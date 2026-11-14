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Video Facultatea care nu mai ține pasul cu scumpirile. Cursurile, mutate temporar online din cauza facturilor la încălzire și curent

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student singur la curs
Conducerea UAV Arad a decis trecerea la cursuri online până la vacanța de iarnă, pentru a face economii la bugetul universității. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad se mută online, până la vacanța de iarnă. Anunțul a fost făcut de conducerea instituției, iar cauza este bugetul mult prea mic pentru cheltuielile cu încălzirea și curentul. Cei peste 7.000 de studenți ai universității vor participa, începând de săptămâna viitoare, la cursuri în sistem online, spre nemulțumirea multora dintre ei. 

Decizia universității de a trece la cursuri online i-a nemulțumit pe mulți dintre studenți care spun că experiența din amfiteatru și de pe holurile facultății nu poate fi reprodusă din spatele unui ecran.

„Pe mine mă avantajează să stau acasă, dar și dezavantaj: nu pot învăța foarte bine. Pierd foarte multă materie și doresc foarte mult partea de socializare”, mărturisește o studentă.

„Eu sunt student la inginerie în anul al 3-lea și noi laboratoarele ar trebui să le facem fizic, pentru că descoperim să facem anumite chestii și e mult mai ușor să învățăm practic”, spune un alt student.

„Salvez costul la combustibil, dar, totodată, este cumva dezavantajos, pentru că nu pot să înțeleg mai bine cursurile”, susține altcineva.

Conducerea Universității spune că nu a avut de ales.

„Am luat decizia de a intra pentru o scurtă perioadă de timp în online, în următoarele 5 săptămâni, până la vacanță, pentru a face economii la tot ce înseamnă parte de utilități. Încercăm să reducem pe cât se poate, astfel încât să ne putem încadra în bugetul pe care Ministerul Educației ni-l acordă”, explică Ramona Lile, rectorul Universității „Aurel Vlaicu” (UAV) din Arad.

Există, însă, câteva excepții pentru cursurile la care prezența este esențială pentru examene.

„Au solicitat să rămână în sistemul fizic, la partea de lucrări practice. Vom accepta ca studenții să aibă o haină în plus, un hanorac și, în primul rând, să nu existe lucruri care le pot afecta starea de sănătate”, completează Viorel Ardelean, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul UAV Arad.

De anul viitor, desfășurarea cursurilor ar urma să revină la programul fizic normal.

reporter: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia

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