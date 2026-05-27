Evaluarea Națională 2026, clasa a VI-a: Cum sunt structurate subiectele la Matematică și Științele naturii

Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a continuă miercuri, 27 mai 2026, cu testarea la Matematică și Științe ale naturii, după ce elevii au susținut marți, 26 mai, proba la Limbă și comunicare. Evaluările se desfășoară în timpul programului obișnuit de cursuri, iar candidații au la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea cerințelor, timpul fiind calculat din momentul distribuirii subiectelor.

Potrivit regulilor stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, testările nu au rol de selecție sau clasificare a elevilor, ci urmăresc să ofere o evaluare a competențelor dobândite până la finalul ciclului de studiu.

Evaluarea Națională clasa a VI-a: Cum se desfășoară probele scrise

Testările se desfășoară în școlile în care învață elevii, de regulă în sălile de clasă pe care aceștia le folosesc în mod obișnuit, pentru a beneficia de un mediu familiar. Fiecare probă durează 60 de minute și are loc în timpul programului normal de cursuri.

La începutul examenului, elevii primesc broșura care conține subiectele, document în care își completează și datele de identificare. Pentru asigurarea unor condiții corecte de desfășurare, înaintea fiecărei probe cadrele didactice pregătesc sălile de examen și îndepărtează orice materiale care ar putea influența rezolvarea cerințelor.

Cum sunt structurate testele pentru clasa a VI-a

Evaluarea Națională de la finalul clasei a VI-a cuprinde trei probe distincte, concepute pentru a măsura competențele dobândite de elevi în domenii diferite de studiu. După susținerea testului la Limbă și comunicare, evaluarea continuă cu proba la Matematică și Științe ale naturii, iar pentru elevii care învață în limbile minorităților naționale este programată ulterior și proba la Limba maternă.

Testul la Matematică și Științe ale naturii urmărește să evalueze capacitatea elevilor de a aplica noțiunile învățate în situații concrete, de a identifica soluții pentru diverse probleme și de a interpreta informații din contexte practice. Cerințele sunt construite astfel încât să pună accent pe raționament, analiză și utilizarea cunoștințelor dobândite la clasă în scenarii apropiate de realitate.

Pentru elevii din cadrul minorităților naționale care au urmat cursurile în limba maternă, testele sunt elaborate și în limba de predare. Astfel, la proba de Matematică și Științe ale naturii, subiectele sunt disponibile atât în limba română, cât și în limba în care aceștia au studiat, măsura având rolul de a asigura condiții echitabile pe parcursul evaluării.

Cine evaluează lucrările

Lucrările sunt corectate la nivelul fiecărei unități de învățământ de profesori desemnați pentru această activitate. Potrivit procedurii stabilite de minister, fiecare test este evaluat de doi profesori, unul dintre aceștia putând fi chiar cadrul didactic de la clasă - învățătorul, institutorul sau profesorul care predă elevilor.

Pentru a asigura aplicarea unitară a criteriilor de evaluare, profesorii implicați în procesul de corectare participă, înainte de începerea acestei etape, la sesiuni de instruire dedicate utilizării baremelor și standardelor de notare. Scopul acestor întâlniri este de a garanta o apreciere cât mai obiectivă și echitabilă a răspunsurilor oferite de elevi.

Cum sunt comunicate rezultatele

Punctajele obținute la Evaluarea Națională de la finalul clasei a VI-a nu sunt afișate public și nici nu sunt trecute automat în catalog. Acestea au un rol orientativ și sunt utilizate exclusiv pentru monitorizarea progresului școlar al elevilor. Fiecare participant primește un rezultat individual, care este inclus ulterior în portofoliul educațional. La solicitarea părinților sau a reprezentanților legali, punctajele pot fi transformate în calificative ori note.

Potrivit procedurilor în vigoare, evaluarea lucrărilor pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a trebuie finalizată în cel mult șapte zile de la susținerea ultimei probe.

Ministerul Educației precizează că informațiile obținute în urma acestor testări sunt folosite pentru adaptarea procesului de învățare la nevoile fiecărui elev. În funcție de rezultate, profesorii pot stabili măsuri de recuperare, consolidare sau aprofundare a anumitor competențe. De asemenea, metodologia prevede oferirea unui feedback individual atât elevilor, cât și părinților, astfel încât parcursul educațional să poată fi ajustat în mod eficient în funcție de nivelul de pregătire și de nevoile identificate.

Calendar Evaluare Națională 2026 clasa a VI- a

26 mai 2026: Limbă și comunicare - Limba română / Limba română pentru minoritățile naționale;

27 mai 2026: Matematică și Științe ale naturii;

28 mai 2026: Limbă și comunicare - Limba maternă;

