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Elevii români au obținut trei medalii și un premiu special la Olimpiada Internațională de Biologie 2026

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Lotul României la cea de-a 37-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Biologie. Sursa foto: Ministerul Educației
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Lotul României a câștigat o medalie de argint, două medalii de bronz și un premiu special la cea de-a 37-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Biologie (International Biology Olympiad – IBO), desfășurată în perioada 12–19 iulie 2026, la Vilnius, în Lituania, a anunțat duminică Ministerul Educației și Cercetării.

Medalia de argint a fost obținută de Teodor Petcu, elev al Colegiului Național „Dr. Ioan Meșotă” din Brașov. Medaliile de bronz au fost câștigate de Liliana-Maria Drăgan, de la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, și de Ioana Iasmina Huțupașu, elevă a Colegiului Național Iași. De asemenea, Rebeca-Lidia Ungurean, elevă a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, a fost recompensată cu un premiu special.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, pregătirea lotului național a fost asigurată de cadre didactice ale Facultății de Biologie și Geologie și ale Facultății de Științe Medicale și ale Sănătății din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

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La competiția internațională, elevii români au fost însoțiți de conf. univ. dr. Dorina Podar, din cadrul Facultății de Biologie și Geologie a Universității Babeș-Bolyai, și de prof. dr. Kerekes Adelhaida, reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Cea de-a 37-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Biologie a avut loc în perioada 12–19 iulie 2026, la Vilnius, în Lituania, reunind elevi din numeroase țări.

Ministerul Educației și Cercetării a transmis felicitări elevilor pentru rezultatele obținute, profesorilor coordonatori, profesorilor din școlile de proveniență și tuturor celor care au contribuit la această performanță.

Instituția precizează că, la nivelul ministerului, coordonarea participării la competiție a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară. Totodată, ministerul sprijină participarea loturilor naționale la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare, a cheltuielilor de deplasare și a diurnei, precum și prin organizarea etapelor locale, județene, municipale și naționale care preced competițiile internaționale.

Editor : M.I.

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