Gradația de merit 2026: În ce condiții profesorii pot primi o majorare de 25% a salariului din septembrie

Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică, la finalul lunii aprilie, metodologia privind acordarea gradației de merit pentru sesiunea 2026. Documentul stabilește cadrul prin care profesorii și personalul din învățământul preuniversitar pot beneficia de un bonus salarial, acordat începând cu 1 septembrie. Mecanismul rămâne unul competitiv, bazat pe evaluarea performanțelor profesionale, în condițiile în care numărul beneficiarilor este limitat, iar selecția se face pe baza rezultatelor obținute în activitatea didactică.

Procesul de acordare a gradațiilor de merit pentru anul 2026 se desfășoară pe parcursul mai multor etape, în perioada mai - august 2026, potrivit graficului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării.

Ce este gradația de merit

Gradația de merit reprezintă una dintre cele mai importante forme de stimulare financiară din sistemul de educație. Este un beneficiu acordat prin concurs cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și celor care ocupă funcții de conducere, îndrumare sau control, în baza unui dosar de evaluare a activității profesionale.

Potrivit proiectului de metodologie publicat de Ministerul Educației, acest instrument are rolul de a diferenția salarizarea în funcție de performanță și de a încuraja implicarea în activități educaționale relevante.

Ce înseamnă, concret, pentru salariu

Gradația de merit se traduce printr-o majorare de 25% a salariului de bază, acordată pe o perioadă de cinci ani. Este un beneficiu temporar care poate influența semnificativ veniturile unui profesor. (Prevăzut de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 cu modificările şi completările ulterioare)

Numărul celor care pot primi acest bonus este însă limitat. La nivel național, gradațiile sunt distribuite astfel încât să nu depășească aproximativ 16% din totalul posturilor didactice existente într-un județ sau în municipiul București.

Câte gradații de merit pot fi acordate

Numărul gradațiilor de merit nu este unul fix, ci se stabilește anual, în funcție de structura personalului din fiecare județ. Potrivit metodologiei elaborate de minister, calculul se face prin raportare la totalul posturilor ocupate în sistem, dar și la numărul beneficiilor deja aflate în plată.

Mai exact, se aplică un procent de 16% din totalul posturilor existente pentru fiecare categorie de personal - cadre didactice de predare, personal de conducere, îndrumare și control, respectiv personal didactic auxiliar. Acest calcul se realizează pe baza situației din luna februarie 2026, conform datelor oficiale din sistemul EduSal.

Din numărul rezultat se scad însă gradațiile deja acordate și aflate în plată la 1 septembrie 2026, având în vedere că acest beneficiu se acordă pentru o perioadă de cinci ani. Astfel, locurile disponibile într-un an depind direct de câte gradații expiră și devin vacante.

Prin aplicarea acestui mecanism, numărul gradațiilor de merit rămâne limitat și controlat la nivel național, dar și adaptat realității din fiecare județ. În același timp, procentul de 16% se aplică separat pentru fiecare categorie profesională, ceea ce înseamnă că profesorii, personalul de conducere și cel auxiliar concurează în interiorul propriilor categorii, fără a se intersecta între ele.

Cine se poate înscrie pentru bonusul salarial

Potrivit proiectului de metodologie publicat pentru sesiunea 2026, la concursul pentru acordarea gradației de merit se pot înscrie mai multe categorii de personal din învățământul preuniversitar de stat, cu condiția îndeplinirii unor criterii stricte de vechime și performanță.

În primul rând, pot participa cadrele didactice de predare, dar și cele care ocupă funcții de conducere, îndrumare sau control, indiferent dacă sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinate. Condiția esențială este ca acestea să aibă o vechime de cel puțin cinci ani în învățământ și să fi obținut calificativul „Foarte bine” în fiecare an școlar din intervalul evaluat.

În plus, candidații trebuie să demonstreze rezultate profesionale deosebite, reflectate atât în performanțele copiilor, cât și în activitatea didactică propriu-zisă, inclusiv prin utilizarea metodelor moderne de predare sau implicarea în pregătirea elevilor pentru competiții școlare. Metodologia pune accent și pe contribuțiile profesorilor în domenii considerate prioritare pentru sistemul educațional, precum prevenirea abandonului școlar, integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale sau dezvoltarea unor proiecte care susțin progresul și incluziunea în școală.

De asemenea, pot intra în competiție și angajații din categoria personalului didactic auxiliar, dacă îndeplinesc aceleași condiții generale de vechime - minimum cinci ani în sistem - și dacă au obținut calificativul „Foarte bine” pe întreaga perioadă evaluată, dovedind totodată performanță în activitatea desfășurată. Regulile permit o anumită flexibilitate în funcție de parcursul profesional al candidaților. De exemplu, profesorii care au ocupat, în perioada analizată, și funcții de conducere sau de control pot alege categoria în care doresc să fie evaluați, opțiunea fiind exprimată în momentul depunerii dosarului. Evaluarea se face ulterior în funcție de această alegere, pe baza unei grile specifice.

În situația în care activitatea a fost întreruptă temporar, prin suspendarea contractului de muncă, metodologia prevede că evaluarea se realizează doar pentru perioadele efectiv lucrate, completate, dacă este cazul, cu intervale anterioare astfel încât să fie acoperiți cei cinci ani necesari. Dacă acest lucru nu este posibil, analiza se face strict pe perioada în care candidatul a desfășurat activitate în intervalul stabilit.

Totodată, cadrele didactice care au predat sau au fost încadrate pe mai multe discipline, specializări sau funcții pot opta pentru una dintre acestea la înscriere, însă evaluarea va lua în considerare întreaga activitate profesională desfășurată în perioada analizată. În ansamblu, criteriile stabilite pentru înscriere arată că gradația de merit nu este destinată tuturor cadrelor didactice, ci celor care pot demonstra, prin rezultate concrete și activitate susținută, un nivel ridicat de performanță profesională.

Criteriile după care se acordă gradația

Acordarea gradației de merit se bazează pe o evaluare detaliată a activității profesionale desfășurate de candidați în ultimii ani. Conform proiectului de metodologie, inspectoratele școlare analizează dosarele depuse, având în vedere activitatea din perioada 1 septembrie 2020 - 31 august 2025, susținută obligatoriu prin documente justificative.

Evaluarea pornește de la o fișă de autoevaluare completată de fiecare candidat. Aceasta nu este un simplu formular, ci instrumentul central al concursului, deoarece reflectă întreaga activitate profesională și stă la baza punctajului final. Modelul fișei este construit pe criterii generale stabilite la nivel național, dar este adaptat la nivelul fiecărui inspectorat școlar de către comisii paritare, care elaborează variantele finale de evaluare în funcție de specificul posturilor.

Pentru cadrele didactice de predare, precum și pentru cele care ocupă funcții de conducere, îndrumare sau control, metodologia stabilește patru direcții majore de evaluare:

Prima vizează activitățile cu valoare instructiv-educativă, adică modul în care profesorul contribuie direct la formarea elevilor și la rezultatele acestora;

A doua componentă urmărește performanța în inovarea didactică sau în managementul educațional, punând accent pe metode moderne de predare și pe capacitatea de a aduce valoare nouă în procesul educațional;

Un al treilea criteriu analizează implicarea în activități extracurriculare și în programe de formare profesională, evidențiind rolul profesorului dincolo de orele de curs;

În fine, evaluarea include și contribuția la dezvoltarea instituțională, respectiv implicarea în proiecte și inițiative care sprijină evoluția școlii sau a sistemului educațional.

Punctajul este stabilit unitar la nivel național, iar pentru fiecare categorie de personal există grile specifice de evaluare. Acestea detaliază modul în care sunt acordate punctele pentru fiecare criteriu și subcriteriu, asigurând comparabilitatea rezultatelor între candidați. În final, scorul obținut reflectă nu doar activitatea curentă, ci întregul parcurs profesional al candidatului din perioada analizată, ceea ce transformă gradația de merit într-un indicator complex al performanței în educație.

Calendarul acordării gradațiilor de merit 2026

11 mai 2026 marchează începutul oficial al procedurii, când ministerul transmite inspectoratelor școlare numărul total de posturi ocupate la nivel național, date necesare pentru calcularea numărului de gradații disponibile.

În perioada 12 - 13 mai , la nivelul inspectoratelor școlare se stabilesc punctajele detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare, precum și numărul de gradații și pragurile minime necesare, în funcție de categorii și discipline.

Ulterior, între 18 și 19 mai , aceste propuneri sunt aprobate de consiliile de administrație ale inspectoratelor, iar informațiile oficiale - inclusiv fișele de evaluare și punctajele minime – sunt comunicate în teritoriu.

Candidații își pot depune dosarele în perioada 25 - 29 mai 2026 , atât la nivelul unităților de învățământ, cât și la inspectoratele școlare, în funcție de procedura aplicabilă.

Evaluarea propriu-zisă are loc între 2 și 10 iunie , când dosarele sunt analizate, punctajele sunt acordate și listele provizorii sunt publicate.

Pentru cei nemulțumiți de rezultatele inițiale, intervalul 11 -12 iunie este destinat depunerii contestațiilor , iar soluționarea acestora și afișarea rezultatelor finale au loc între 15 și 19 iunie.

Până la 26 iunie 2026, inspectoratele transmit ministerului listele finale cu personalul didactic validat pentru acordarea gradației de merit.

Ultima etapă este programată până la 7 august 2026, când ministrul educației emite ordinul oficial de aprobare a beneficiarilor.

Gradațiile astfel obținute intră în plată începând cu 1 septembrie 2026, odată cu noul an școlar.

