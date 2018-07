Educația, arma schimbării. Liceeni români cu burse în străinătate

Majoritatea elevilor români nu ştiu cum este să înveţe într-un campus cu biblioteci moderne, săli de sport, zonă de relaxare şi profesori care să fie în permanentă legătură cu ei. Cei mai isteţi şi norocoşi obţin burse în străinătate şi visul lor devine realitate. Ce înseamnă experienţa studiilor departe de casă aflăm din reportajul de mai jos:

„Voiam să-ţi arăt nişte poze din campus şi se pare că ora de biologie o s-o facem pe ocean, cu o barcă din asta. Şi o să studiem aşa căluţii de mare şi steluţele. (..) Nu e doar teoretic e şi practic”.

Sara Roman a terminat clasa a X-a la Colegiul Naţional Sfântul Sava, din Bucureşti. A obţinut o bursă aşa că, în ultimii doi ani de liceu va învăţa în Canada, într-un colegiu UWC.

Sara Roman: Îmi voi petrece ultimii doi ani de liceu într-un campus, în Canada. (...) Voi avea colegi din toate colţurile lumii. Voi înţelege culturile lor, le voi înţelege ideile şi mi se pare minunat că descopăr lumea din altă perspectivă şi voi finaliza liceul cu bacalaureatul internaţional IB (care este unul dintre cele mai puternice examene).

Ciprian Antonescu, preşedintele Comitetului Român pentru colegiile UWC: „Ceea ce reuşesc aceste colegii să realizeze e o schimbare de atitudine, de puncte de vedere. Dacă pentru majoritatea elevilor, numarul 1 e să înveţe cât mai bine, să ajungă la universitate, să aibă job bun, când termini UWC înveţi că viaţa şi profesia înseamnă mai mult decât atat, să dai înapoi ce ai primit de-a lungul vieţii.(...)”

United World Colleges (UTC) este o mişcare educaţională globală înfiinţată în anul 1962. În ultimii doi ani de liceu, elevi din întreaga lume trăiesc şi învaţă împreună. Iată ce spun câțiva dintre ei:

„Ce îmi place foarte mult la UWC sunt oamenii. De asemenea, acest loc mă motivează să lupt pentru ceea ce cred. Mă face să mă simt capabil să fac schimbările de care lumea are nevoie”.



„Înainte să vin în sistemul UWC am fost în sistemul şcolar tradiţional din India, unde nu mi se dădea oportunitatea să deviez de la subiectele tradiţionale, dar când am ajuns aici am putut explora subiecte ca artele vizuale, filosofie, biologie şi engleza, toate la aceeaşi oră. Aici mi s-au oferit facilitatile şi resursele să înţeleg mai bine şi mai în profunzime, dar mai presus de toate mi s-au oferit mentori şi profesori la care mă puteam duce la orice oră din zi să discut. Şi asta a făcut experienţa mea aici cu atât mai frumoasă”.

„Avem o bibliotecă minunată dotată cu calculatoare. Venim să studiem şi ne place să citim. Studenţii iau lecţii de înot. Din când în când organizăm campionate cu profesorii şi e o activitate distractivă!”

„Am venit dintr-un sistem educaţional unde totul era liniar şi puteam vedea imediat ce urmează. Aici ni se permite să facem ceea ce dorim pentru a continua învăţarea. Dacă vreau să construiesc un canal de vid pentru ora de fizică, dacă vreau să construiesc o canoe, pot face asta”.

„Dacă le-am permite studenților să facă greşeli şi de asemenea să ne provoace, este, după părerea mea, este un lucru măreţ pe care am putem să-l facem. (...)”.

United World Colleges există în România din anul 1990. Ciprian Antonescu este unul dintre primii bursieri. A fost un act de mare curaj să plece imediat după Revoluţie într-o ţară străină, să înveţe alături de 200 de elevi din toate colţurile lumii.

Ciprian Antonescu, Preşedintele Comitetului Român pentru colegiile UWC: „Cred că în cazul meu şi a primelor generaţii, cei din 90 a fost un şoc. Proveneam dintr-o ţară care nu văzuse(..) detergent de vase decât în formă pudră. A fost o experientă majoră. Sistemul educaţional a fost diferit. Eram obişnuit să învăţ la 14 materii, să luăm nota 10, să iei premul I. E tot ce contează. Partea academică e importantă, dar sunt şi alte lucruri care contează. Să cunoşti mediul, societatea şi parte din evaluarea elevilor e modul în care se implică în activităţi sociale, de voluntariat şi face parte şi din evaluarea finală”.

Radu Popa este economist şi voluntar UWC. Îşi aminteşte cum dirigintele a venit în clasă şi a întrebat cine vrea să înveţe doi ani în străinătate? A crezut că-i o glumă dar, a fost cel mai bun lucru care i se putea întampla atunci.

Radu Popa, Coordonator Naţional pentru bursele UWC: „Eu am absolvit in 2007 liceul din Hong-Kong. Am petrecut 2 ani. Înainte am făcut liceul în București. Asta mi-a deschis foarte mult lumea. Înainte trăiam într-o zonă de 1 km unde aveam familia mea, prietenii şi am fost catapultat într-un loc cu persoane din 80 de ţări. Hong-Kong-ul e la lumi distanţă de România. Mi-a dat oportunităţi. Am studiat în America, am făcut master în Olanda, un semestru în India. Am stat 4 luni acolo, când am fost la Hong-Kong. Am fost în Cambodgia, China, am făcut excursii”.

Ciprian Antonescu, preşedintele Comitetului Român pentru colegiile UWC: „Cred că principalul şoc e că trec de la 14 materii din România la 6 materii. Bacalaureatul internaţional (..) e o programă echilibrată. Sunt 6 materii şi se dă bacalaureatul la toate 6. Iar componenta non academică presupune scrierea unui eseu, o lucrare de cercetare pe care elevii o pregătesc în 6 luni, să înţeleagă mediul în care trăiesc. Sunt evaluate implicările lor sociale şi sportive”.

Radu Popa, Coordonator Naţional pentru bursele UWC: „Noi, în România eram foarte buni pe partea tehnică, matematică, fizică, chimie şi am simtit că aveam avantaj faţă de alţi colegi. Dar pe gândirea critică, evaluare comparativă mi-a fost mai greu să mă dezvolt. E provocator că ai multe activităţi pe care trebuie sa le echilibrezi. Să faci voluntariat, sport şi arte. Înceracă să te dezvolte ca o întreagă persoană”.

Lord Mountbatten, Prințul Charles, Nelson Mandela sau Regina Noor a Iordaniei sunt câţiva dintre foştii elevi ai colegiilor UWC. Mulţi dintre absolvenţi au studiat în Ivy League, sunt miniştri, diplomaţi, antreprenori implicaţi în educaţie şi în comunităţile din care provin. Pentru ca empatia este cea mai importantă lecţie care li se predă.

Ciprian Antonescu: „E important să înţeleagă că pot ajunge oriunde îşi propun. Dacă vor Harvard, ajung la Harvard, dacă vor să-şi ia un an liber să facă voluntariat să facă asta, dacă vor să se întoarcă în România pot face acest lucru”.

Până acum, mai putin de 10 % dintre elevii Romani care au învăţat în străinatate s-au întors acasă. Dar şi-au însuşit o lecţie importantă - şi-au ales profesiile în funcţie de pasiunile lor.

Ciprian Antonescu, preşedintele Comitetului Român pentru colegiile UWC: „Ce mi-a plăcut la toţi e că ştiu ce vor. Dacă un tânăr în România mai explorează la 18 ani, colegiul îi ajută să găsească direcţia în care vrea să îşi aleagă drumul, pentru că Programa şi bacalaureatul internaţional îi forţează să aleagă direcţia. Îi găsesc mai hotărâţi, implicaţi”.

Radu Popa, coordonator Naţional pentru bursele UWC: „Îşi deschid ochii către o lume nouă, îţi dă experienţa pe care alţi oameni o trăiesc într-o viaţă. E un start incredibil. Pe mine m-a ajutat să cunosc oameni, să călătoresc”.

Foştii absolvenţi sunt astăzi voluntari care, în timpul liber promovează bursele UWC. Criteriile de selecţie sunt performanţa academică şi capacitatea elevilor să schimbe lumea din jur.

Ciprian Antonescu, preşedintele Comitetului Român pentru colegiile UWC: „Criteriile sunt deschise. Media 8,50, în rest ne uităm la maturitate, implicare in comunitate și dezvoltare armonioasă”.

UWC este o şcoală de elită în toată lumea şi a format peste 60.000 de tineri

5% din burse merg anual către refugiaţi

În lume există 17 colegii UWC

100 de români au absolvit până acum UWC, iar 10 s-au întors în ţară

Ciprian Antonescu este absolvent UWC Adriatic

Absolvenţii obţin Bacalaureatul Internaţional

Pentru Bacalaureatul Internaţional elevii se pregătesc la 6 materii

Primul UWC din lume este UWC Atlantic, Wales deschis în 1962 iar cel mai recent, UWC ISAK Japan, 2017

Anual, UWC oferă burse de studiu, parţiale sau totale, elevilor din întreaga lume

Criteriile de selecţie sunt performanţa academică şi capacitatea copiilor de a se implica în comunitate

Promovarea UWC în lume se realizează prin cele 159 de Comitete Naţionale care funcţionează pe bază de voluntariat

Reporteri: Otilia Harapu, Ioana Matei

Imagine: Vlad Paraschiv

Etichete:

,

,

,