități de masă, fondurile sunt alocate prin bugetele județelor sau ale sectoarelor municipiului București. Banii sunt acordați prin școlile unde sunt înscriși copiii.

Autoritățile locale pot aproba o sumă mai mare pentru hrană

Cuantumul de 32 de lei reprezintă valoarea stabilită la nivel național. În limita bugetelor aprobate, autoritățile administrației publice locale pot decide suplimentarea alocației de hrană.

O valoare mai mare poate fi stabilită prin hotărâre a consiliului județean, a consiliului local al unui sector din București sau a consiliului local al municipiului, orașului ori comunei, la propunerea instituțiilor competente în domeniul asistenței sociale și protecției copilului. Suma efectivă poate fi astfel mai ridicată în localitățile care aprobă fonduri suplimentare.

Editor : M.C.

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