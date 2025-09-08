Live TV

Video Elevi în containere fără apă și lumină, la cea mai mare școală din România. Edilul Sectorului 3: Să nu căutăm probleme acolo unde sunt

În prima zi a noului an școlar, elevii de la Școala 195 „Hamburg” din sectorul 3 al Capitalei, cea mai mare unitate de învățământ din România, au fost întâmpinați în containere montate în curtea școlii, unde părinții au reclamat lipsa apei și a curentului electric. Situația a stârnit nemulțumiri și acuzații de condiții improprii, în timp ce primarul Robert Negoiță a explicat în direct la Digi24 că este o etapă inevitabilă a lucrărilor de extindere și consolidare și a precizat că, deși nu are cunoștință despre această avarie, cel mai probabil este vorba despre o „sincopă temporară”.

Părinții au reclamat încă din weekend problemele de la Școala 195, unde elevii învață în containere montate în spatele școlii, pe locul de parcare, fără a fi asigurat alimentarea cu energie electrică.

În direct la Digi24, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a respins acuzațiile.

„Nu este șantier la acea școală de 3 ani. (...) Corpul principal al clădirii este în consolidare și extindere cu bani europeni. Noi, la solicitarea școlii, am montat containere. (...) Nu știu să existe această problemă de electricitate, se pot întâmpla sincope, dar se remediază și nu e niciun scandal. Este o situație fericită pentru că școala asta se extinde cu bani europeni și se și reabilitează, se și consolidează. (...) Aceste lucrări sunt și cu deranjul aferent. Nu se poate fără”, a explicat edilul.

El a recunoscut că a primit mesaje de la părinți nemulțumiți de situație, însă subliniază că „fără aceste lucrări nu putem crește capacitatea și nu putem să avem o școală consolidată”.

Potrivit edilului, la această școală învață 2.500 de elevi.

„Chestiunea asta cu curentul nu e o chestiune pe care să o cunosc. E posibil să fie vreo sincopă, n-am nicio idee. Avem aproximativ 50.000 de elevi în sectorul trei, dar chiar dacă ar fi să fie o sincopă, se rezolvă foarte probabil în cursul zilei de astăzi”, a mai spus Negoiță, adăugând că „Școala Hamburg nu este într-o situație normală. Noi avem ample lucrări, acolo funcționăm în regim de avarie. Haideți să nu căutăm probleme acolo unde ele sunt, nu trebuie negate, dar sunt absolut necesare.”

Primarul a insistat că lucrările sunt esențiale și că părinții trebuie să aibă răbdare.

„Faptul că unii părinți, pe bună dreptate, sunt îngrijorați și noi n-avem cum să nu fim conștienți de chestiunea asta, nu justifică dezinformările”, a mai spus el.

El a precizat că lucrările au început anul trecut pentru a obține fonduri europene.

„E o prevedere în ghid, că dacă sunt lucrări începute, putem obține fonduri europene, că acolo este cu clasament. Până când n-am reușit să semnăm contractul de finanțare, lucrări n-au putut fi finanțate”, a eplicat edilul.

Părinții mai reclamă și programul școlar modificat, unele clase fiind obligate să învețe între orele 11:00 și 14:00.

„N-are nicio legătură primăria cu programul pe care și-l face școala”, a replicat Negoiță, adăungând: „Avem un singur atribut, și anume să punem la dispoziție spații care să fie luminate, care să fie bine întreținute, care să fie suficiente, că de aceea iată că facem extindere. Tocmai că e cea mai mare școală din România, are nevoie de extindere și nu e prima dată că facem chestia asta.”

El a amintit că Școala 195 „Hamburg” a mai fost extinsă de două ori.

„Este o școală care beneficiază de patru săli de sport și bazin de înot și de alte zeci de săli de clasă neafectate, dar evident că este insuficient. Acesta este și scopul pentru care facem extinderea. Anul viitor, pe vremea asta, o să avem o școală cu capacitate dublă față de ce era înainte”, a menționat el.

Întrebat când vor fi remediate problemele din containere, primarul a răspuns: „Nu știu să vă spun acum dacă e o avarie gravă sau nu, pentru că, repet, nu am la cunoștință chestiunea asta, dar dacă nu e ceva major, cu siguranță că în cursul zilei de astăzi se va remedia.”

