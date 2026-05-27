O elevă de clasa a V-a a vorbit emoționant, marți, la o dezbatere din Parlament despre sănătatea mintală a copiilor, descriind presiunea uriașă pe care elevii spun că o resimt la școală și acasă. În timp ce fata le spunea participanților că elevii sunt judecați constant și împovărați de teste și teme, ministrul Educației, Mihai Dimian, a fost surprins în repetate rânduri privind telefonul mobil în timpul discursului, după cum se vede în transmisiunea live a evenimentului organizat de Comisia pentru Învățământ din Senat.

Momentul a devenit vizibil în timpul intervenției Ilincăi, elevă în clasa a V-a, care s-a adresat direct ministrului Educației încă de la începutul discursului său. „Voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect”, a spus ea.

Pe imaginile din transmisia live se poate vedea cum ministrul Mihai Dimian stă perioade lungi cu privirea în telefon în timp ce elevii vorbesc. În cazul discursului Ilincăi, moderatorul dezbaterii i-a atras chiar atenția ministrului, spunând că eleva a avut „un discurs foarte puternic” și invitând-o să ia loc la prezidiu, lângă oficiali.

„Majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela”, a spus ea vizibil emoționată, cu lacrimi în ochi, explicând că elevii se simt judecați constant atât de colegi, cât și de profesori și părinți. „Ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău. Suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați.”

Unul dintre cele mai puternice momente ale intervenției a fost atunci când eleva a vorbit despre experiența sa de la orele de limba română: „Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit din care n-am înțeles niciuna. Temele sunt din ce în ce mai multe și eu n-am crezut că o să fie așa.”

Eleva le-a spus participanților că și-ar dori mai multe activități practice și mai puțină presiune din partea școlii. „Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să-mi stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merită această atenție și că sunt zero”, a spus Ilinca, încheindu-și discursul în lacrimi și în aplauzele sălii.

După intervenția fetei, ministrul Educației nu a avut nicio reacție publică și nu a luat cuvântul pentru a răspunde problemelor ridicate de elevă.

Dezbaterea a avut loc marți, 26 mai, în Parlament, în cadrul unui eveniment dedicat sănătății mintale a copiilor și tinerilor în educație, organizat de Comisia pentru Învățământ din Senat. La discuții au participat elevi, profesori, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și ai instituțiilor din educație, tema centrală fiind presiunea resimțită de copii la școală, relația cu profesorii și părinții, precum și lipsa sprijinului emoțional pentru elevi.

