Facultăți unde poți intra fără examen de admitere în 2026. Lista universităților care iau în calcul media de la bacalaureat

Pentru absolvenții de liceu care se pregătesc de admiterea la facultate, există numeroase programe de studii unde selecția candidaților nu presupune susținerea unui examen scris. În aceste cazuri, înscrierea se realizează pe baza dosarului, iar criteriul principal de departajare este, în cele mai multe situații, media obținută la examenul de bacalaureat.

Condițiile de admitere diferă de la o universitate la alta, iar în multe cazuri și între facultățile aceleiași instituții. Din acest motiv, viitorii studenți sunt sfătuiți să consulte metodologia oficială aferentă facultății și programului de studii pentru care optează.

Facultăți din București unde poți intra fără examen de admitere

Facultățile Universității din București

Mai multe facultăți din cadrul Universității din București organizează admiterea exclusiv pe baza dosarului, fără susținerea unui examen scris.

La Facultatea de Biologie, selecția se face exclusiv pe baza mediei generale de la bacalaureat. În cazul unor rezultate egale, departajarea se realizează succesiv după nota la limba și literatura română și apoi după nota obținută la una dintre disciplinele biologie, chimie, matematică, fizică, istorie, geografie sau logică.

Și Facultatea de Chimie organizează admiterea fără probă scrisă. Ierarhizarea candidaților are la bază media generală de la bacalaureat, iar în situația unor medii identice sunt luate în calcul nota la limba și literatura română și media la disciplina chimie din anii de liceu.

La Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, modalitatea de selecție diferă în funcție de programul ales. În unele cazuri este suficientă media de la bacalaureat, iar pentru alte specializări se iau în calcul nota la limba și literatura română și media la limba străină studiată în liceu. Candidații care dețin certificate internaționale de competență lingvistică le pot include în dosarul de înscriere, conform metodologiei facultății.

Facultatea de Administrație și Afaceri organizează admiterea pentru programele Administrație publică, Administrarea afacerilor, Marketing, Administrarea afacerilor în limba engleză, Cibernetică economică și Administrarea afacerilor - extensia Focșani. Clasamentul este stabilit pe baza unei medii calculate astfel: 50% reprezintă nota obținută la proba scrisă de limba și literatura română de la bacalaureat, iar 50% nota de la una dintre disciplinele alese de candidat, precum economie, matematică, sociologie, psihologie, filosofie, istorie, geografie, informatică, logică și argumentare, fizică sau chimie.

Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB)

La Universitatea Tehnică de Construcții București, admiterea la toate cele șase facultăți se desfășoară pe baza dosarului. Este vorba despre Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, Facultatea de Hidrotehnică, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, Facultatea de Instalații, Facultatea de Utilaj Tehnologic și Facultatea de Geodezie.

Media de admitere este stabilită în funcție de media generală de la bacalaureat și nota obținută la matematică. Pentru absolvenții care nu au susținut această probă este luată în considerare exclusiv media generală a examenului.

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV)

La Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, admiterea se desfășoară pe baza dosarului la toate facultățile, cu excepția Facultății de Medicină Veterinară, unde candidații trebuie să susțină o probă scrisă. Astfel, selecția fără examen este organizată la Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Biotehnologii, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului și Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală.

Clasamentul candidaților este stabilit pe baza unei medii calculate în proporție de 70% din media generală obținută la examenul de bacalaureat și 30% din nota de la una dintre disciplinele limba și literatura română, matematică, chimie, biologie sau geografie, conform metodologiei de admitere.

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)

La Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, Facultatea de Management și programul Relații Internaționale și Studii Europene, admiterea se realizează pe baza mediei generale de la bacalaureat.

Pentru unele programe de studii este necesară și dovada competențelor de comunicare într-o limbă străină, potrivit metodologiei instituției.

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

La Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, selecția se desfășoară prin concurs de dosare. Media este alcătuită în proporție de 80% din rezultatele școlare obținute în liceu și 20% din media generală a examenului de bacalaureat. În calcul sunt incluse media la matematică și rezultatele la o disciplină aleasă de candidat, precum fizică, informatică, economie, chimie organică, biologie sau procesarea computerizată a imaginii.

Facultăți din alte orașe unde admiterea se face fără examen

Universitatea Transilvania din Brașov

Mai multe facultăți din cadrul Universității Transilvania din Brașov organizează admiterea exclusiv pe baza dosarului.

La Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial, media generală de la bacalaureat reprezintă criteriul unic de selecție pentru toate programele de studii, atât la forma de învățământ cu frecvență, cât și la învățământ la distanță.

Dacă doi sau mai mulți candidați obțin aceeași medie, departajarea se realizează pe baza notelor de la probele examenului de bacalaureat și, ulterior, după nota obținută la matematică.

Și Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor organizează admiterea fără examen scris. Clasamentul este întocmit pe baza mediei generale de la bacalaureat, iar în caz de egalitate sunt luate în calcul nota la matematică, nota la limba și literatura română și rezultatul obținut la proba la alegere a profilului.

Universitatea de Vest din Timișoara

La Universitatea de Vest din Timișoara, mai multe programe de licență prevăd admiterea pe baza dosarului.

La Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA), ierarhizarea candidaților se face în funcție de media obținută la bacalaureat. Pentru programele cu predare într-o limbă străină este necesară și dovedirea competențelor lingvistice printr-un certificat recunoscut sau prin promovarea testului organizat de universitate.

De asemenea, Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării organizează admiterea fără probă scrisă, principalul criteriu de selecție fiind media examenului de bacalaureat. Eventualele criterii de departajare sunt prevăzute în regulamentul propriu al facultății.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

La Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, admiterea la studiile de licență se realizează fără examen scris. Selecția este făcută pe baza dosarului, iar principalul criteriu îl reprezintă media generală de la bacalaureat.

În funcție de programul ales, metodologia poate include criterii suplimentare de departajare, motiv pentru care candidații sunt sfătuiți să consulte regulamentul oficial al facultății.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Mai multe facultăți din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” organizează admiterea fără examen scris.

La Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), media de admitere este reprezentată integral de media generală obținută la bacalaureat. În cazul unor rezultate egale, departajarea se face după media generală de absolvire a liceului și ulterior după nota la proba scrisă de limba și literatura română.

Și Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice selectează viitorii studenți exclusiv pe baza rezultatelor de la bacalaureat. Dacă mai mulți candidați obțin aceeași medie, sunt analizate succesiv mediile generale din ultimii doi ani de liceu.

Condițiile diferă de la o facultate la alta

Deși numeroase universități organizează admiterea fără examen scris, criteriile de selecție nu sunt identice. Unele instituții utilizează exclusiv media generală de la bacalaureat, în timp ce altele includ în calcul notele obținute la anumite discipline sau aplică reguli suplimentare de departajare.

După încheierea perioadei de înscriere, fiecare facultate stabilește propriul calendar pentru verificarea dosarelor, publicarea rezultatelor și confirmarea locurilor.

Înainte de depunerea dosarului, candidații sunt sfătuiți să consulte metodologia oficială de admitere a facultății și programului de studii ales, deoarece condițiile de înscriere, formula de calcul a mediei și criteriile de departajare pot varia de la o instituție la alta și se pot modifica de la un an la altul.

Editor : M.C.