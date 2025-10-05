Exodul studenților români. De ce aleg tinerii sa studieze în străinătate: „Posibilitățile de angajare sunt mult diferite”

Universitățile din România pierd anual între 30.000 și 40.000 de studenți. Aceștia preferă să studieze peste graniță unde spun că au programe de studii care nu se găsesc în țara nostră, primesc burse și au alte oportunități de angajare.

O tânără de 18 ani dezvăluie că visează să ajungă artist. A ales însă o universitate din Spania, unde, explică ea, facultatea are o ofertă care nu se găsește și în România. Alți tineri caută oportunități de studii în Londra, Scoția, Olanda, Belgia sau Italia. Ei spun că acolo există programe moderne, adaptate timpurilor în care trăim.

„Olanda a rămas ca și destinație căutată pentru că aici taxele sunt favorabile. Am observa în ultimii ani preferințe mari în Italia și Spania. Din păcate UK a scăzut în preferință pentru că taxele sunt mari și de aici și costurile de trai”, a declarat consilierul educațional Marina Gogioiu.

Anual, România pierde între 30.000 și 40.000 de studenți care aleg să meargă la studii în străinătate. Adică echivalentul numărului e studenți pe care îl are Universitatea din București. Din luna octombrie, peste 500.000 de studenți încep studiile universitare din țara noastră.

Editor : I.B.