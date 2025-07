Daniel David crede că nu există suficiente centre de tratament pentru dependenții de droguri, deși pe alte coordonate – colaborarea cu poliția locală și desfășurarea de acțiuni de prevenție în instituțiile școlare – se pot observa pași importanți. „Acele centre nu sunt suficiente și personalul nu este încă suficient pe pregătit”, a spus el la Digi24.

„Am avut o întâlnire și cu noul director al agenției care se ocupă de prevenția controlul drogurilor. Am discutat și am legătura constantă cu ministrul de Interne, pentru a avea activități coordonate. În viziunea mea, mecanismele trebuie să vizeze trei niveluri. Unu ce se întâmplă în jurul școlii și acolo au un rol autoritățile locale și poliția locală, ele trebuie să facă curat în jurul școlii. Doi ce se întâmplă în școală, și anume cum îi învățăm pe profesori, cum îi învățăm pe ceilalți levi să semnaleze consumul de droguri și de aceea am introdus pentru prima dată semn butonul roșu și semnalarea anonimă a unor astfel de fapte. Tot aici trebuie să ne ocupăm de pregătirea părinților, pentru că profesorii nu pot înlocui părinții, trebuie și părinții să fie incluși în acest demers, iar consilierii școlari trebuie pregătiți pentru a oferi servicii bazate pe dovezi.

Și al treilea nivel se referă la ce facem cu cei care sunt deja dependenți, cum îi ducem în centre de tratament, nu pe liste de așteptare, unde să primească rapid tratamente bazate pe dovezi, atât medicale, cât și psihologice”, spune ministrul.

„Acolo avem o problemă”, a concluzionat ministrul. „Dacă primul nivel cred că poate fi rezolvat și a început să fie rezolvat. La al doilea nivel stăm destul de avansat și cu acest mecanism de sesizare anonimă, cu training-ul consilierilor școlari. Știu că sunt în fiecare an mii, ca să nu spun zeci de mii, dar mii de activități legate de prevenirea consumului de droguri, informare, conștientizare. În ceea ce privește al treilea nivel, încă stăm prost, acele centre nu sunt suficiente și personalul nu este încă suficient pe pregătit pentru a oferi acele tratamente atât medicale, cât și psihologice”.

Editor : S.S.