Guvernul a aprobat patru tipuri de burse pentru elevi: sume între 300 și 700 lei pe lună

Data publicării:
elevi de liceu in sala de clasa
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Guliver/Getty Images
Guvernul a aprobat, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor din învăţământul liceal militar, prin care vor fi acordate patru tipuri de burse în învăţământul preuniversitar de stat. Pentru anul 2025, suma necesară pentru acordarea burselor este estimată la peste 4 miliarde lei.

Executivul a aprobat, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor din învăţământul liceal militar. Potrivit actului normativ, vor fi acordate patru tipuri de burse.

Burse de merit

Bursele de merit sunt în valoare de 450 lei/lună şi se acordă unui procent de până la 15% din efectivul fiecărei clase de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, cu o medie generală de cel puţin 9,00.

Se acordă şi pentru performanţe la olimpiade şi concursuri şcolare naţionale/internaţionale şi nu sunt condiţionate de depunerea unei cereri, arată Guvernul.

Burse sociale

Bursele sociale sunt în cuantum de 300 lei/lună şi se acordă elevilor din medii socio-economice dezavantajate, grupuri vulnerabile sau cu situaţii medicale speciale, având ca scop sprijinul şi prevenirea abandonului şcolar.

Acestea se acordă la cerere, în funcţie de situaţia materială, socială sau medicală a familiei. Criteriile includ venit net lunar pe membru de familie sub salariul minim net pe economie, statutul de orfan, afecţiuni medicale oncologice sau cronice, elevi din familii monoparentale, etc. Se solicită anual, în primele 25 de zile calendaristice ale anului şcolar.

Burse tehnologice

Bursele tehnologice sunt tot de 300 lei/lună şi sunt destinate elevilor din învăţământul profesional şi tehnologic, în scopul de a-i stimula.

Se acordă elevilor care promovează toate disciplinele cu calificativul "foarte bine" şi au obţinut media 10 la purtare în anul şcolar anterior, precizează comunicatul.

Burse pentru mame minore

Bursele pentru mame minore sunt în cuantum de 700 lei/lună, pentru elevele-mame minore înscrise în învăţământul preuniversitar, pentru a preveni abandonul şcolar.

„Plata burselor se face lunar, de către unităţile de învăţământ, până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, cu excepţia lunii septembrie, care se plăteşte în octombrie. Bursele pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat sunt suportate din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Pentru anul 2025, suma necesară pentru acordarea burselor este estimată la peste 4 miliarde lei”, arată Executivul.

