Elev bătut și agresat sexual de către un coleg, într-o școală din București. Incidentul a avut loc chiar în timpul orelor

Incident grav într-o școală din Capitală. Un elev de clasa a 4-a a fost bătut și agresat sexual de către un coleg de aceeași vârstă. S-a întâmplat la școală, iar profesorul care trebuia să îi supravegheze pe copii nu ar fi luat nicio măsură. Mai mult, tatăl victimei acuză conducerea școlii că a încercat să mușamalizeze cazul și a făcut plângere la Poliție.

Incidentul a avut loc chiar în timpul orelor. Băiatul din clasa a patra i-a cerut voie profesorului de istorie să meargă la baie.

Tatăl copilului agresat: În momentul respectiv a ieșit și acel coleg, după câteva... cred că un minut, două a ieșit și el. În momentul când a dat să iasă băiatul din toaletă, a fost împins înapoi, bătut, dat cu picioarele și cu pumnii, punându-i mâna în gât și începând să-i spună că dacă nu face anumite chestii o să-l bată până nu mai poate. Băiatul în momentul ăla s-a speriat și nu a mai știut ce să zică și ce să facă și în momentul respectiv colegul i-a spus să stea pe vine...

Profesorul de istorie și directoarea au aflat despre cazul șocant după doar câteva minute, însă tatăl copilului agresat spune că oamenii din conducerea școlii vor să mușamalizeze incidentul.

Tatăl copilului agresat: Unul dintre colegii băiatului și a colegului respectiv a ieșit și el la toaletă, a prins oarecum și el faza respectivă, s-a dus la profesorul de istorie să anunțe ceea ce se întâmplă. Profesorul de istorie a spus că n-are ce să se întâmple... să intre înapoi în clasă. Efectiv nu i-a păsat, sau să se ducă să vadă ceea ce s-a întâmplat sau dacă sunt ok copiii, sau dacă copilul meu este ok sau dacă i s-a întâmplat ceva. Absolut nicio remușcare, nimic. M-am dus la directoare, directoarea a spus că nu are ce să facă, trebuie să se înțeleagă, că sunt copii și trebuie să se înțeleagă între ei și nu are absolut nimic ce să facă.

Tatăl copilului agresat: Nu s-a schimbat cu absolut nimic, copilul mi l-am mutat din școală. Tot la fel, nu primesc răspuns din partea directoarei și din partea profesorului. Oricum eu o să merg cu demersurile mai departe. Nu o să las lucrurile așa pentru că putea să se întâmple oricărui alt copil chestia asta și ăsta e un semn de alarmă. Nu poți să-ți duci copilul la școală și să îl iei maltratat de acolo.

Pe lângă ancheta deschisă de Poliție și inspectoratul școlar din Capitală face acum verificări.

Larisa Gojnete, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar București: A fost sesizată în scris conducerea unității de învățământ și, în aceeași zi, în urma sesizării, conducerea unității a convocat consiliul clasei și părinții minorilor implicați. S-a dispus monitorizarea comportamentului elevilor în perioada următoare, de către consilierul școlar al unității.

Fenomenul violenței în școli pare scăpat de sub control. Ministerul Educației spune că în acest an școlar au fost aproape 10.000 de incidente în școli, cu 2.000 mai multe decât anul școlar precedent.

Editor : A.P.