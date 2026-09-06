Școala începe fără manuale pentru elevii de clasa a IX-a. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a explicat la „Interviurile digi24.ro” întârzierea și susține că elevii vor avea, pentru început, acces la variantele digitale, în timp ce manualele tipărite ar putea ajunge în clase cel mai devreme la jumătatea lunii octombrie. Reamintim că elevii care intră la liceu în această toamnă sunt prima generație învață după noua programă școlară.
Ministrul Educației, Mihai Dimian, spune că întârzierea este legată de calendarul procedurii de achiziție și de timpul necesar pentru elaborarea și evaluarea manualelor. Potrivit acestuia, bugetul României a fost aprobat abia în luna martie, iar procedura pentru noile manuale a fost lansată ulterior:
„Nu este efectiv un blocaj. Lucrurile s-au desfășurat conform procedurilor, chiar într-un ritm accelerat”, a explicat ministrul. El a precizat că, în mod obișnuit, o astfel de procedură poate dura aproximativ nouă luni, însă Ministerul Educației a încercat să reducă termenul la șase-șapte luni, iar editurile au avut la dispoziție aproximativ două luni, din aprilie până în iunie, pentru a pregăti și depune propunerile de manuale.
„Oricine crede că ar fi făcut o treabă mai bună, îl invit să vadă aceste etape”
„De pe 10 aprilie până pe 10 iunie au avut timp editurile să elaboreze aceste manuale și să depună documentațiile aferente.
După care, având în vedere că în unele domenii, pe unele discipline, s-au depus 11 manuale, ai nevoie de timp pentru evaluarea acestor propuneri și undeva pe 15 august a fost finalizată evaluarea și trimisă documentația din nou către ANAP pentru finalizarea procesului.
Am sunat la colegii de la ANAP pentru a urgenta lucrurile și în acest moment suntem în faza finală, undeva în jurul datei de 15 septembrie ne așteptăm să publice rezultatele. Drept urmare, oricine crede că ar fi făcut o treabă mai bună, îl invit să analizeze aceste etape, să spună unde ar fi făcut o treabă mai bună, pentru că, repet, editurile au solicitat un timp mai mare și au fost foarte multe discuții în acest sens.
Colegii care au evaluat de asemenea au solicitat să aibă și ei concediu în perioada asta, nu să lucreze până pe 15 august pentru evaluare. Din păcate, am rugat să facă acest efort, să ia orice zi, inclusiv în weekend, pentru a finaliza la timp”, a declarat Mihai Dimian.
Jumătatea lunii octombrie, cel mai optimist scenariu
În scenariul în care nu sunt depuse contestații, ministrul se așteaptă ca manualele fizice să ajungă în școli în a doua parte a lunii octombrie:
„Orizontul de timp depinde de existența sau inexistența unor contestații. Soluționarea contestațiilor poate să necesite un timp mai îndelungat. Drept urmare, dacă nu sunt contestații, ne așteptăm ca la mijlocul lui octombrie, în a doua parte a lunii, să existe manualele fizice”.
Alternativa: manualele electronice
Mihai Dimian susține că, până vor fi tipărite manualele, elevii vor putea accesa varianta electronică, dar va mai dura încă trei săptămâni de când începe școala până când și acestea vor fi gata.
„Și dacă ne uităm la această perioadă, în clasa a 9-a în mod normal profesorii fac recapitulare a noțiunilor de gimnaziu la disciplina respectivă, primele două săptămâni, după care evaluează elevii, pentru că ei vin din clase din școli diferite și atunci trebuie să vezi nivelul la care se află.
Deci ne așteptăm ca aceste 3 săptămâni să fie dedicate acestui proces de recapitulare și evaluare, iar între timp să putem pune la dispoziție manuale în forma digitală”, a explicat ministrul.
Profesorii vor putea folosi, acolo unde consideră necesar, și manualele vechi aflate deja în școli. Ministrul a dat ca exemplu matematica, unde unele dintre primele noțiuni din clasa a IX-a existau și în manualele anterioare.