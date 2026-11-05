Google va dezactiva instrumentele AI din serviciile oferite elevilor

Google a anunţat săptămâna aceasta că nu va mai activa în mod implicit pentru elevi asistentul său bazat pe inteligenţă artificială, Gemini, o schimbare de direcţie care vine după mai multe luni de critici din partea părinţilor, a şcolilor şi a oficialilor aleşi, transmite AFP; primarul din New York, Zohran Mamdani, a acuzat Google că „încearcă să-şi folosească puterea de monopol pentru a impune inteligenţa artificială în şcolile noastre publice”.

Gigantul căutărilor online domină piaţa instrumentelor digitale utilizate în şcolile americane: aplicaţiile sale - inclusiv Gmail, Docs şi Classroom - sunt omniprezente, iar laptopurile sale de tip Chromebook, cu costuri reduse, sunt cele mai distribuite elevilor.

Conform modificărilor anunţate marţi de Google pe blogul său, Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom, precum şi motorul de căutare în sine, vor fi dezactivate implicit pentru elevi - de la grădiniţă până la liceu -, cu excepţia cazului în care administratorii şcolilor aleg să le activeze, scrie Agerpres.

Această schimbare înseamnă şi că şcolile care decid să respingă complet utilizarea inteligenţei artificiale nu vor putea oferi elevilor acces la motorul de căutare Google, întrucât funcţiile bazate pe IA sunt acum „integrate profund” în acesta, a explicat pentru The New York Times Chris Phillips, vicepreşedintele Google responsabil pentru sectorul educaţiei.

Dacă o şcoală interzice complet inteligenţa artificială, elevii „nu vor avea acces la funcţia de căutare şi vor vedea un mesaj din partea şcolii prin care li se comunică faptul că aceasta nu este disponibilă”, a adăugat el.

Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani - alături de alţi aleşi americani - a acuzat Google pe platforma X că „încearcă să-şi folosească puterea de monopol pentru a impune inteligenţa artificială în şcolile noastre publice”.

Google a precizat pentru AFP că aceste setări vor fi implementate la nivel global, începând cu Statele Unite, deşi nu a fost stabilită nicio dată concretă.

Teme făcute superficial

Peste 150 de milioane de elevi din întreaga lume utilizează platforma Classroom, potrivit senatorilor Richard Blumenthal şi Josh Hawley, care luna trecută au cerut explicaţii companiei cu privire la activarea implicită a inteligenţei artificiale pe dispozitivele şcolare.

În august, Google a pus asistentul Gemini la dispoziţia elevilor de toate vârstele în cadrul Classroom, oferind asistenţă ghidată, chestionare şi carduri de învăţare (flashcards) bazate pe materia studiată. Funcţionalitatea era activată implicit în şcolile care autorizaseră deja utilizarea Gemini; această setare va fi acum anulată.

În septembrie, atât oraşul New York, cât şi Los Angeles au anunţat planuri de a restricţiona accesul la instrumentele bazate pe inteligenţă artificială pe dispozitivele şcolare.

„Analizăm anunţul Google şi potenţialele sale implicaţii pentru şcoli, profesori şi elevi”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al administraţiei pentru şcoli din Los Angeles.

Şcolile din oraşul New York solicită, de asemenea, informaţii suplimentare, a precizat un purtător de cuvânt pentru AFP.

Acesta a menţionat că chatbotul Gemini este deja dezactivat pe dispozitivele Chromebook utilizate de elevii din New York şi că municipalitatea a solicitat Google să dezactiveze rezumatele generate de inteligenţa artificială care apar în rezultatele motorului său de căutare.

Într-o postare pe X, în răspuns la acuzaţiile primarului newyorkez, Google a dat asigurări că aceste modificări oferă şcolilor "mai multe opţiuni, nu mai puţine", ca răspuns la îngrijorările în creştere ale părinţilor şi ale comunităţii educaţionale cu privire la folosirea inteligenţei artificiale pentru finalizarea rapidă - şi superficială - a temelor.

Compania a subliniat că „şcolile deţin controlul” şi pot decide activarea acestora după cum consideră de cuviinţă.

„De asemenea, actualizăm funcţia de căutare pentru şcoli, pentru a o face mai utilă în procesul de învăţare”, a menţionat Google. „Mai exact, modurile AI Mode şi AI Overviews vor oferi o îndrumare pas cu pas pentru rezolvarea problemelor, astfel încât elevii să nu primească pur şi simplu răspunsuri rapide la temele şcolare”, a mai explicat compania, potrivit CNBC.

Editor : B.E.