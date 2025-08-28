Reforma din învățământ provoacă un adevărat haos la început de an școlar. Elevii pot face parte din altă clasă și pot avea alți colegi, după ce limita numărului de elevi a fost crescută. Liceenii, de exemplu, pot învăța chiar și 34 în aceeași clasă.

Noul an școlar vine cu mai multe schimbări pentru profesori și pentru elevi. Una dintre măsurile care îi afectează pe elevi vine datorită creșterii numărului de elevi.

Există creșteri importante în ceea ce privește numărul de elevi care pot învăța într-o clasă:

La învățământul primar, până anul școlar trecut, limita maximă de copii era 22, iar acum limita maximă recomandată este 24, dar se poate ajunge până la 28. Legea nu interzice acest lucru.

La gimnaziu limita maximă era de 26 de elevi. Acum ajungem la o limită recomandată de 28, însă, din nou, legea nu interzice nici 32 de copii, asta dacă aprobă inspectoratul școlar.

La liceu, până anul trecut, ar fi trebuit să fie 26 de elevi. Limita recomandată ar fi undeva la 30, dar ajungem în acest moment la maximum 34. Există o limită recomandată, dar peste aceasta putem să mai adăugăm încă patru elevi, cu aprobarea inspectoratului școlar.

În ceea ce privește noul început de an școlar, mulți dintre elevi ar putea să fie în situația în care să aibă până la șase colegi noi, în urma comasărilor de clase sau a transferurilor. Totodată, părinții nu știu exact cum vor arăta clasele în care vor învața copiii lor.

Specialiștii în educație spun că nu se poate să existe și calitate pentru copii și cantitate în același timp.

Cu toate acestea, ministrul Educației, Daniel David, a explicat că măsurile luate în această situație de criză respectă principiile raționalității și decenței și că numerele acestea nu sunt foarte departe de ceea ce se întâmpla în trecut, în 2011, 2012 sau 2013, atunci când aveam aceste efective foarte mari de elevi.

Editor : C.S.