Evaluarea Națională 2026: Când încep înscrierile pentru elevii de clasa a VIII-a. Calendarul complet al examenului

Elevii care finalizează clasa a VIII-a în acest an se pregătesc pentru Evaluarea Națională, examenul care marchează încheierea studiilor gimnaziale și care stă la baza admiterii în învățământul liceal. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, înscrierile vor avea loc în perioada 8-12 iunie, iar primele probe scrise sunt programate la sfârșitul aceleiași luni.

Notele obținute la examenul din vară stau la baza repartizării computerizate și influențează direct admiterea elevilor la liceu.

Când încep înscrierile la Evaluarea Națională 2026

Absolvenții clasei a VIII-a susțin anual Evaluarea Națională, examen care verifică nivelul competențelor dobândite pe parcursul anilor de gimnaziu. În acest an, înscrierea candidaților este programată între 8 și 12 iunie 2026. Tot pe 12 iunie se încheie și cursurile pentru elevii de clasa a VIII-a, care vor intra apoi în perioada de pregătire pentru susținerea examenului.

Calendarul probelor scrise și al afișării rezultatelor

Primele teste vor începe pe 22 iunie, cu examenul la Limba și literatura română. Două zile mai târziu, pe 24 iunie, este programată proba la Matematică, iar pe 26 iunie va avea loc examenul la Limba și literatura maternă pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale.

Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a cererilor de reevaluare continuă și în zilele de 2 și 3 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 4-7 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie.

Ce urmează după publicarea notelor

După încheierea examenului și validarea rezultatelor, începe procedura de admitere la liceu pentru anul școlar 2026-2027. Pe 9 iulie, secretariatele unităților de învățământ vor completa fișele de înscriere cu datele personale ale absolvenților, mediile generale și notele obținute la Evaluarea Națională. În aceeași zi va fi publicată și ierarhia elevilor la nivel județean, respectiv în municipiul București.

Această clasificare este unul dintre principalele repere utilizate în procesul de repartizare la liceu și îi ajută pe candidați să își stabilească opțiunile în funcție de șansele de admitere.

Repartizarea computerizată, etapa care decide liceul la care va învăța fiecare elev

Repartizarea computerizată 13 iulie 2026 - Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a anexelor fișelor de înscriere ale candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini.

Repartizarea computerizată reprezintă momentul central al admiterii și stabilește unitatea de învățământ la care fiecare absolvent va fi admis. Procesul ține cont de rezultatele obținute la Evaluarea Națională și de opțiunile completate în fișa de înscriere.

14 iulie 2026 - Transmiterea, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată.

Completarea opțiunilor pentru admiterea la liceu

După repartizare, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ unde au fost repartizați, în termenul stabilit de Ministerul Educației.

13 - 20 iulie 2026 - Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a.

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului.

A doua etapă de admitere începe la finalul lunii iulie

A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027:

31 iulie 2026 - Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă;

- Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă; 3 august 2026 - Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale;

- Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale; 4-5 august 2026 - Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;

- Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă; 6-7 august 2026 - Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații;

- Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații; 10-12 august 2026 - Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat;

- Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat; 17-18 august 2026 - Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București;

- Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București; 18 august 2026 - Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Editor : C.S.