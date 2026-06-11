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Eugen Tomac propune un sistem de învățământ comun pentru România și Rep. Moldova: „Să ieșim din logica fiecare cu treburile lui”

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Eugen Tomac Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul desemnat, Eugen Tomac, afirmă că România şi Republica Moldova trebuie să iasă din logica „ne cunoaştem, ne respectăm, dar fiecare cu treburile lui” şi să dezvolte proiecte „mult mai îndrăzneţe”, punctând că în cele două state ar trebui să existe „un sistem de învăţământ integrat, practic identic”.

„În mod sigur, Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană. Ceea ce îmi doresc însă să fac este mai mult pentru cetăţenii români şi cei ai Republicii Moldova şi am trei priorităţi aici pe dimensiunea relaţiei cu Republica Moldova. Mi-aş dori foarte mult să avem rapid un acord privind crearea unui spaţiu comunicaţional comun, astfel încât toate entităţile media, radio şi televiziuni din România să aibă acces liber pe piaţa din Republica Moldova şi reciproc, cele din Republica Moldova pe piaţa media din România. Acest aspect ar ajuta enorm Republica Moldova să-şi consolideze rezilienţa în ceea ce priveşte propaganda Federaţiei Ruse, care este foarte agresivă în Republica Moldova. De asemenea, îmi doresc foarte mult să construim punţi solide pentru generaţiile viitoare şi să avem un sistem de învăţământ integrat, practic identic în România şi Republica Moldova şi asta ţine de decizia celor două guverne”, a declarat Eugen Tomac, joi, la Radio RFI România.

El a subliniat că astfel de măsuri ar fi complementare cu procesul de integrare europeană și a spus că a informat deja Chișinăul despre intențiile sale.

„Mi-aş dori să avem olimpiade comune între elevii din România şi Republica Moldova, pentru că noi, chiar dacă suntem două state independente, atât în România cât şi în Republica Moldova sunt români majoritari şi evident că, din acest punct de vedere, avem o obligaţie - şi morală şi instituţională - să acţionăm în această direcţie. Deja am informat colegii de la Chişinău despre această intenţie. Şi nu în ultimul rând, îmi doresc foarte mult să stimulăm competiţiile şi activităţile sportive pentru federaţiile din cele două state, pentru că cred că această dimensiune trebuie stimulată şi chiar să avem o cupă a României şi Republicii Moldova. Deci pe această dimensiune îmi propun să ieşim din logica: 'ne cunoaştem, ne respectăm, dar fiecare cu treburile lui'. Trebuie să avem curaj să mergem înainte şi să dezvoltăm proiecte mult mai îndrăzneţe şi aceasta este viziunea mea”, a afirmat Tomac.

Premierul desemnat a amintit că există deja din 2018 o decizie a Parlamentului că România este pregătită oricând să discute unirea cu Republica Moldova, subliniind că el este gata să gestioneze un asemenea proces.

„Voi acţiona în fiecare zi, în această direcţie, apropierea celor două maluri, pentru ca cetăţenii din România şi Republica Moldova să se cunoască cât mai bine şi, evident, atunci când vor decide, să aibă toate condiţiile potrivite. Noi avem o decizie în parlament din 2018, prin care statul român spune explicit că este pregătit oricând să discute scenariul unirii Republicii Moldova cu România atunci când Chişinăul va fi pregătit. Şi o spun deschis şi asumat că sunt pregătit să gestionez un asemenea proces”, a declarat Tomac.

Editor : M.I.

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