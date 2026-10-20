Evaluarea Națională 2027: Ministerul Educației a anunțat calendarul oficial. Când au loc simularea și examenul

Simularea Evaluării Naționale 2027 este programată în martie, iar examenul începe pe 22 iunie, cu proba scrisă la limba și literatura română, potrivit calendarului comunicat de Ministerul Educației și Cercetării. După afișarea rezultatelor inițiale, pe 30 iunie, elevii vor putea să își vadă lucrările înainte de a decide dacă solicită reevaluarea, fără ca această etapă să fie obligatorie pentru depunerea unei contestații. Notele finale vor fi publicate pe 7 iulie.

Calendarul pentru absolvenții clasei a VIII-a din anul școlar 2026-2027 cuprinde atât datele probelor, cât și perioadele rezervate consultării lucrărilor și contestării notelor. Potrivit anunțului ministerului, documentul integral va fi disponibil după publicarea în Monitorul Oficial.

Când are loc simularea Evaluării Naționale 2027

Simularea va începe pe 16 martie 2027, cu proba scrisă la limba și literatura română. A doua zi, pe 17 martie, elevii vor susține testarea la matematică, iar pe 18 martie este programată proba la limba și literatura maternă.

Rezultatele vor fi comunicate pe 30 martie 2027, conform calendarului prezentat de minister.

Calendarul examenului pentru probele scrise

Prima probă a Evaluării Naționale este programată pe 22 iunie 2027, la limba și literatura română. Examenul continuă pe 24 iunie, cu matematica, urmată de limba și literatura maternă, pe 25 iunie.

Spre deosebire de simulare, unde testările au loc în trei zile consecutive, la examen există o zi fără probă între română și matematică.

Când se afișează primele rezultate și cât timp pot fi contestate notele

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 30 iunie 2027, până la ora 12:00. În aceeași zi începe etapa de vizualizare a lucrărilor scrise și de depunere a contestațiilor.

Candidații vor avea la dispoziție și zilele de 1 și 2 iulie pentru aceste demersuri.

Calendarul comunicat separă această perioadă de intervalul dedicat soluționării cererilor de reevaluare, stabilit pentru 3-6 iulie 2027.

Lucrările pot fi văzute înainte de contestație

Posibilitatea consultării lucrărilor după afișarea primelor rezultate este menținută pentru ca elevii să poată lua o decizie informată în privința contestării notei. Ministerul precizează însă că accesul la această etapă nu reprezintă o condiție pentru solicitarea reevaluării. Prin urmare, un candidat poate contesta nota și dacă nu a consultat în prealabil lucrarea scrisă.

Rezultatele finale

După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale Evaluării Naționale vor fi afișate pe 7 iulie 2027.

Editor : C.S.