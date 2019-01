Elevi din Timișoara, finaliști la un concurs organizat de NASA, nu au bani să meargă la competiție. Ministerul Educației nu îi finanțează

Pentru al treilea an consecutiv, elevii unui liceu din Timișoara se califică în finala unei competiții internaționale organizate de NASA și MIT, una dintre cele mai prestigioase universități din lume. Trist este că, pentru participare trebuie să adune bani din donații. Ministerul Educației Naționale nu finanțează astfel de concursuri, pentru că nu se află în calendarul aprobat. În fața ignoranței autorităților, micile genii au demarat o campanie de strângere de fonduri, ca să își poată urma visul.

Sebastian Maleș este clasa a XII-a la Liceul "Grigore Moisil" din Timișoara. Vrea să arate că știe mai multă matematică, informatică și fizică decât alți zeci de liceeni din întreaga lume, cu toții calificați în finala competiției "Zero Robotics". Participarea lui, alături de echipa din care face parte - Casiopeea - este însă incertă. Nu au încă banii ca să plece la Boston, acolo unde are loc competiția organizată de NASA și MIT, iar autoritățile din Educație nu finanțează acest concurs.

"Îi o situație puțin incomodă că e competiție foarte mare și organizată de niște asociații extrem de mari, de mulți ani. Dar facem tot posibilul să ajungem în finală și să reușim să ne vedem codul cum rulează live pe stația internațională", spune Sebastian Maleș, finalist "Zero Robotics".

Echipa "Casiopeea" a început o campanie de strângere de fonduri.

"Am strâns suma de 7 mii de euro și am avea nevoie de cel puțin încă pe atât pentru a strânge toți banii de care avem nevoie pentru bilete, cazare și desigur mâncare", continuă şi Cătălin Mihai Țiu - finalist "Zero Robotics".

În finala concursului de robotică, organizată de NASA și MIT, s-au calificat aproape 50 de echipe, de pe toate continentele. Codurile create de elevi vor rula pe Stația Spațială Internațională.

"Este o atmosferă foarte competitivă fiindcă acolo sunt unii dintre cei mai deștepți elevi, acum studenți din întreaga lume și toată lumea vrea să câștige acea competiție și asta te motivează să vrei mai mult", adaugă Sergiu Popescu - finalist "Zero Robotics".

"Din septembrie când a început concursul, până în decembrie, la final de decembrie când a fost etapa finală, ne întâlneam de 2 ori pe săptămână, când stăteam mult, vreo 4, 5 ore de fiecare dată când ne întâlneam. Și pe lângă asta lucram fiecare acasă cât puteam", admite Alexandru Coșa - finalist "Zero Robotics".

"Mi-am demonstrat mie că pot să realizez ceva pe lângă diplome și cel mai important e că putem să ne vedem codul pe stația spațială", povesteşte Vlad Lupulescu, finalist "Zero Robotics".

Până acum, Ministerul Educației le demonstrează că rămâne ancorat în birocrație și în calendare aprobate, de la care pare că e imposibil să se abată. Digi24 a solicitat un punct de vedere și din partea autorităților din Educație de la București cu privire la criteriile care stau la baza deciziei de acordare a unui sprijin financiar pentru competițiile internaționale. Până la această oră nu am primit un răspuns. În tot acest timp, o organizație nonguvernamentală i-a ajutat cu bani pe micile genii din Timișoara calificate în finala acestui concurs. O face și în acest an.

"De 3, 4 ani deja încercăm să îi ajutăm să intre în contact cu sponsori locali. Avem deja sufiente dovezi că autoritățile locale, centrale au dificultăți în a înțelege importanța unor asemenea participări", a completat Radu Ticiu - reprezentant Banat IT.

Echipa Casiopeea poate fi contactată pe accesând pagina de Facebook, unde își prezintă activitatea. Concursul Zero Robotics de la Boston, are loc în 28 ianuarie.

