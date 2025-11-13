Live TV

Erasmus+ 2026 primește un buget record de 5,2 miliarde de euro. Roxana Mînzatu: „Sunt bani investiți inteligent”

Data publicării:
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă CE pentru Drepturi Sociale și Competențe, Locuri de Muncă de Calitate și Pregătire. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Oportunități pentru peste 1,2 milioane de participanți

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat joi că programul Erasmus+ va avea în 2026 un buget de peste 5 miliarde de euro, cel mai mare de până acum, dedicat mobilităților educaționale, formării profesionale, tineretului și sportului la nivel european.

„Erasmus+ trebuie să fie accesibil tuturor, indiferent de context sau circumstanțe. Obiectivul nostru este clar: nimeni nu trebuie lăsat în urmă. De la formate mai incluzive la o implicare mai puternică în comunități, vrem să ajutăm cât mai mulți oameni să aibă acces la Erasmus+ și să își dezvolte competențele de care au nevoie pentru viitor. Deja anul trecut, procentul participanților cu oportunități reduse a crescut la aproximativ 17%, iar în 2026 suntem hotărâți să facem și mai mult”, a declarat Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă pentru Drepturi Sociale și Competențe, Locuri de Muncă de Calitate și Pregătire

Anunțul a fost făcut în aceeași zi în care Mînzatu găzduiește Summitul European pentru Educație și Competențe, un eveniment de amploare cu peste 500 de participanți: miniștri, experți, organizații educaționale și reprezentanți ai mediului privat.

Vicepreședinta CE a transmis într-un mesaj pe rețeaua socială Facebook că „Erasmus+ e strategic pentru tineri, pentru educatie, pentru viitorul proiectului european”. „Pentru perioada 2028-2034 am pus pe masa 41 miliarde Euro. De decis, decid colegiuitorii - Parlamentul European si statele membre in Consiliu. Sunt bani investiti inteligent!”, a spus Roxana Mînzatu

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit Comisiei Europene, bugetul total pentru 2026 ajunge la aproximativ 5,2 miliarde de euro, bani care vor sprijini:

  • dezvoltarea competențelor,
  • incluziunea,
  • tranziția digitală și cea verde,
  • proiectele educaționale inovatoare,
  • sprijinul pentru elevii și profesorii ucraineni afectați de război.

Oportunități pentru peste 1,2 milioane de participanți

Comisia Europeană a deschis oficial apelul Erasmus+ 2026, care va oferi oportunități de învățare și schimburi internaționale pentru aproximativ 1.275.000 de participanți, elevi, studenți, profesori, tineri, formatori, lucrători de tineret sau sportivi.

În total, peste 100.000 de organizații vor putea accesa finanțare: universități, școli, centre de formare profesională (VET), ONG-uri, companii sau organizații sportive.

În 2026, Erasmus+ va crește sprijinul pentru parteneriate și mobilități în sectorul școlar, permițând testarea unor metode de predare inovatoare care întăresc competențele de bază și promovează:

  • valorile europene,
  • implicarea civică și participarea democratică,
  • cooperarea între școli din diferite țări.

Programul rămâne aliniat la strategia „Uniunea Competențelor”, prin care UE își propune să îmbunătățească competențele forței de muncă, să sprijine învățarea pe tot parcursul vieții și să crească reziliența economiilor europene. În plus, programul își menține angajamentul de a susține elevii, studenții și profesorii ucraineni, atât în Ucraina, cât și pe cei refugiați în statele UE, potrivit unui comunicat al CE.

Cum se poate aplica

Organizațiile active în educație, formare, tineret sau sport pot depune proiecte prin Agențiile Naționale Erasmus+ din fiecare țară. Anumite acțiuni, precum parteneriatele Jean Monnet, sunt gestionate direct de Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Ghidul complet al programului este disponibil în Erasmus+ Programme Guide 2026.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
1
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
sediul Curtea Europeană de Justiție
2
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
3
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
sorin grindeanu
4
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
bile de la loto
5
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Digi Sport
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
justitie, ciocanel
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade...
Douăzeci de persoane, inclusiv angajați, au ieşit din clădire.
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș: 5 persoane...
masina de lux
ANAF: Un demnitar a folosit în scop personal o maşină de lux...
Ultimele știri
Ministerul Energiei dă asigurări că prețurile carburanților la pompă nu vor exploda: „E suficientă motorină și benzină în România”
De ce a rămas Cocktail Holidays fără licență: Ministerul Economiei confirmă nereguli grave, iar compania cere insolvența
Secretarul de Stat Marco Rubio: Statele Unite și-au epuizat aproape complet potențialul de sancționare a Rusiei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
elon musk langa o masina tesla
Elon Musk, mesaj pentru Ursula von der Leyen după prezentarea Scutului democrației: Liderul UE ar trebui să fie „ales de popor”
buletin de vot introdus in urna
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și cei cu facultate (sondaj)
ursula
Strategia Ursulei von der Leyen pentru a trece bugetul UE: face concesii Parlamentului și încearcă să nu înfurie țările membre
o persoana tine in mana bani
Blocul Național Sindical va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul va decide înghețarea salariului minim
URSULA VON DER LEYEN 005_INQUAM_Photos_George_Calin
Uniunea Europeană va înfiinţa o agenție de spionaj sub conducerea Ursulei von der Leyen (Financial Times)
Partenerii noștri
Pe Roz
A pierdut toți banii primiți ca dar chiar în noaptea nunții și și-a distrus căsnicia din cauza unui viciu...
Cancan
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
Fanatik.ro
Novak Djokovic a dezvăluit ce vrea să-i fie scris pe mormânt! Când se va retrage din activitate campionul sârb
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
A fost anunțat arbitrul meciului Bosnia – România. Controverse uriașe în jurul său: l-a făcut praf pe...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Cât plătești la gaz pentru un apartament de două camere cu centrală termică. Estimare realistă
Digi FM
Ada Galeș, despre forma rară de cancer care i-a pus vocea în pericol: M-a ajutat faptul că...
Digi Sport
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce...
Pro FM
Dolly Parton, noi declarații după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate: „Nu am timp să îmbătrânesc!”
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Care este călcâiul lui Ahile al NATO: țările baltice sau România/Bulgaria? Răspunsul neașteptat al unui...
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 275 lei la pensie într-un an? Medicamentele cu 5% mai scumpe. Uleiul, pâinea cu 10%
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...