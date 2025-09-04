Live TV

Video Profesorii amenință să boicoteze începerea anului școlar. Cum spune un lider sindical că va decurge prima zi de școală

Data actualizării: Data publicării:
sala de clasa goala
Foto: Inquam Photos / Casian Mitu

Cu doar câteva zile înainte de începerea anului școlar, este haos în învățământ. Unii dintre sindicaliști sunt hotărâți să boicoteze începerea școlii, iar dascălii ies zilnic la proteste. Marius Nistor, președintele Federației Sindicale „Spiru Haret”, a vorbit în direct la Digi24 despre acest subiect. El a precizat că luni, în prima zi de școală, „profesorii vor putea protesta în unitățile de învățământ” și că „nu se va desfășura niciun fel de activitate cu caracter didactic”.

Joi, începând cu ora 11:30, sindicatele din educație, alături de elevi și părinți din județul Cluj, se vor reuni pentru un protest organizat între orele 12 - 13, în fața Inspectoratului Școlar Județean Cluj. La manifestație vor participa profesori din întreg județul, inclusiv Dej, Turda, Câmpia Turzii, dar și Cluj-Napoca.

Aproximativ 1.000 de persoane și-au confirmat prezența la protest, iar protestatarii își exprimă nemulțumirea față de tăierile financiare, creșterea normei de predare și problemele legate de burse. Sindicaliștii acuză, de asemenea, lipsa de dialog cu autoritățile și critică comasarea unităților de învățământ, despre care spun că are ca scop desființarea unor posturi de conducere. Cadrele didactice avertizează că, în semn de protest, festivitățile de deschidere a noului an școlar, programate pentru data de 8 septembrie, ar putea fi anulate.

„Măsurile care au fost asumate de către Guvernul Bolojan lovesc nu numai în interesele cadrelor didactice, ci mai ales în interesele copiilor. Afectează elevii și studenții în egală măsură”, a declarat Nistor.

Acesta a precizat că creșterea efectivelor de elevi la clasă, comasarea unităților școlare, scăderea cuantumului plății cu ora, „va aduce profesori necalificați și va crește ponderea învățământului simultan”. „Este clar că măsurile lovesc în cei peste 2 milioane și ceva, aproape 3 milioane de elevi”, a afirmat el.

„Nu este o bătălie pentru creșteri salariale, este o bătălie pentru viitorul copiilor noștri”, a adăugat acesta.

Întrebat ce se va întâmpla luni, odată cu începerea noului an școlar, în condițiile în care mai mulți părinți au primit mesaje în care sunt anunțați să nu vină la școală, acesta a spus: 

„Părinții să vină alături de noi la protestul pe care îl organizăm în Piața Victoriei. Studenții, la fe,l vor fi alături de noi, că poate dacă Guvernul nu ascultă de vocea cadrelor didactice, atunci glasurile reunite și ale elevilor, și ale studenților, și ale părinților, și ale noastre, poate le vor desfunda urechile și vor înțelege că aceste măsuri sunt măsuri greșite, care ne duc într-o direcție total eronată”. 

Acesta spune că  „a fost un apel din partea noastră să-i țină acasă, ca o formă de respect pentru corpul profesoral, pentru că ne batem pentru interesele copiilor lor. Am transmis mesaje similare politicienilor și primarilor, să nu vină în școală în data de 8 septembrie, tot din respect pentru corpul profesoral, să ne înțeleagă și să se comporte ca atare”.

Ministrul Educației, Daniel David, a făcut, de asemenea, un apel către profesori înainte de începerea anului școlar să vină la ore și să-i primească pe elevi.

Marius Nistor a spus despre acest subiect: „Domnul ministru să facă apel la cine crede domnia sa, dar nu la cadrele didactice în care a lovit fără niciun fel de discernământ”.

El spune că profesorii „vor putea protesta în unitățile de învățământ, iar dacă vor veni copii la școală în situațiile acelea de excepție, vom avea grijă de ei. Dar nu se va desfășura niciun fel de activitate cu caracter didactic. Nu va fi acceptată niciun fel de festivitate care nu-și are sensul”.

„În toate statele europene, când este vorba de educație, toată lumea sare și reacționează. În România, din păcate, s-a inoculat ideea că, dacă în învățământ există vreo reacție, să încercăm să ridicăm opinia publică împotriva celor din învățământ”.

Acesta a precizat că se va comunica „în timp util” în momentul în care se va finaliza al doilea referendum pentru boicoltarea activităților didactice, declanșat în rândul cadrelor didactice.

