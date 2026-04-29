DSP a anulat autorizaţia de funcţionare a unui liceu de elită din Timişoara, unde elevii învaţă în igrasie, umezeală şi mucegai

Inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică Timiş au făcut un control la Liceul „William Shakespeare” din Timişoara şi au constatat că elevii învaţă în săli de clasă cu igrasie, umezeală şi mucegai. A fost retrasă autorizaţia sanitară şi a fost aplicată o amendă de 40.000 lei.

„Având în vedere sesizarea adresată Ministerului Sănătăţii şi retransmisă instituţiei noastre, care vizează o serie de neconformităţi igienico-sanitare în cadrul Liceului Teoretic «William Shakespeare» din Timisoara, o echipă de inspectori ai Serviciului Control în Sănătate Publică din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Timis s-a deplasat la unitatea în cauză, în vederea evaluării situaţiei. Cu ocazia controlului s-a constatat existenţa unor zone extinse de degradare a pereţilor (exfoliere, desprindere a tencuielii, umezeală şi igrasie, cu afectarea finisajelor interioare, precum şi prezenţa mucegaiului pe suprafeţe)”, a transmis DSP Timiş, într-un comunicat de presă de miercuri.

Instituţia precizează că „nu sunt asigurate condiţiile de microclimat corespunzător conform prevederilor legale în vigoare”.

„În sălile de clasă şi holurile de acces, pardoselile prezintă uzură accentuată, zone degradate şi neuniforme, care nu permit o igienizare corespunzătoare. În paralel cu aspectele neconforme ale interiorului, la nivelul faţadei clădirii şi în curtea interioară se constată degradări accentuate ale pereţilor exteriori, exfoliere şi desprindere a tencuielii, infiltraţii de apă şi mucegai. La data controlului s-a identificat faptul că obiectele sanitare sunt insuficiente, raportat la numărul de elevi înscrişi”, a mai transmis DSP Timiş.

În urma controlului, DSP Timiş a aplicat o amendă în valoare de 40.000 de lei şi a retras autorizaţia sanitară.

„Deficienţele constatate reprezintă încălcări ale normelor igienico-sanitare şi pot genera un risc major pentru sănătatea şi siguranţa beneficiarilor. Inspectorii sanitari au aplicat o amendă contravenţională, precum şi sancţiunea complementară de anulare a autorizaţiei sanitare de funcţionare, conform HG nr.857/2011, având în vedere faptul că unitatea nu mai îndeplineşte condiţiile asumate prin declaraţiile pe proprie răspundere care au stat la baza emiterii autorizaţiei sanitare de funcţionare”, a mai precizat DSP Timiş.

La Liceul „William Shakespeare” din Timişoara, considerat unul dintre liceele de elită din oraş, învaţă aproximativ 1.300 de elevi.

