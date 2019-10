Elevi de liceu, terorizaţi de elevi de gimnaziu la Baia Mare

Elevii unei școli gimnaziale din Baia Mare îi terorizează pe cei ai unui liceu. Școala lor este în renovare și au fost trimiși să învețe în clădirea liceului. Toți cei de acolo se plâng de ei. Elevii mai mari spun că sunt agresați și bătuți, iar profesorii susțin că scandalurile se țin lanț.

La începutul lunii septembrie, consilierii locali au decis relocarea unui număr de aproape 360 de elevi de gimnaziu de la școala „Petre Dulfu” la Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu”, până la terminarea lucrărilor de reabilitare, astfel că celor 260 de liceeni li s-au alăturat și noii veniți.

Problemele au apărut chiar de la începutul anului școlar la Colegiul Tehnic Nenițescu, iar liceenii spun că nu mai suportă situația tensionată.

„S-au mai cerut bani sau am înțeles că s-au mai furat bani, ceva de genul ăsta, dar până când au început să se obișnuiască unii cu alții.

Nu am fost obișnuiți cu limbajul lor, pe care mă gândesc că îl au de acasă. Adică dacă așa discută ei acasă, cu siguranță așa vor vorbi și în curtea școlii”, a declarat Cristi Stavilă, profesor la Colegiul Tehnic C. D. Nenițescu.

„A fost un caz de agresiune din partea unei eleve de clasa a VI-a asupra unei eleve de a IX-a de la noi. S-a luat legătura atât cu poliția locală, cât și cu psihologul de la școala cealaltă... Am încercat, pe cât posibil să facem separarea și asta ne ajută cumva și cu supravegherea în timpul orelor. Condițiile sunt, să spunem, de urgență, dificile”, spune Adalbert Meheș, directorul Colegiului.

Mai mulți liceeni au cerut deja transferul către alte instituții de învățământ. Sălile de curs sunt insuficiente și, astfel, conflictele sunt o certitudine. Uneori, orele se țin chiar pe holuri. Au existat cazuri în care profesorii au fost nevoiți să încuie ușile cu cheia pentru a putea ține orele în vacarmul provocat de elevii relocați.

„Noi am avut o întâlnire cu domnul primar, la solicitarea elevilor noștri și ne-a oferit niște soluții posibile. Noi acuma suntem în faza în care așteptăm să vedem decizia dânsului”, a precizat Adalbert Meheș.

„Au fost mici incidente de adaptare și de cunoaștere între copii în prima săptămână, dar din discuțiile pe care le-am avut astăzi cu domnul director, lucrurile s-au așezat și se așteaptă în continuare o soluție de la primărie pentru a găsi spațiu”, a declarat Mihai Pop, inspector general adjunct ISJ.

Până la găsirea unei soluții, poliția locală și jandarmeria supraveghează zona.

