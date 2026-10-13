Explicațiile Ambasadei Ucrainei la București, după ce Kievul a adoptat o lege controversată privind minoritățile naționale

Oficialii ucraineni care reprezintă interesele Kievului la București au venit cu o serie de explicații suplimentare, după ce Rada Supremă a adoptat o nouă Lege considerată controversată de către comunitatea românească din țara vecină. Actul aduce o serie de modificări privind modul în care sunt organizate școlile cu predare în limba română din țara vecină.

Reprezentanții misiunii diplomatice au transmis: „În pofida războiului brutal de agresiune purtat în continuare de rusia și a provocărilor de securitate extrem de complexe generate de acesta, Ucraina continuă procesul intens de elaborare a legislației necesare pe calea aderării la Uniunea Europeană. În acest context, sunt întreprinse măsuri pentru consolidarea garanțiilor de protecție a drepturilor minorităților naționale (comunităților) din țara noastră.

La 12 octombrie 2026, Rada Supremă a Ucrainei a adoptat Legea Ucrainei „Cu privire la modificarea unor acte legislative ale Ucrainei în vederea asigurării drepturilor educaționale ale popoarelor indigene din Ucraina și ale persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților) din Ucraina”.

Actul normativ extinde posibilitățile de exercitare a drepturilor educaționale în limba maternă pentru popoarele indigene din Ucraina și pentru persoanele aparținând minorităților naționale.

Legea instituie un sistem de garanții complementare, care vizează limba de predare, recunoașterea instituțională a școlilor în care predarea se desfășoară în limbile minorităților naționale, precum și stabilește modalitățile de implicare a părinților, de asigurare a identității culturale și de garantare a continuității procesului educațional.

Prevederile legii

Printre principalele prevederi ale Legii se numără:

Consacrarea dreptului de a utiliza limba unei minorități naționale care este limbă oficială a Uniunii Europene, alături de limba ucraineană, în procesul educațional. Pentru prima dată, această garanție este extinsă în mod explicit dincolo de activitățile didactice propriu-zise, incluzând și alte forme de comunicare între elevi și ceilalți participanți la procesul educațional, în interiorul spațiilor școlare;

Introducerea unui nou statut juridic oficial pentru instituțiile de învățământ ale minorităților naționale. O școală în care peste 50% dintre elevi studiază în limba minorității respective poate dobândi acest statut, care va putea fi reflectat în denumirea oficială a instituției și în actele sale constitutive;

Programele educaționale pot include a studierea istoriei, culturii materiale și spirituale, tradițiilor, simbolurilor și obiceiurilor minorității naționale respective. Aceasta creează pentru școlile respective un cadru juridic mai coerent în vederea susținerii procesului educațional și a păstrării identității culturale;

Scutirea de la obligativitatea certificării competențelor de cunoaștere a limbii ucrainene pentru actualii directori ai instituțiilor private de învățământ care includ o clasă sau o grupă cu predare în limba unei minorități naționale care este limbă oficială a Uniunii Europene;

Introducerea unei flexibilități sporite în cadrul evaluării externe (Examenul național de bacalaureat). Elevii care obțin sau au obținut studii secundare în limba unui popor indigen ori a unei minorități naționale, a căror limbă de studiu este una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, vor putea solicita și primi materialele traduse ale evaluării externe în limba respectivă;

Se prevede ca instituțiile de învățământ ale minorităților naționale (comunităților) din Ucraina să poată elibera, la cererea părinților, documentele oficiale de studii și anexele acestora atât în limba de stat a Ucrainei, cât și în limba minorității naționale respective;

Garantarea continuității educației în limbile minorităților naționale și instituirea unei protecții legislative corespunzătoare. În cazul reorganizării sau desființării unei instituții publice de învățământ secundar general (învățământ gimnazial și liceal) cu predare în limba unui popor indigen din Ucraina sau unei minorități naționale (comunități) din Ucraina, elevilor li se garantează posibilitatea de a-și continua studiile, la cererea părinților, la nivelul corespunzător de învățământ secundar general, într-o altă instituție de învățământ cu statut corespunzător, în care predarea se desfășoară în limba poporului indigen sau a minorității naționale (comunității) respective din Ucraina și care funcționează în cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale;

Introducerea unei proceduri suplimentare de avizare în cazul reorganizării și desființării instituțiilor publice de învățământ secundar general ale popoarelor indigene din Ucraina sau ale minorităților naționale (comunităților) din Ucraina, necesită avizare suplimentară de către Ministerul Educației și Științei al Ucrainei;

Asigurarea finanțării prin subvenții pentru școlile care au clase sau grupe cu predare în limbile minorităților naționale care sunt limbi oficiale ale Uniunii Europene, inclusiv în situațiile în care numărul elevilor scade sub pragurile minime prevăzute de normele generale.

Argumentele ucrainenilor

Aplicarea Legii va permite asigurarea unui echilibru între dobândirea unui nivel adecvat de stăpânire a limbii de stat și păstrarea identității lingvistice și culturale a minorităților naționale (comunităților) din Ucraina, precum și a popoarelor indigene din Ucraina.

Ucraina va continua eforturile pentru asigurarea deplină a drepturilor minorităților naționale (comunităților) și ale popoarelor indigene, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate, standardele europene și principiile respectării demnității umane, egalității și nediscriminării.

În august 2026, a avut loc un eveniment important: Ucraina și România au organizat, pentru prima dată după o pauză de mai mulți ani, o reuniune online a Сopreședinților celor două părți, ucraineană și română ale Comisiei interguvernamentale mixte pentru asigurarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale. Ne pregătim pentru organizarea, în perioada următoare, a unei ședințe plenare a Comisiei, care va permite examinarea aprofundată, din perspectivă tehnică și de specialitate, a diferitelor aspecte privind asigurarea drepturilor minorității naționale ucrainene din România și ale minorității naționale (comunității) române din Ucraina.

Editor : A.R.