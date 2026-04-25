Elevii și profesorii au două zile libere în prima săptămână din iunie 2026. Când nu se fac cursuri

Elevii vor beneficia de două zile libere suplimentare la începutul lunii iunie, pe data de 1 - de Ziua Copilului, și pe 5 iunie - de Ziua Învățătorului, în baza prevederilor legale și a Contractului Colectiv de Muncă din învățământ. În ambele cazuri, cursurile sunt suspendate în unitățile de învățământ preuniversitar, fără obligația recuperării ulterioare a orelor. Totodată, cadrele didactice beneficiază de o zi liberă distinctă în cursul anului școlar, acordată pe 5 octombrie, cu prilejul Zilei Mondiale a Educației.

Cele două zile fără cursuri de la începutul lunii iunie sunt prevăzute distinct în legislație și în regulamentele din educație, marcând repere importante din calendar.

1 iunie, zi liberă legală de Ziua Copilului

Data de 1 iunie este stabilită ca zi nelucrătoare la nivel național, fiind dedicată Zilei Copilului. Cu această ocazie, activitatea este suspendată în unitățile de învățământ, astfel că elevii și preșcolarii nu participă la cursuri.

Sărbătoarea are rolul de a evidenția importanța protejării drepturilor copiilor și a bunăstării acestora, fiind marcată anual prin evenimente și activități dedicate.

(Conform prevederilor Codului Muncii (Legea nr. 53/2003), data de 1 iunie, alături de prima și a doua zi de Rusalii, face parte din lista zilelor declarate nelucrătoare prin lege.)

5 iunie, liber de Ziua Învățătorului

A doua zi fără cursuri este stabilită pentru 5 iunie, când este marcată Ziua Învățătorului. Începând din 2024, această dată este recunoscută oficial ca zi liberă pentru elevi și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, în baza Contractului Colectiv de Muncă la nivel de sector. Cu această ocazie, activitatea didactică este suspendată, iar ziua liberă nu implică recuperarea orelor ulterior.

Potrivit legii: „Se instituie Ziua Învăţătorului, manifestare festivă educaţională, cu caracter naţional, apolitic şi cultural, organizată anual pe data de 5 iunie. Ziua Învăţătorului va fi sărbătorită în toate unităţile de învăţământ de stat, particulare şi confesionale din sistemul românesc.”

Când începe vacanța de vară

Conform structurii anului școlar în curs, stabilite de Ministerul Educației, cursurile se încheie vineri, 19 iunie 2026. Astfel, vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie 2026, pentru majoritatea elevilor. Această dată marchează finalul celui de-al cincilea modul de învățare, ultimul din organizarea anului educațional pe intervale de studiu și perioade de vacanță.

Excepții: Cine intră mai devreme în vacanța de vară

Nu toți elevii vor începe vacanța în același timp. Există câteva categorii de copii pentru care anul școlar se încheie mai devreme:

Clasele a VIII-a : Cursurile se finalizează, de regulă, cu aproximativ o săptămână înainte, pentru a permite pregătirea și susținerea Evaluării Naționale - anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026;

: Cursurile se finalizează, de regulă, cu aproximativ o săptămână înainte, pentru a permite pregătirea și susținerea Evaluării Naționale - anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026; Clasele a XII-a și a XIII-a : termină școala mai devreme, la începutului lunii iunie, pentru pregătirea examenului de Bacalaureat - anul educațional are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026;

: termină școala mai devreme, la începutului lunii iunie, pentru pregătirea examenului de Bacalaureat - anul educațional are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026; Învățământul profesional și tehnic: poate avea un calendar diferit, adaptat specificului practicii - pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional - anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026.

Vacanța de vară din 2026 se întinde pe o perioadă de aproximativ 11 săptămâni, oferind elevilor cel mai lung interval de pauză din întregul an școlar. Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027.

5 octombrie, liber pentru profesori

În România, data de 5 octombrie marchează Ziua Mondială a Educației, dedicată recunoașterii rolului esențial pe care cadrele didactice îl au în societate.

Această dată este prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă din învățământ, oferind profesorilor o zi liberă suplimentară în cursul anului școlar.

