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Guvernul a aprobat premii pentru absolvenții cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat. Câți bani vor primi

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Regulile pe care elevii trebuie să le respecte în sala de examen și condițiile de promovare a bacalaureatului. Foto Getty Images
99 de elevi vor primi între 2.000 și 5.000 de lei pentru performanțe deosebite la examenele naționale din 2026. Foto Getty Images
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Absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din 2026 vor primi stimulente financiare cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei. Guvernul a aprobat joi acordarea premiilor pentru șapte elevi care au încheiat Evaluarea Națională cu media maximă și pentru 92 de absolvenți de liceu care au obținut media 10 la Bacalaureat.

Potrivit hotărârii adoptate de Executiv, absolvenții clasei a VIII-a care au obținut media 10 la Evaluarea Națională vor primi câte 2.000 de lei, iar absolvenții de liceu cu media 10 la examenul național de Bacalaureat vor beneficia de câte 5.000 de lei.

Măsura s-a aplicat rezultatelor obținute la Evaluarea Națională din 2026, precum și celor înregistrate la sesiunea specială și la sesiunea din iunie-iulie ale examenului de Bacalaureat. În total, 99 de absolvenți vor beneficia de aceste stimulente. Dintre aceștia, șapte au obținut media 10 la Evaluarea Națională, iar 92 au încheiat Bacalaureatul cu media maximă.

Suma totală alocată a fost de 474.000 de lei: 14.000 de lei pentru absolvenții clasei a VIII-a și 460.000 de lei pentru absolvenții de liceu. Banii vor proveni din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru 2026, fără să genereze un impact financiar suplimentar asupra bugetului general consolidat.

Lista beneficiarilor și modalitatea de acordare a stimulentelor vor fi stabilite prin ordin al ministrului Educației și Cercetării. Guvernul a motivat măsura prin necesitatea recunoașterii rezultatelor de excelență și a încurajării absolvenților să își continue parcursul educațional și să își valorifice potențialul academic.

Editor : A.D.

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