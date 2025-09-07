Live TV

Video Haos la început de an școlar. Festivități anulate, proteste și apeluri la boicot. Ce se întâmplă cu elevii

Anul școlar 2025, sub semnul întrebării. Cu doar o zi înainte de primul clopoțel, tot mai multe școli și licee din Capitală și din țară au anulat festivitățile oficiale, după ce sindicatele au îndemnat la boicot.

Haosul privind începutul de an școlar se adâncește. Dacă inițial era vorba doar de cazuri punctuale în care profesorii nu ar fi participat la festivitățile de deschidere, acum situația s-a transformat într-un boicot la nivel național.

Potrivit informațiilor Digi24, foarte multe dintre colegiile și școlile mari din București, dar și din alte orașe, au renunțat la organizarea festivităților. Printre acestea se numără Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Colegiul „Mihai Viteazul” sau Colegiul „Sfântul Sava”.

Săptămâna aceasta, ministrul Educației a declarat la Digi24 că îi sfătuiește pe părinți să își ducă copiii la școală chiar dacă nu se țin ceremonii de deschidere. Totuși, la scurt timp după aceste declarații, mai multe colegii au transmis părinților mesaje prin care i-au îndemnat să își aducă elevii abia din 9 septembrie.

Directorul Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”, Andreia Bodea, a explicat pentru Digi24 cum se va desfășura activitatea de marți.

„Eu pot să vă spun ce se întâmplă de marți la Caragiale. De marți profesorii vor fi la școală, în clase, se vor întâlni cu elevii lor și va decide fiecare ce va face”, a declarat Andreia Bodea.

S-a răspândit ideea că profesorii sunt niște puturoși și vai ce puturoși sunt și vai de mine se vaită pentru două ore în plus. Este vorba de aceste două ore în plus. Este vorba de niște opționale care au apărut peste noapte pentru care oamenii trebuie să se pregătească, este vorba în paralel de numărul de elevi la clasă care atrage după sine niște modificări. Este vorba despre ce înseamnă școala.

„Școala nu are lacăt. Sindicatele care ne conduc nu trebuiau să împingă lucrurile până în punctul în care cuțitul să ajungă la os și iată că sunt afectați în egală măsură și deja s-au antagonizat profesorii, cu elevii și părinții”, a adăugat Andreia Bodea.

