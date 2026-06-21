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Evaluarea Națională 2026: Greșeli care pot duce la eliminarea din examen. Regulile pe care elevii trebuie să le respecte

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Greșelile care pot duce la eliminarea din examen. Foto Getty Images
Greșelile care pot duce la eliminarea din examen. Foto Getty Images
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Din articol
Evaluarea Națională 2026: Cum se desfășoară probele scrise Ce reguli trebuie să respecte elevii în sala de examen Calendar probe scrise Evaluarea Națională 2026

Absolvenții clasei a VIII-a susțin, în perioada 22-26 iunie, Evaluarea Națională 2026, ale cărei rezultate vor conta la admiterea în învățământul liceal. Pe durata probelor scrise, candidații trebuie să respecte reguli stricte privind accesul în săli și desfășurarea testărilor. Nerespectarea acestora poate duce la eliminarea din cadrul examenului.

Elevii sunt sfătuiți să consulte din timp regulile de desfășurare a probelor, pentru a evita situațiile care le-ar putea afecta participarea la examen.

Evaluarea Națională 2026: Cum se desfășoară probele scrise

Testările scrise din cadrul Evaluării Naționale încep la ora 9:00, după distribuirea subiectelor în sălile de examen. Absolvenții clasei a VIII-a trebuie să ajungă în centrele de examen în intervalul orar 8:00 - 8:30, pentru desfășurarea formalităților necesare și ocuparea locurilor în săli. Timpul de lucru este de 120 de minute, iar rezolvările sunt consemnate direct în broșurile primite.

Participanții pot preda lucrările înainte de expirarea duratei alocate, însă pot părăsi sala doar după trecerea unei ore de la debutul probei, respectiv începând cu ora 10:00. La ieșire, aceștia nu primesc subiectele, care vor fi făcute publice ulterior, împreună cu baremele de evaluare.

Subiectele și baremele de corectare pentru Evaluarea Națională 2026 vor fi publicate în aceeași zi, la ora 15:00, pe platforma dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro, la secțiunea „Subiecte și bareme”.

Ce reguli trebuie să respecte elevii în sala de examen

Normele stabilite pentru desfășurarea Evaluării Naționale 2026 au rolul de a garanta corectitudinea, transparența și egalitatea de șanse pe parcursul testărilor, organizate sub supraveghere strictă și monitorizare audio-video.

Accesul în sălile de examen se face pe baza unui act de identitate, iar repartizarea participanților este realizată în ordine alfabetică, la nivelul fiecărui centru. Înainte de intrare, aceștia trebuie să lase în spațiile special amenajate toate obiectele personale, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete, telefoane mobile, căști sau orice alte materiale care ar putea fi utilizate pentru fraudarea examenului. Refuzul de a le preda atrage interzicerea participării la probă.

Pe durata testării, este interzisă orice formă de comunicare între candidați sau cu persoane din afara sălii. De asemenea, nu sunt permise notițele, ciornele, schimbul de materiale ori alte suporturi care ar putea facilita rezolvarea cerințelor.

Nerespectarea acestor prevederi este considerată fraudă sau tentativă de fraudă și se sancționează cu eliminarea din examen și acordarea notei 1 la proba respectivă. Măsura se aplică indiferent dacă materialele interzise aparțin candidatului sau provin din alte surse.

Calendar probe scrise Evaluarea Națională 2026

  • 22 iunie 2026 - Limba și literatura română - probă scrisă;
  • 24 iunie 2026 - Matematica - probă scrisă;
  • 26 iunie 2026 - Limba și literatura maternă - probă scrisă;

1 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00); vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 - 18:00);

  • 2 - 3 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 4 - 7 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;
  • 8 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Editor : M.C.

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