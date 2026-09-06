Live TV

Exclusiv Elevii de clasa a IX-a încep liceul fără manuale. Ministrul Educației spune când vor fi gata: „Avem forma digitală”

Andreea Ghiorghe Data publicării:
manuale scolare
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Oricine crede că ar fi făcut o treabă mai bună, îl invit să vadă aceste etape” Jumătatea lunii octombrie, cel mai optimist scenariu Alternativa: manualele electronice

Școala începe fără manuale pentru elevii de clasa a IX-a. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a explicat la „Interviurile digi24.ro” întârzierea și susține că elevii vor avea, pentru început, acces la variantele digitale, în timp ce manualele tipărite ar putea ajunge în clase cel mai devreme la jumătatea lunii octombrie. Reamintim că elevii care intră la liceu în această toamnă sunt prima generație învață după noua programă școlară.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, spune că întârzierea este legată de calendarul procedurii de achiziție și de timpul necesar pentru elaborarea și evaluarea manualelor. Potrivit acestuia, bugetul României a fost aprobat abia în luna martie, iar procedura pentru noile manuale a fost lansată ulterior:

„Nu este efectiv un blocaj. Lucrurile s-au desfășurat conform procedurilor, chiar într-un ritm accelerat”, a explicat ministrul. El a precizat că, în mod obișnuit, o astfel de procedură poate dura aproximativ nouă luni, însă Ministerul Educației a încercat să reducă termenul la șase-șapte luni, iar editurile au avut la dispoziție aproximativ două luni, din aprilie până în iunie, pentru a pregăti și depune propunerile de manuale.

„Oricine crede că ar fi făcut o treabă mai bună, îl invit să vadă aceste etape”

„De pe 10 aprilie până pe 10 iunie au avut timp editurile să elaboreze aceste manuale și să depună documentațiile aferente.

După care, având în vedere că în unele domenii, pe unele discipline, s-au depus 11 manuale, ai nevoie de timp pentru evaluarea acestor propuneri și undeva pe 15 august a fost finalizată evaluarea și trimisă documentația din nou către ANAP pentru finalizarea procesului.

Am sunat la colegii de la ANAP pentru a urgenta lucrurile și în acest moment suntem în faza finală, undeva în jurul datei de 15 septembrie ne așteptăm să publice rezultatele. Drept urmare, oricine crede că ar fi făcut o treabă mai bună, îl invit să analizeze aceste etape, să spună unde ar fi făcut o treabă mai bună, pentru că, repet, editurile au solicitat un timp mai mare și au fost foarte multe discuții în acest sens.

Colegii care au evaluat de asemenea au solicitat să aibă și ei concediu în perioada asta, nu să lucreze până pe 15 august pentru evaluare. Din păcate, am rugat să facă acest efort, să ia orice zi, inclusiv în weekend, pentru a finaliza la timp”, a declarat Mihai Dimian.

Jumătatea lunii octombrie, cel mai optimist scenariu

În scenariul în care nu sunt depuse contestații, ministrul se așteaptă ca manualele fizice să ajungă în școli în a doua parte a lunii octombrie:

„Orizontul de timp depinde de existența sau inexistența unor contestații. Soluționarea contestațiilor poate să necesite un timp mai îndelungat. Drept urmare, dacă nu sunt contestații, ne așteptăm ca la mijlocul lui octombrie, în a doua parte a lunii, să existe manualele fizice”.

Alternativa: manualele electronice

Mihai Dimian susține că, până vor fi tipărite manualele, elevii vor putea accesa varianta electronică, dar va mai dura încă trei săptămâni de când începe școala până când și acestea vor fi gata.

„Și dacă ne uităm la această perioadă, în clasa a 9-a în mod normal profesorii fac recapitulare a noțiunilor de gimnaziu la disciplina respectivă, primele două săptămâni, după care evaluează elevii, pentru că ei vin din clase din școli diferite și atunci trebuie să vezi nivelul la care se află.

Deci ne așteptăm ca aceste 3 săptămâni să fie dedicate acestui proces de recapitulare și evaluare, iar între timp să putem pune la dispoziție manuale în forma digitală”, a explicat ministrul.

Profesorii vor putea folosi, acolo unde consideră necesar, și manualele vechi aflate deja în școli. Ministrul a dat ca exemplu matematica, unde unele dintre primele noțiuni din clasa a IX-a existau și în manualele anterioare.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Zaharia 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 5 septembrie. Cine își serbează onomastica...
carte de identitate inquam octav ganea
2
Funcţionar de la Evidenţa Persoanelor, arestat la domiciliu. Este acuzat că primea bani...
Freddie Mercury și Mary Austin, la petrecerea de ziua de naștere a solistului Queen, în 1985
3
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă...
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.
4
Ambasada Moscovei la București: „Ameninţarea la adresa României nu vine din Rusia, ci din...
nicusor dan inquam george calin
5
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și...
"Palmă peste față": Chivu l-a bătut pe Allegri de la 0-2! Ce au scris italienii după Inter - Napoli
Digi Sport
"Palmă peste față": Chivu l-a bătut pe Allegri de la 0-2! Ce au scris italienii după Inter - Napoli
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
toalete in curte
700 de școli în șantier înaintea începerii noului an. Unde vor învăța elevii și câte școli mai au WC în curte. Explicațiile ministrului
elevi si profesor pe holul unei scoli
Ministrul Educației, la Interviurile Digi24.ro: Cu ce provocări începe noul an școlar și ce mesaj are pentru elevi
mihai dimian
Ministerul Educației: Peste 7.800 de posturi de conducere în școli, scoase la concurs. Când încep înscrierile
Prima zi de școală în 2026. Foto Getty Images
Prima zi de școală în septembrie 2026: De când încep cursurile și ce noutăți aduce anul educațional 2026-2027
rechizite scolare
Începutul școlii pune presiune pe bugetele familiilor din Italia: peste 1.100 de euro pentru un copil. Cum pot economisi părinții
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin privește prin binoclu
Toate modurile în care Vladimir Putin ar putea ataca Marea Britanie...
avion-f-18-al-spaniei-profimedia-0985243379
Mesaj Ro-Alert în județul Tulcea: două avioane și un elicopter...
Abu Musab al-Suri foto captura video via the Telegraph
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab...
Nuclear submarine at northern waters
NATO se pregătește să vâneze submarinele nucleare rusești fără SUA...
Ultimele știri
Cine este „cel mai periculos om din Germania”: Ulrich Siegmund poate aduce victoria AfD în alegerile din landul Saxonia-Anhalt
Discuții „extrem de utile”, dar fără semne de progres. Consilierul lui Putin, după vizita trimișilor SUA: Au prezentat o serie de idei
Rezultate LOTO - Duminică, 6 septembrie 2026: Peste 853.000 de euro sunt în joc la 6/49, iar la Joker aproape 1,1 milioane de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este miliardarul care i-ar fi ajutat pe Harry și Meghan să se mute înapoi în Marea Britanie. Tragedia...
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
„Pământ de flori!”. Marcel Pușcaș nu a avut milă de vedetele lui Gigi Becali după Dinamo – FCSB 2-1. Unde s-a...
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Arnold Garita, ironii la adresa lui Istvan Kovacs după Dinamo – FCSB 2-1. Cum l-a atacat pe arbitru
Adevărul
Banii pentru biserici, din buzunarul statului sau al credincioșilor? Modelul german, propus și în România
Playtech
De ce o mașină „țiplă” adusă din Germania se poate transforma rapid într-o gaură în buget. Ce trebuie...
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A fost înșelată mai bine de 13 ani, dar abia un episod i-a pus "capac": "Așa ceva nu se uită"
Pro FM
„La 17 ani, e ca și cum i-ai vedea pe Isus și pe discipoli”. Jon Bon Jovi, dezvăluiri emoționante despre...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Ben Stiller a rupt tăcerea despre presiunile de la Hollywood. I s-a cerut să slăbească pentru un...
Adevarul
Cum s-a transformat Amara din stațiune cu hoteluri de 1100 de locuri într-o ruină uitată. Antropolog: „Lumea...
Newsweek
Pensionar a primit o pensie de doar 4.100 lei. Nu i-au valorificat 17 ani de grupa a II-a. Ce poate face?
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se poate întâmpla dacă folosești produse de înfrumusețare expirate. Lucrurile la care să fii atent, pe...
Digi Animal World
Un rechin a regurgitat un arici viu și nevătămat, în fața unor cercetători: „Am reușit să fac o singură poză”
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”