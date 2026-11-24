Peste patru din zece copii chestionați de Salvați Copiii România și-au creat primul cont pe rețelele sociale înainte de a împlini zece ani, aproape jumătate au fost contactați de persoane necunoscute, iar unul din cinci petrece peste cinci ore pe zi pe aceste platforme. Cercetarea, la care au participat 4.659 de copii, relevă însă și faptul că peste trei sferturi dintre respondenți susțin introducerea unei vârste minime de acces la rețelele sociale și le cer politicienilor să înțeleagă cauzele refugiului în mediul virtual.

Cercetarea, ale cărei rezultate au fost prezentate marți de Salvați Copiii România, arată că vârsta la care copiii încep să utilizeze rețelele sociale este tot mai mică. Dacă 35% dintre adolescenții de 16–17 ani și-au creat primul cont înainte de a împlini zece ani, procentul ajunge la 68,9% în rândul celor mai mici respondenți. Totodată, 16,7% dintre participanți și-au făcut primul cont la cel mult șapte ani, iar 87% dintre utilizatori aveau deja un cont înainte de a împlini 13 ani.

Peste jumătate dintre copiii activi în social media folosesc între patru și șase platforme, cele mai populare fiind WhatsApp (87,9%), YouTube (76,2%), Instagram (72,3%) și TikTok (71,3%).

Dacă principalul motiv pentru care copiii și-au creat primul cont a fost păstrarea legăturii cu prietenii (56%), în prezent aceștia consideră că principalul beneficiu al rețelelor sociale este accesul la informații (64,6%), urmat de distracție (60,4%), conectarea cu alte persoane (56,2%) și deconectarea de la problemele zilnice (27,8%).

Aproape unul din cinci copii petrece peste cinci ore pe zi pe rețelele sociale

Doar 33,7% dintre respondenți petrec mai puțin de trei ore pe zi pe rețelele sociale, în timp ce 18,4% depășesc cinci ore zilnic, procentul fiind mai ridicat în rândul fetelor (20,3%) decât al băieților (15,1%). Principalele activități sunt conversațiile cu prietenii, vizionarea de videoclipuri și jocurile, colaborarea pentru rezolvarea temelor școlare situându-se pe ultimul loc.

Aproape jumătate dintre copiii consultați (46,2%) accesează rețelele sociale cu mai puțin de două ore înainte de culcare, ponderea ajungând la 55,9% în rândul adolescenților de 16–17 ani.

Atunci când nu pot sau nu li se permite să acceseze aceste platforme, 42,7% dintre copii spun că se simt plictisiți, iar 10,3% resimt emoții negative, precum izolarea, nervozitatea sau neliniștea. În schimb, 32,9% nu resimt nicio diferență, iar 14,2% spun că simt liniște, fericire sau că se concentrează mai bine.

Riscurile cresc odată cu vârsta, în timp ce dialogul cu părinții se reduce

Aproape jumătate dintre respondenți (49,1%) au fost contactați de persoane necunoscute pe rețelele sociale, iar 13,6% declară că li s-au solicitat imagini sau date personale. De asemenea, peste trei sferturi dintre copii au fost expuși, cu diferite grade de frecvență, la conținut care i-a deranjat sau i-a speriat.

Fetele sunt mai expuse solicitărilor de imagini sau date personale și contactării de către necunoscuți, în timp ce băieții sunt mai frecvent ținta directă a comentariilor jignitoare sau agresive.

Datele cercetării evidențiază și un contrast între expunerea la riscuri și comunicarea cu părinții. Dacă în rândul copiilor sub 12 ani procentul celor contactați de necunoscuți este de 26,3%, acesta ajunge la 64,1% în cazul adolescenților de 16–17 ani. În același timp, ponderea celor care discută frecvent cu părinții despre activitatea lor online scade de la 41% la 20,7%.

Deși 92,1% dintre copii afirmă că ar ști cum să procedeze într-o situație neplăcută, iar 59,4% spun că ar apela la părinți, 12% nu ar cere ajutorul nimănui. Doar 3,6% ar apela la poliție și 0,4% la profesori.

Ce reguli vor copiii pentru rețelele sociale și ce le cer politicienilor

Introducerea unei vârste minime de acces la rețelele sociale este susținută de 76,5% dintre participanții la cercetare, procentul fiind chiar mai ridicat în rândul adolescenților de 16–17 ani (83,5%). Pragurile de vârstă care au întrunit cele mai multe opțiuni sunt 12 ani (20%), zece ani (18,2%) și 13 ani (15,5%).

Printre măsurile propuse de copii se numără crearea unor versiuni ale platformelor dedicate minorilor, conectarea conturilor acestora la cele ale părinților, blocarea contactului din partea necunoscuților, restricționarea conținutului violent sau destinat adulților și limitarea mecanismelor prin care platformele încurajează utilizarea excesivă.

„Copiii subliniază că mediul online este o parte a vieții lor (utilă inclusiv pentru școală și informare), nu întreaga lor viață”, arată Salvați Copiii România.

Potrivit organizației, aceștia le cer politicienilor „să înțeleagă cauzele profunde ale refugiului în virtual (lipsa alternativelor offline accesibile financiar, nevoia de siguranță emoțională), să reglementeze strict inteligența artificială (interzicerea generării de imagini/videoclipuri obscene sau de tip deepfake) și să finanțeze activități sportive și recreative gratuite”.

Salvați Copiii cere educație digitală obligatorie, încă din ciclul primar

Organizația Salvați Copiii România a propus, încă din februarie 2026, interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani și condiționarea acestuia de acordul explicit al părinților până la împlinirea vârstei de 15 ani.

Potrivit organizației, aceleași praguri se regăsesc în proiectul legislativ european EU KIDS Act, prezentat de Comisia Europeană la 17 septembrie, care prevede că, de la 13 ani, copiii ar putea beneficia, cu acordul părintelui sau al tutorelui, de un cont cu funcții limitate, gestionat de acesta, pe care l-ar putea utiliza cel mult o oră pe zi. De la 15 ani, adolescenții și-ar putea gestiona propriile conturi.

Într-un document transmis Comisiei Europene și Parlamentului European, Salvați Copiii solicită introducerea educației digitale și pentru siguranța online încă din ciclul primar, inclusiv informarea copiilor cu privire la algoritmii de recomandare, mecanismele de design persuasiv și riscurile asociate inteligenței artificiale.

Organizația cere, în paralel, investiții în activități sportive, culturale și recreative gratuite, cu prioritate pentru copiii afectați de sărăcie, cei din mediul rural și cei cu dizabilități.

Cercetarea a fost realizată în septembrie 2026, prin intermediul unui chestionar online autoadministrat, pe un eșantion neprobabilistic de 4.659 de copii cu vârsta de cel mult 17 ani. Consultarea a vizat cu prioritate elevii de gimnaziu și liceu, copiii sub 12 ani având o reprezentare mai redusă.

Editor : M.I.