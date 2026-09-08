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Video „Dubla admitere” la liceu ajunge la votul final în Senat. Comisia de specialitate propune eliminarea concursului separat

Data publicării:
BUCURESTI - PLEN - SENAT - 5 FEB 2024
Ședință în plenul Senatului. Inquam Photos / Mălina Norocea
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Din articol
Cum a ajuns proiectul la votul final

Proiectul care elimină examenul separat de admitere la liceu ajunge marți, 8 septembrie, la votul final în plenul Senatului. Raportul adoptat de Comisia pentru Învățământ prevede că liceele nu vor mai putea organiza propriul concurs pentru ocuparea unei părți dintre locuri. Senatul este camera decizională, iar dacă proiectul va fi adoptat, acesta va fi trimis președintelui pentru promulgare.

Ședința Senatului începe la ora 16:00, iar votul final este programat pentru ora 17:00. Proiectul are caracter de lege organică.

Comisia pentru Învățământ, Știință și Inovare a Senatului a aprobat în unanimitate, pe 2 septembrie, eliminarea examenului separat. Reprezentanții PSD, AUR, POT și USR au anunțat în plen că vor susține această variantă.

Votul îi vizează direct pe actualii elevi de clasa a VIII-a. Dacă examenul separat va fi eliminat, aceștia vor intra la liceu în vara anului 2027 pe baza rezultatelor de la Evaluarea Națională.

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 permite anumitor licee să organizeze un concurs propriu de admitere în clasa a IX-a, după Evaluarea Națională, pentru cel mult 50% dintre locuri.

Astfel, elevii care ar fi optat pentru aceste locuri ar fi trebuit să susțină atât Evaluarea Națională, cât și examenul organizat de liceu. Pentru restul locurilor, admiterea s-ar fi făcut pe baza rezultatului de la Evaluarea Națională.

Prevederea a intrat în vigoare la 1 septembrie 2026 și urma să fie aplicată pentru prima dată la admiterea din vara anului 2027. Până când Parlamentul modifică legea, Ministerul Educației trebuie să aplice regulile aflate în vigoare și a pregătit actele necesare organizării concursului.

Citește și: EXCLUSIV Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de învățământ din Senat. Profesor: „Era singura decizie decentă”

Cum a ajuns proiectul la votul final

Proiectul a fost inițiat de patru deputați PSD, care au propus amânarea noului sistem de admitere. Camera Deputaților a adoptat însă o formă care cuprindea atât amânarea aplicării acestuia, cât și eliminarea examenului separat.

În Senat, Comisia pentru Învățământ a decis inițial să păstreze concursul și să amâne aplicarea lui până în 2030. Plenul a schimbat apoi această variantă și a readmis amendamentele care eliminau complet examenul separat, cu 53 de voturi pentru, 42 împotrivă și patru abțineri.

Proiectul a fost retrimis comisiei pentru clarificarea textului. Raportul suplimentar adoptat în unanimitate și supus marți votului final prevede o singură măsură: eliminarea concursului separat de admitere la liceu.

După adoptarea și promulgarea legii, Ministerul Educației va trebui să adapteze metodologia pentru admiterea din 2027 la noile prevederi.

Citește și: Ministrul Educației, noi precizări despre concursul separat de admitere în clasa a IX-a

Editor : A.D.

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