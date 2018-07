Fenomenul GhibStock și profesorul pe care și l-ar dori orice elev

În Cluj-Napoca, există un liceu faimos pentru festivalul pe care elevii îl organizează în curtea şcolii. Evenimentul de la "Ghibu" este caritabil şi îi învaţă pe copii să devină responsabili, organizaţi şi dedicaţi unui scop. Liderul elevilor voluntari este Anda Culişir, o profesoară specială, care are o putere fantastică de a-i motiva pe cei din jurul ei.

Responsabilitate, organizare şi multă muncă. Aşa arată o zi din viaţa elevilor care fac parte din clubul de voluntariat al Liceului "Onisifor Ghibu", din Cluj-Napoca. O dată pe an, puştii organizează un eveniment cu renume naţional. GhibStock este cel mai mare festival din curtea şcolii, de la noi în ţară. Anul acesta, au participat 6.600 de elevi, părinţi şi profesori. Copiii au organizat activităţi pentru toate gusturile, de la breakdance la realitate virtuală, iar Şuie Paparude, Viţa-de-Vie şi alte trupe cunoscute au concertat gratuit.

Anda Culişir este profesoară de biologie și este coordonatoarea „Clubului Impact”.

„Un nucleu de copiluţi reuşesc să aducă atâţia oameni din tot Clujul! Pentru că e un exemplu despre cum poate să funcţioneze o comunitate, ce înseamnă coeziunea, ce înseamnă să existe capital social”, explică profesoara succesul fenomenului „GhibStock”.

„Sunt grozavi! Şi Anda e grozavă. Şi îmi place ce fac ei aici şi le dă o responsabilitate, îi pregăteşte pentru ceva”, spune Diana Pastor, mămica unui elev.

„Este o adevărată şcoală de organizare evenimente pentru aceşti copii şi o adevărată şcoală de antreprenoriat”, subliniază Anda Culișir.

„Am crescut şi eu cu GhibStock-ul şi de când sunt mic i-am văzut pe colegii mai mari din Impact cum se agitau înainte de festival şi am zis: Aşa vreau să fiu şi eu”, povestește Tudor Meseșan, elev.

„Este, cum ar veni, copilul nostru, pe care-l creștem în fiecare an”, spune Elena Băltărețu, elevă.

„Să faci un festival în curtea şcolii nu e un lucru deloc obişnuit şi atunci, cum directoarea a fost dispusă la chestia asta, s-a transmis prin gene cumva că Ghibu e o şcoală deschisă, care face lucruri faine, în care nu numai stăm şi învăţăm. Învăţăm o grămadă de alte chestii care ne ajută în viaţă”, explică o altă elevă, Cătălina.

„Eu sunt la inventar. L-am ales pentru că sunt un om foarte dezorganizat şi m-am gândit că dacă merg pe inventar sigur o să reuşesc cumva să fac să fiu mai organizat”, mărturisește Tudor Meseșan.

„Într-a IX-a eram cea mai nesociabilă persoană posibilă, mi-era frică de orice şi m-a ajutat foarte mult pe partea asta de public speaking”, explică Elena Băltărețu.

Fenomenul GhibStock a apărut în urmă cu nouă ani, din dorinţa unor elevi de a avea un spaţiu verde în şcoală. Aşa că au organizat un eveniment caritabil, la care şi-au pus la dispoziţie talentele, contra cost. Ce a ieşit a impresionat întreaga şcoală.

Anda Culişir - profesoară de biologie, coordonatoarea clubului Impact: „În cinci ore, cât a durat, s-a umplut curtea şcolii, pentru că copiii nu mai avuseseră parte de aşa ceva. Şi am strâns toţi banii de care aveam nevoie. Şi chestia asta i-a motivat foarte tare pe copii, pentru că au fost bănuţi strânşi cu sudoarea frunţii. Eram în sala profesorală şi colegele mele erau: Ce tare! Nicio şcoală nu mai are aşa ceva! Hai s-o facem tradiţie. Eu m-am bucurat extraordinar, le-am zis la copii, copiii erau în delir şi am decis că facem Ghibstock de atunci în fiecare an”.

„Scopul festivalului e să arătăm şi o altă parte a şcolii şi să facem lucruri bune din banii pe care îi strângem”, spune Cătălina, elevă.

An de an, elevii îşi aleg o cauză, iar cu banii strânşi, muncesc să o îndeplinească. În cei opt ani de festival, au reuşit să organizeze tabere pentru copiii nevoiaşi sau cu dizabilităţi şi au început proiectul Feel Your City, prin care fac Clujul mai accesibil persoanelor nevăzătoare.

„Cea mai mare realizare este plăcuţa de pe Cetăţuie, care este în 3D şi practic şi oamenii nevăzători pot să îşi creeze în minte peisajul de acolo”, spune Tudor Meseșan.

„Vrem să facem o tabără de aventură pentru nevăzători în care ne dăm cu tiroliana, canoe, lucrurile din-astea care lor nu le-ar fi accesibile, dar ei pot să le facă fără nicio problemă”, explică Elena Băltărețu.

În spatele echipei, înarmată cu răbdare şi cu sfaturi, stă mereu Anda Culişir, profesoară de biologie şi liderul clubului Impact al şcolii. A ajuns să se ocupe de elevii voluntari întâmplător, în primul an de învăţământ, la propunerea direcţiunii şcolii. Acum, îi place atât de mult, încât nu lipseşte de la întâlnirile clubului, chiar dacă este în concediu de maternitate.

„Noi ţinem întâlnirile la ea acasă, ne dă bebele să avem grijă de el, suntem, cum ar veni, foarte buni prieteni”, spune o elevă.

„Copiii ajung, după trei ani în Impact, să îşi formeze competenţe din patru sfere: cetăţenie activă, adică atunci când vezi un gunoi pe jos, nu te plângi că vai, autorităţile..., ci pui mâna, îl iei şi înveţi să şi organizezi alţi oameni să facă treaba asta, angajabilitate, copiii ajung inclusiv prin proiecte cum e GhibStock să îşi creeze tot felul de competenţe. Am copii care ajung să scrie finanţări la Consiliul Judeţean, la Primărie, leadership şi antreprenoriat social”, explică Anda Culișir.

„Ne oferă încredere cât să putem face singuri anumite chestii, dar şi ştie cum să ne ghideze şi să ne coordoneze. E echilibrul perfect”, spune Cătălina despre profesorul preferat de elevi.

„Ce îmi repetă tot timpul e să nu mă dau bătută pentru că eu când vedeam că ceva nu îmi iese, cumva mă enervam foarte tare”, explică Elena Băltărețu.

„Eu nu sunt aşa bună să vorbesc cu oameni, să am răbdare şi să fiu calmă şi mi se părea că e un test pentru mine să trec limita asta şi să învăţ să mă comport cu ei”, mărturisește Cătălina.

„Este un program educaţional pur românesc, dezvoltat şi implementat de profesori din România şi de un ONG foarte fain, Fundaţia Noi Orizonturi, care a ajuns să fie replicat şi în alte ţări: Cambodgia, Filipine, Nicaragua, America, Germania”, spune Anda Culișir.

Anda Culişir este profesorul pe care şi l-ar dori orice elev. Deschisă, glumeaţă, interesată şi interesantă. Spune că a pornit pe acest drum pentru că mereu a simţit că învaţă mai multe dacă le vorbeşte altora.

„Intru în clasa aia dornică să îi cunosc şi dornică să învăţ lucruri de la ei şi prin ei. Şi cred că lucrul ăsta se transmite instant. Ei simt vibe-ul ăsta, copiii simt instant dacă intri în clasă şi ţi-e frică, pentru că ai auzit că e o clasă gălăgioasă. Ei simt frica asta şi-s de zece ori mai gălăgioşi”, explică profesoara.

„Modelul atipic de profesor, care vine şi te întreabă prima dată cum eşti, ce faci, nu cel care începe lecţia din prima. Este modelul care nu se plimbă prin clasă şi ţipă la tine”, confirmă Tudor.

„Îmi place să le arăt respect, pentru că îmi depăşesc eu limitele. Îmi place să-mi menţin controlul în faţa lor, nu să urlu, să mă panichez: Nu mai pot cu copiii ăştia! În momentul în care zic aşa ceva înseamnă că îmi recunosc mie o slăbiciune. Cum să nu mai pot cu nişte copii de 12 ani?!”, își dezvăluie secretul succesului profesoara Anda Culișir.

„E profesoara cea mai iubită din Ghibu pentru că ea ne explică totul într-un mod vizual şi auditiv şi nu doar scrie, dictează”, punctează Cătălina.

„Încerc foarte mult să îi scot din şcoală, în sensul în care să îi arunc în situaţii reale de viaţă. Biologia o faci pe teren. Un profesor ar trebui în primul rând să fie uman şi empatic. Nimeni nu ţine minte ce îi spui, dar ţine minte cum l-ai făcut să se simtă la un moment dat”, explică profesoara.

Îşi doreşte ca elevii ei să nu se blazeze niciodată şi să aibă mereu curajul să îşi urmeze visurile.

„Să nu îşi piardă curiozitatea. Curiozitatea e lucrul care a dus omenirea mai departe de fapt. Și cred că foarte puţini copii din ţară cred că pot să spună că la 16 ani ştiu să facă atâtea chestii”, spune Anda Culișir.

Într-un sistem de învăţământ blocat în timp, schimbarea se poate face doar de jos în sus, spune Anda Culişir. Cu exemple de colaborare şi implicare ca cel de la Liceul Ghibu, educaţia ar putea arăta altfel în România.

„E un manifest asupra faptului că în educaţie încă se întâmplă chestii cool şi că există încă speranţă pentru educaţie în România, că sunt profesori care-s valoroşi şi sunt părinţi care-s înţelegători şi sunt copii care pot să schimbe ţara asta. Cred că ăsta e cel mai tare lucru, de fapt”, subliniază Anda Culișir, profesoara de biologie de la „Ghibu”.

(Reporteri: Ioana Matei, Alexandra Groza)

