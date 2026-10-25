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Exclusiv Examenul de Evaluare Națională ar putea fi modificat. Ministrul Sorin Costreie: „Aş mai aduce în joc o probă care să devină relevantă”

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Foto: Getty Images
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Ministrul Educaţiei, Sorin Costreie, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, difuzat duminică de la ora 14:00 la Digi24, că ar îmbunătăţi examenul din clasa a 8-a de Evaluare Naţională şi ar mai „aduce în joc şi o probă care să devină relevantă”, adică nu doar Matematică şi Limba și literatura română, ci și una „de socio-umane şi una de ştiinţe exacte”. 

„Eu nu îmi propun să fac acum o revoluţie care să bulverseze sistemul, să schimbăm planurile cadru, manuale. (..) În sensul în care aş vrea să-l îmbunătăţim”, a declarat Sorin Costreie despre examenul de evaluare naţională. 

El a precizat că în acest moment nu este vorba de o decizie oficială, ci o propunere care trebuie analizată împreună cu experţii din domeniu. 

„Aş mai aduce în joc şi o probă care să devină relevantă, să nu mai fie doar Matematică şi Română. Deci universul şi cunoaşterea nu se reduce doar la Matematică şi Română. Aş aduce şi o probă de socio-umane şi una de ştiinţe exacte”, a spus ministrul Educaţiei. 

Potrivit ministrului, schimbarea nu se poate face imediat, iar copiii care intră în clasa 5-a ar trebui să ştie cum va fi evaluarea din clasa 8-a, pentru că, altfel, ar fi o bulversare pentru ei.

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Editor : A.C.

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