Live TV

Video Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon

Data actualizării: Data publicării:
min edu dimian
Mihai Dimian, ministrul Educației. Captură video Digi24

O elevă de clasa a V-a a vorbit emoționant, marți, la o dezbatere din Parlament despre sănătatea mintală a copiilor, descriind presiunea uriașă pe care elevii spun că o resimt la școală și acasă. În timp ce fata le spunea participanților că elevii sunt judecați constant și împovărați de teste și teme, ministrul Educației, Mihai Dimian, a fost surprins în repetate rânduri privind telefonul mobil în timpul discursului, după cum se vede în transmisiunea live a evenimentului organizat de Comisia pentru Învățământ din Senat.

Momentul a devenit vizibil în timpul intervenției Ilincăi, elevă în clasa a V-a, care s-a adresat direct ministrului Educației încă de la începutul discursului său. „Voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect”, a spus ea.

Pe imaginile din transmisia live se poate vedea cum ministrul Mihai Dimian stă perioade lungi cu privirea în telefon în timp ce elevii vorbesc. În cazul discursului Ilincăi, moderatorul dezbaterii i-a atras chiar atenția ministrului, spunând că eleva a avut „un discurs foarte puternic” și invitând-o să ia loc la prezidiu, lângă oficiali.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela”, a spus ea vizibil emoționată, cu lacrimi în ochi, explicând că elevii se simt judecați constant atât de colegi, cât și de profesori și părinți. „Ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău. Suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați.”

Unul dintre cele mai puternice momente ale intervenției a fost atunci când eleva a vorbit despre experiența sa de la orele de limba română: „Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit din care n-am înțeles niciuna. Temele sunt din ce în ce mai multe și eu n-am crezut că o să fie așa.”

Eleva le-a spus participanților că și-ar dori mai multe activități practice și mai puțină presiune din partea școlii. „Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să-mi stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merită această atenție și că sunt zero”, a spus Ilinca, încheindu-și discursul în lacrimi și în aplauzele sălii.

După intervenția fetei, ministrul Educației nu a avut nicio reacție publică și nu a luat cuvântul pentru a răspunde problemelor ridicate de elevă.

Dezbaterea a avut loc marți, 26 mai, în Parlament, în cadrul unui eveniment dedicat sănătății mintale a copiilor și tinerilor în educație, organizat de Comisia pentru Învățământ din Senat. La discuții au participat elevi, profesori, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și ai instituțiilor din educație, tema centrală fiind presiunea resimțită de copii la școală, relația cu profesorii și părinții, precum și lipsa sprijinului emoțional pentru elevi.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Nicușor Dan
3
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
Avertizare meteo de furtuni.
4
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
nicusor dan
5
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Aryna Sabalenka a oprit meciul la Roland Garros și i-a zis direct arbitrului: ”Nu e prea aproape de mine?”
Digi Sport
Aryna Sabalenka a oprit meciul la Roland Garros și i-a zis direct arbitrului: ”Nu e prea aproape de mine?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Salarii mai mari pentru președinte, premier, miniștri și parlamentari prin noua lege a salarizării. Câți bani va încasa Nicușor Dan
Exercițiu NATO de combatere a dronelor în Poligonul Capu Midia, 24 aprilie 2026.
OUG privind SAFE, adoptată înainte de demiterea Guvernului Bolojan, a fost aprobată în Senat. Măsurile eliminate de parlamentari
andrei csillag
Deputat condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a condus băut. Va face muncă în folosul comunității
Lebanon Iran
Principalul negociator al Iranului în discuțiile cu SUA a fost reales președinte al Parlamentului de la Teheran
ambulanță smurd
Val de anchete în cazul elevului mort la școală în Bacău. Corpul de Control al Ministerului Sănătății ajunge azi pentru verificări
Recomandările redacţiei
dominic fritz
Dominic Fritz exclude un guvern cu PSD: „Nu există niciun fel de...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
„Cupola de foc” a ajuns în România: Peste 30°C la umbră. Cât ține...
tragere cu un sistem patriot
Statele Unite permit în premieră unei țări europene să producă pe...
furtuna
Noi alerte meteo: ANM anunță furtuni și vijelii în mai multe zone din...
Ultimele știri
Ciucu, supărat pe Ministerul Culturii că nu-l ajută să curețe clădirile istorice de graffiti: „Am așteptat în zadar”
Rusia vrea să limiteze exporturile de motorină şi combustibil pentru avioane, din cauza atacurilor ucrainene
Israelul susţine că l-a ucis pe noul şef al aripii armate a Hamas într-un atac în Gaza
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un model celebru așteaptă al șaselea copil la 44 de ani. Soțul ei este moștenitorul uneia dintre cele mai...
Cancan
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său...
Fanatik.ro
”Se dă accidentat, am dat două milioane pe el”. Jucătorul de la FCSB de care Gigi Becali nu poate să scape
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
„Riscăm să murim cu toții”. Situație fără precedent din cauza Ebola. În Congo, mai rău ca-n perioada Covid...
Adevărul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bijuteria de 10 milioane de euro a fost la un pas să primească numele lui Mircea Lucescu, dar a ieșit altceva
Pro FM
Paul McCartney, despre motivul pentru care nu face poze cu fanii. Comparația neașteptată făcută de legendarul...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Ce salarii vor avea cadrele medicale din 2027. Reforma salarizării aduce creșteri importante și păstrează...
Newsweek
Veste grozavă pentru pensionari. Cu cât se indexează pensiile la 1 ianuarie 2027? Anunțul BNR
Digi FM
Un agent de pază septuagenar e printre cei mai căutați graficieni din Japonia. Nu cere bani pentru munca sa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
Au vrut să facă o friptură, dar s-au speriat atunci când au văzut ce se ascunde în grătar: „Nu înțeleg cum a...
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special