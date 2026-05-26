Evaluarea Națională 2026, clasa a VI-a: Subiecte la Limbă și comunicare. Cum sunt structurate cerințele

Elevii de clasa a VI-a susțin marți, 26 mai 2026, proba la Limbă și comunicare din cadrul Evaluării Naționale organizate la finalul ciclului gimnazial. Testarea are loc simultan în toate unitățile de învățământ, inclusiv pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale, și se desfășoară în timpul programului obișnuit de cursuri. Participanții au la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea cerințelor, interval calculat din momentul în care sunt distribuite broșurile de examen. Evaluarea va continua miercuri, 27 mai, cu proba la Matematică și Științe ale naturii.

Potrivit regulilor stabilite de Ministerul Educației, rezultatele obținute la această evaluare nu sunt afișate public și nu stau la baza unor clasamente ale elevilor, claselor sau unităților de învățământ. Scopul testării este unul orientativ, rezultatele fiind incluse în portofoliul educațional al fiecărui elev și oferind profesorilor, părinților și elevilor o imagine asupra competențelor dobândite până la finalul ciclului primar.

Evaluarea Națională clasa a VI-a: Cum se desfășoară probele

Potrivit Ministerului Educației, testările se desfășoară în școlile în care învață elevii, de regulă în sălile de clasă pe care aceștia le folosesc în mod obișnuit, pentru a beneficia de un mediu familiar. Fiecare probă durează 60 de minute și are loc în timpul programului normal de cursuri. La începutul examenului, elevii primesc broșura care conține subiectele, document în care își completează și datele de identificare.

Pentru asigurarea unor condiții corecte de desfășurare, înaintea fiecărei probe cadrele didactice pregătesc sălile de examen și îndepărtează orice materiale care ar putea influența rezolvarea cerințelor.

Cum sunt structurate testele pentru clasa a VI-a

Evaluarea Națională de la finalul clasei a VI-a cuprinde trei probe distincte, concepute pentru a verifica competențele dobândite de elevi în mai multe domenii de studiu. Prima dintre acestea este dedicată limbii și comunicării, respectiv Limbii române sau Limbii române pentru minoritățile naționale, urmată de testarea la Matematică și Științe ale naturii.

Elevii care au studiat în limbile minorităților naționale susțin și o probă la Limba maternă. Pentru acești elevi, testul la Matematică și Științe ale naturii este disponibil atât în limba română, cât și în limba în care și-au desfășurat studiile.

La proba de Limbă și comunicare, cerințele vizează înțelegerea și interpretarea unor texte, identificarea informațiilor relevante, formularea de concluzii și utilizarea corectă a limbii în diferite contexte de comunicare.

În cazul probei de Matematică și Științe ale naturii, elevii trebuie să analizeze situații practice și să folosească noțiuni din matematică, fizică, biologie și alte domenii conexe pentru a găsi soluții. Evaluarea are un caracter interdisciplinar și urmărește aplicarea cunoștințelor în contexte reale.

Cine evaluează lucrările

Lucrările sunt corectate la nivelul fiecărei unități de învățământ de profesori desemnați pentru această activitate. Potrivit procedurii stabilite de minister, fiecare test este evaluat de doi profesori, unul dintre aceștia putând fi chiar cadrul didactic de la clasă - învățătorul, institutorul sau profesorul care predă elevilor.

Pentru a asigura aplicarea unitară a criteriilor de evaluare, profesorii implicați în procesul de corectare participă, înainte de începerea acestei etape, la sesiuni de instruire dedicate utilizării baremelor și standardelor de notare. Scopul acestor întâlniri este de a garanta o apreciere cât mai obiectivă și echitabilă a răspunsurilor oferite de elevi.

Cum sunt comunicate rezultatele

Punctajele obținute la Evaluarea Națională de la finalul clasei a VI-a nu sunt afișate public și nici nu sunt trecute automat în catalog. Acestea au un rol orientativ și sunt utilizate exclusiv pentru monitorizarea progresului școlar al elevilor. Fiecare participant primește un rezultat individual, care este inclus ulterior în portofoliul educațional. La solicitarea părinților sau a reprezentanților legali, punctajele pot fi transformate în calificative ori note.

Potrivit procedurilor în vigoare, evaluarea lucrărilor pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a trebuie finalizată în cel mult șapte zile de la susținerea ultimei probe.

Ministerul Educației precizează că informațiile obținute în urma acestor testări sunt folosite pentru adaptarea procesului de învățare la nevoile fiecărui elev. În funcție de rezultate, profesorii pot stabili măsuri de recuperare, consolidare sau aprofundare a anumitor competențe. De asemenea, metodologia prevede oferirea unui feedback individual atât elevilor, cât și părinților, astfel încât parcursul educațional să poată fi ajustat în mod eficient în funcție de nivelul de pregătire și de nevoile identificate.

Calendar Evaluare Națională 2026 clasa a VI- a

26 mai 2026: Limbă și comunicare - Limba română / Limba română pentru minoritățile naționale;

27 mai 2026: Matematică și Științe ale naturii;

28 mai 2026: Limbă și comunicare - Limba maternă.

