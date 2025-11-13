Erasmus+ 2026 primește un buget record de 5,2 miliarde de euro. Roxana Mînzatu: „Sunt bani investiți inteligent”

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat joi că programul Erasmus+ va avea în 2026 un buget de peste 5 miliarde de euro, cel mai mare de până acum, dedicat mobilităților educaționale, formării profesionale, tineretului și sportului la nivel european.

„Erasmus+ trebuie să fie accesibil tuturor, indiferent de context sau circumstanțe. Obiectivul nostru este clar: nimeni nu trebuie lăsat în urmă. De la formate mai incluzive la o implicare mai puternică în comunități, vrem să ajutăm cât mai mulți oameni să aibă acces la Erasmus+ și să își dezvolte competențele de care au nevoie pentru viitor. Deja anul trecut, procentul participanților cu oportunități reduse a crescut la aproximativ 17%, iar în 2026 suntem hotărâți să facem și mai mult”, a declarat Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă pentru Drepturi Sociale și Competențe, Locuri de Muncă de Calitate și Pregătire

Anunțul a fost făcut în aceeași zi în care Mînzatu găzduiește Summitul European pentru Educație și Competențe, un eveniment de amploare cu peste 500 de participanți: miniștri, experți, organizații educaționale și reprezentanți ai mediului privat.

Vicepreședinta CE a transmis într-un mesaj pe rețeaua socială Facebook că „Erasmus+ e strategic pentru tineri, pentru educatie, pentru viitorul proiectului european”. „Pentru perioada 2028-2034 am pus pe masa 41 miliarde Euro. De decis, decid colegiuitorii - Parlamentul European si statele membre in Consiliu. Sunt bani investiti inteligent!”, a spus Roxana Mînzatu

Potrivit Comisiei Europene, bugetul total pentru 2026 ajunge la aproximativ 5,2 miliarde de euro, bani care vor sprijini:

dezvoltarea competențelor,

incluziunea,

tranziția digitală și cea verde,

proiectele educaționale inovatoare,

sprijinul pentru elevii și profesorii ucraineni afectați de război.

Oportunități pentru peste 1,2 milioane de participanți

Comisia Europeană a deschis oficial apelul Erasmus+ 2026, care va oferi oportunități de învățare și schimburi internaționale pentru aproximativ 1.275.000 de participanți, elevi, studenți, profesori, tineri, formatori, lucrători de tineret sau sportivi.

În total, peste 100.000 de organizații vor putea accesa finanțare: universități, școli, centre de formare profesională (VET), ONG-uri, companii sau organizații sportive.

În 2026, Erasmus+ va crește sprijinul pentru parteneriate și mobilități în sectorul școlar, permițând testarea unor metode de predare inovatoare care întăresc competențele de bază și promovează:

valorile europene,

implicarea civică și participarea democratică,

cooperarea între școli din diferite țări.

Programul rămâne aliniat la strategia „Uniunea Competențelor”, prin care UE își propune să îmbunătățească competențele forței de muncă, să sprijine învățarea pe tot parcursul vieții și să crească reziliența economiilor europene. În plus, programul își menține angajamentul de a susține elevii, studenții și profesorii ucraineni, atât în Ucraina, cât și pe cei refugiați în statele UE, potrivit unui comunicat al CE.

Cum se poate aplica

Organizațiile active în educație, formare, tineret sau sport pot depune proiecte prin Agențiile Naționale Erasmus+ din fiecare țară. Anumite acțiuni, precum parteneriatele Jean Monnet, sunt gestionate direct de Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Ghidul complet al programului este disponibil în Erasmus+ Programme Guide 2026.

Editor : M.I.