Comisia pentru învăţământ a Senatului a decis, miercuri, eliminarea prevederii privind examenul suplimentar de admitere la liceu, proiectul adoptat în acest sens urmând să intre în dezbaterea plenului, care este for decizional.

În prezent, Legea 198/2023 privind Învăţământului preuniversitar prevede că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri, după susţinerea de către elevi a Evaluării Naţionale. Această prevedere a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2026, când a început noul an şcolar.

Senatorii din Comisia de învăţâmânt au decis eliminarea acestei prevederi. Ministerul Educaţiei urmează să emită un nou ordin cu metodologia de examen.

Abrogarea acestei prevederi a fost susţinută şi de foştii miniştri ai Educaţiei Daniel Funeriu şi Mircea Miclea, precum şi de reprezentanţii Consiliului Elevilor şi Asociaţiei de părinţi.

„În şedinţa Comisiei de învăţământ din Senat am obţinut un consens pentru care mai mulţi dintre noi ne-am luptat foarte mult, chiar dacă au fost opinii iniţial diferite. (...) În acest moment, în unanimitate, toţi reprezentanţii partidelor au decis într-o singură voce, ascultând vocile societăţii, să elimine definitiv, prin modificarea legii, acest examen paralel de admitere la liceu. Rămâne în continuare, tot unanim acceptată, obligaţia morală, aşa a fost numită, de a constitui un grup de lucru între partide, alături de Ministerul Educaţiei, pentru a reorganiza Evaluarea Naţională de clasa a VIII-a, care astăzi prin lege este restrânsă la o probă la limba şi literatura română şi la matematică, lucru pe care l-au criticat toţi experţii”, a spus preşedintele comisiei, Ştefan Pălărie.

Profesorul Marcel Bartic, salută decizia: „Era singura decentă, de bun simț, care putea fi luată. Sper că și votul în Parlament va confirma hotărârea pe care a luat-o Comisia de învățământ. Iar, pe viitor, mi-aș dori foarte tare din partea clasei politice să înțeleagă că jocurile astea... Îmi venea să spun noaptea ca hoții. Pentru că și textul ăsta de legi a fost propus noaptea ca hoții. Pe principiul că e vacanța de vară, că lasă că nu mai observă nimeni, lasă că nu se întâmplă. Este un afront adus la adresa tuturor copiilor din țara asta”.

Acesta a declarat miercuri la Digi24 că a fost „o bâlbâială” în Parlament, deputații neștiind ce să facă: „Să amâne cu doi ani, să amâne cu patru ani. Acum, până la urmă, au decis să-i elimine cu totul. Oare sunt lămuriți despre ce este vorba? Eu nu cred”.

El a declarat că, din punctul său de vedere „este vorba despre ipocrizie”, în condițiile în care a fost atrasă atenția că prin această dublare a admiterii „se favorizează corupția”.

„Pentru că ideea de a proroga acest text de lege în condițiile în care e atât de multă lume care au spus, părinți, profesori, specialiști în educație, care au atras atenția că favorizează corupția și, mai mult decât atât, încurajează segregarea în școlile din România. Copiii, fără posibilități, nu vor avea niciodată șansa de a se pregăti corect pentru acest examen. Cei care au susținut acest text de lege știau foarte bine. Doar că, acum, având în vedere și presiunea foarte mare din ultimele săptămâni, presiunea venită din spațiu public, au dat-o cumva așa, stați să vedeți, că o mai amânăm, că nu știu ce. Ceea ce n-a fost un semnal corect față de copii, în primul rând, față de cei 2.600.000 de copii din România”, a spus el.

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Editor : M.I.