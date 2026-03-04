Efectele măsurilor luate de Ilie Bolojan în educație: Peste 350 de profesori au plecat din învățământ în patru luni

Peste 350 de profesori din învăţământul preuniversitar au demisionat, în ultimele patru luni ale anului trecut, ca urmare a Legii Bolojan, majoritatea fiind cadre didactice angajate pe perioadă determinată şi „pe durata viabilităţii postului”, arată Ministerul Educaţiei într-un răspuns la interpelarea deputatului AUR Cristina Dascălu, potrivit News.ro.

La sfârşitul anului trecut, deputatul AUR Cristina-Emanuela Dascălu a făcut o interpelare în Parlament solicitând ministrului Educaţiei să prezinte numărul de cadre didactice care au acceptat diminuarea normei didactice de predare şi numărul de cadre didactice care au demisionat, în anul şcolar 2025-2026, ca urmare a Legii Bolojan.

În răspunsul la această interpelare, Ministerul Educaţiei precizează că, potrivit datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene şi cel al municipiului Bucureşti, 56 cadre didactice funcţionează cu normă încompletă în anul şcolar 2025-2026, din care 45 cadre didactice titulare şi debutante şi 11 cadre didactice angajate pe durata viabilităţii postului.

„În perioada septembrie - decembrie 2025 au demisionat din învăţământul preuniversitar un număr de 367 de cadre didactice, din care, 114 cadre didactice titulare şi debutante şi 253 de cadre didactice angajate pe perioadă determinată şi pe durata viabilităţii postului”, se arată în răspunsul Ministerului Educaţiei şi Cercetării”, a transmis Ministerul Educaţiei.

Potrivit sursei citate, constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar se realizează „în baza planurilor-cadru de învăţământ în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formaţiunilor de studiu, a proiectelor planurilor de şcolarizare propuse de unităţile de învăţământ aprobate cu sau fără modificări de către consiliul de administraţie al inspectoratelor şcolare”.

„Oferta de curriculum la decizia şcolii nu trebuie să ducă la depăşirea numărului maxim de ore pe săptămână stabilit prin planurile-cadru de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării”, mai precizează Ministerul Educaţiei în interpelare.

Potrivit Edupedu, cadrele didactice pot opta, din proprie iniţiativă, pentru diminuarea normei, conform unui ordin al ministrului Educaţiei, prin care a fost aprobată procedura privind constituirea normelor didactice de predare-învăţare-evaluare în învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2025-2026.

Renunţarea la diminuarea normei de predare se face cu diminuarea corespunzătoare a drepturilor salariale şi a vechimii în muncă/învăţământ.

„Cadrele didactice repartizate pe posturi didactice/catedre conform prezentei Proceduri, după prezentarea la posturile didactice/catedrele la care au fost repartizate şi încheierea contractelor individuale de muncă/actelor adiţionale la contractele individuale de muncă, potrivit Metodologiei-cadru şi prezentei Proceduri, pot opta, din proprie iniţiativă, să nu desfăşoare o parte din orele aferente activităţilor didactice de predare-învăţare-evaluare la clasă, în noile unităţi de învăţământ, cu diminuarea corespunzătoare a drepturilor salariale şi a vechimii în muncă/învăţământ”, se arată în procedura pentru încadrarea profesorilor în anul şcolar 2025-2026.

